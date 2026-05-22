懐疑的な視線と厳しい監視の中、アル・ナスルは木曜の最終戦でダマックと対戦した。勝てば優勝という状況で、今回はその壁を突破した。

マネのCKから先制し、コマンが追加点。一度はPKで1点を返されたが、ロナウドが主役となった。

ペナルティエリアの混戦を抜け出したクロスが右下隅に決まり3-1。さらに9分後、至近距離からの一撃で勝利と優勝を確定した。

2点目を決めた後、センターサークルへ戻る途中で彼の目には涙が浮かんだ。移籍から3年越しに手にする「主要な」タイトル。試合終了のホイッスルが鳴る直前、スタンディングオベーションを受けながらピッチを去った彼は、あふれる感情を露わにした。

多くの外部関係者は彼の涙に驚いた。世界的に見ればSPL制覇の価値は限定的でも、本人にとっては格別の喜びだった。

「人々は、ロナウドがアル・ナセルやサウジアラビアでのレガシーを本当に気にしているのか、それとも自分の利益や金しか考えていないのか議論していた」とエルハルムシュは語る。 しかし彼は大事な試合に負けたときも泣いていた。クラブとファンをとても大切にしており、予想以上に深く関与している。今では共同オーナーとなり、サウジアラビアの文化も楽しんでいる。

個人目標として1000ゴール到達や息子とのプロでの共闘もある。今夏トップ昇格が噂されるジュニアとの夢は目前だ。さらに、サウジサッカー革命の顔として結果が求められていた。

「それでも、彼個人にとっては大きな意味があった。報酬も生活も恵まれているが、彼は並外れて競争心が強く、何よりも勝利を求めるプロだ。

だからこそ、多くの中立的なファンが心から彼を応援していた。彼が来る前、リーグのレベルは彼には及ばなかったが、彼の情熱と献身はそれだけの価値があった。ロナウドのファンでなくても、試合後に涙を流す姿を見れば、彼について知るべきことはすべてわかる。



