彼はバロンドールを5度受賞し、イングランド、スペイン、イタリアでリーグ優勝を経験したサッカー史上の名選手だ。それでも木曜夜、アル・ナスルがダマックに勝利しリーグ制覇を決めた瞬間、彼は初めてタイトルを取ったかのように喜びを爆発させた。
だがその理由はおわかりだろう。クラブ通算8度目の優勝は、彼にとって最も困難なタイトルの一つだったのだ。
彼はバロンドールを5度受賞し、イングランド、スペイン、イタリアでリーグ優勝を経験したサッカー史上の名選手だ。それでも木曜夜、アル・ナスルがダマックに勝利しリーグ制覇を決めた瞬間、彼は初めてタイトルを取ったかのように喜びを爆発させた。
だがその理由はおわかりだろう。クラブ通算8度目の優勝は、彼にとって最も困難なタイトルの一つだったのだ。
2023年、ロナウドの中東移籍はサッカー以上の意味を持っていた。双方にとって金銭的利益が目的だった。ポルトガル代表はアル・ナセルから史上最高年俸を提示され、クラブも「ロナウド効果」で数百万ドルの収益を見込んでいた。
当時会長だったムサリ・アル・ムアマールは「収益面で非常に有益だ」と語った。
アル・ナセルはサウジアラビアの公共投資基金（PIF）が所有し、同基金はロナウドを起用することで国のイメージ向上や経済多角化を図る国家プロジェクトを進めた。
ロナウドは得点を重ね、ピッチ外でもサウジアラビアを称賛。彼の移籍と破格の年俸は、無名だったサウジ・プロリーグ（SPL）に他のスター招致のきっかけとなった。
ただ、大量得点を挙げながらタイトルを獲得できなかったのは、彼にとって大きな課題だった。
ロナウドの勝利への執念は疑いようがない。サッカー史上、これほどプロフェッショナルな選手はいない。競技への献身と伝説的な厳格なトレーニングメニューは唯一無二だ。
マンチェスター、マドリード、トリノでそうだったように、今回もチームメイトを感嘆させた。格下のリーグで得点を量産しながらも、アル・ナセルでは主要タイトルを獲得できなかった。それは彼を苦しめた。
2022-23シーズンSPL優勝争いの終盤、彼の苛立ちは募る一方だった。 わずか1か月で、彼は2-0のリード中にもボールを蹴り、ウォーターボトルを蹴り、自軍ベンチを叩いた。判定に怒り、記念撮影を求められたスタッフを突き飛ばし、ユニフォーム交換を拒否。さらにレスリングのような投げで相手を倒した。
最も印象的だったのは4月18日、キング・ファハド・インターナショナル・スタジアムでの2-0の敗戦後、試合前から「リオネル・メッシ」チャントで挑発したアル・ヒラルファンに対し、卑猥なジェスチャーをしたように見えた場面だ。この行為を受け、一部のSPLファンからは彼をリーグから追放すべきだという声も上がった。
ロナウドの苛立ちにはさまざまな理由が挙げられた。根拠のない報道では、パートナーのジョルジーナ・ロドリゲスがサウジアラビアでの生活に不満で、二人の関係が危機にあるとも伝えられた。
実際、ロナウドの不満はルディ・ガルシア監督に向かっていた。ポルトガル人がリヤドに到着した際、アル・ナセルはガルシア率いるリーグ首位のチームだった。しかし彼はガルシアの戦術に物足りなさを感じ、2023年4月の解任に決定的な影響を与えたとされる。
その後、ルイス・カストロ、ステファノ・ピオリが監督を務めたが成績は改善せず、2025年に満了するロナウドの契約延長も不透明だった。
さらに、昨夏米国で開催されたクラブワールドカップにアル・ヒラルの一員として出場するため、アル・ナセルを離れるとの噂も流れた。
ACL出場を逃した最終戦後、ロナウドはSNSに「この章は終わった」と投稿した。
しかし約1カ月後、彼は残留を発表。「同じ情熱、同じ夢」とインスタグラムに投稿し、スポーツ史上最高額とされる契約にサインした。
そして今、チームは実際に歴史を刻み始めた。その要因の一つが、数名のトップクラス同胞選手の加入だ。
2023-24シーズン、ロナウドのサウジ・プロリーグ優勝は遠かった。その最大要因はホルヘ・ジェズス監督だ。彼はアル・ヒラルを無敗で導き、リーグ戦100勝の新記録を達成した。
その宿敵が翌年ジーザスとの契約を解除すると、アル・ナスルは迷わず彼を招聘。
また、ロナウドが残留したことが自身の加入を決めたと明かした。
さらにクラブは2025-26シーズンに向けて大幅な戦力アップを約束。サディオ・マネ、キングスレー・コマン、ジョアン・フェリックスを獲得し、攻撃陣をさらに強化した。
この“ファブ・フォー”を擁するアル・ナセルは、シーズン序盤10試合で全勝スタートを切った。
「僕たちは皆、質の高い選手だ。4人全員が仲が良いから一緒にプレーすると、結果的にうまくいくんだ」と、シーズン終了時点で20ゴールとリーグ最多の13アシストを記録したフェリックスはSPL公式サイトに語った。
4人がそろっているのは良いことだ。1人調子を落としても、他の3人がカバーする。2人落ちても、残る2人が支える。
4人全員が好調な時は、サウジアラビアでは止められない」
しかし年明け以降、チームは4試合未勝利で10ポイントを落とす苦しい時期を迎えた。
アル・ナスの成績が低下したため、ロナウドは冬の補強を強く期待。ジェズス監督も1月末までの新戦力加入を望んでいたが、予算の制約で保証はないと理解していた。
一方、優勝争いのライバル・アル・ヒラルはアル・イッティハドからベンゼマを獲得。このシーズン途中の電撃移籍に、PIF（サウジアラビア公共投資基金）傘下のクラブが優遇されていると感じたロナウドは激怒したと報じられた。結果として彼はストライキに入り、アル・リヤド戦とアル・イッティハド戦をボイコットした。
リーグ側は「サウジ・プロリーグはすべてのクラブが同じルールで独立運営されている」と反論した。
各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門があり、選手獲得や支出、戦略は持続可能性と競争の均衡を確保する財政枠内で各クラブが決定する。その枠組みは全クラブに等しく適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全力で取り組み、クラブの成長と野心に大きく貢献した。どのトップ選手も勝利を望むが、たとえ重要な選手でも他クラブの決定には介入できない。
最近の移籍も、各クラブが自主的に判断した結果です。
リーグの競争力は結果が示している。上位4チームはわずかなポイント差で、優勝争いは依然として激しい。このバランスはシステムが機能している証拠だ。」
声明がロナウドの復帰を後押ししたかは不明だ。彼は2月14日に抗議を終了したが、その理由や活動を始めた背景を説明していない。
とはいえ、彼が戻ったことが何よりも重要だ。彼の不在はSPLにとって大きなイメージダウンだった。だが、ボイコット終了が論争の終わりをもたらしたわけではない。
アル・ナセルが優勝争いを続ける中、一部のライバルチームはリーグ首位の同チームが審判から優遇されていると主張し始めた。
4月7日、3位アル・アハリがアル・ファイハと1-1で引き分けた後、イヴァン・トニーは自チームに不利な「明白な」PK判定が2度あったと不満を漏らした。この不利な判定で得をするのは誰かとの質問に、SPL得点王は「誰かは分かっている。我々が追いかけているのは誰だ？... もっと深く知りたいなら話そう。トラブルになっても構わない。俺は正直に言う男だ」
その夜、トニーはSNSに「何が影響しているかは明白だ」と投稿。チームメイトのガレノはさらに「SPLはアル・ナスルに今すぐトロフィーを渡すべきだ」と主張した。 「どんな手段を使ってでも我々を優勝争いから外そうとしている。トロフィーをたった一人に渡したいのだ。これはクラブへの侮辱だ」
こうした露骨な主張に、ロナウドは不快感を示した。
「私はこのリーグに最初にやってきた。他の選手たちは私のためにここに来た。だからリーグとプロジェクトと審判を尊重すべきだ。ミスはあるが、彼らは人間だ」とロナウドは元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、リオ・ファーディナンドに語った。
「だからSPLは会議を開いてルールを定めるべきだ。そうしなければ、この先数年でリーグは成長できない」
また、ロナウドは以前から主張していたように、アル・ナセルこそ外部勢力によって妨害されていると訴えた。
「他のクラブがピッチ外で力を持っているのは事実だから、私たちはピッチ内でさらに闘わなければならない。これが真実だ」と断言した。
「だが今は話さない。シーズン終了時にすべて話す。何週間も沈黙を守ってきたから」
ロナウドは4月末、トニー率いるチームとの大一番で得点を挙げ、アル・アハリの批判を跳ね返した。しかし、ブレンダン・ロジャース率いるアル・カディシアに3－1で敗れ、アル・ヒラルが優勝争いに加わった。結果として先週のアル・ナセル戦が事実上の決戦となった。
勝利すれば優勝が決まる一戦だったが、ベントのオウンゴールで引き分け、タイトルはまたしても逃れた。ベンチにいたロナウドは苦笑い、ファンは落胆した。
GOALアラビア副編集長ハイサム・エルハルムシュは「アル・ナスルが優勝できると信じる者は少なかった。彼らはインテルやアトレティコ、アーセナルがタイトルを取る前の状況に似ていた。大クラブながらサウジ・プロリーグではいつも最終盤でつまずく」と説明する。 ロナウドの加入で状況はすぐ変わると思われたが、そうはいかなかった。
ロナウドだけでなく、サディオ・マネやマルセロ・ブロゾヴィッチなど、後に加わったスターもいた。それでもリーグ、カップ、アジアチャンピオンズリーグのタイトルは取れなかった。優秀なサウジアラビア人選手もいたが、優勝の壁は越えられなかった。 要は、問題なのはチームのメンタリティだ。シーズン終盤のプレッシャーに耐えきれなかった」
先週土曜のAFCチャンピオンズリーグ2決勝でも、ジェズス率いるチームはガンバ大阪に敗れ、再びプレッシャーに屈した。
その瞬間、ロナウドでさえ笑顔はなく、試合後に準優勝メダルを受け取らずトンネルへ直行した。長年の在籍にもかかわらず、彼はクラブの「大一番で弱い」というイメージを変えられていないことを痛感していた。
懐疑的な視線と厳しい監視の中、アル・ナスルは木曜の最終戦でダマックと対戦した。勝てば優勝という状況で、今回はその壁を突破した。
マネのCKから先制し、コマンが追加点。一度はPKで1点を返されたが、ロナウドが主役となった。
ペナルティエリアの混戦を抜け出したクロスが右下隅に決まり3-1。さらに9分後、至近距離からの一撃で勝利と優勝を確定した。
2点目を決めた後、センターサークルへ戻る途中で彼の目には涙が浮かんだ。移籍から3年越しに手にする「主要な」タイトル。試合終了のホイッスルが鳴る直前、スタンディングオベーションを受けながらピッチを去った彼は、あふれる感情を露わにした。
多くの外部関係者は彼の涙に驚いた。世界的に見ればSPL制覇の価値は限定的でも、本人にとっては格別の喜びだった。
「人々は、ロナウドがアル・ナセルやサウジアラビアでのレガシーを本当に気にしているのか、それとも自分の利益や金しか考えていないのか議論していた」とエルハルムシュは語る。 しかし彼は大事な試合に負けたときも泣いていた。クラブとファンをとても大切にしており、予想以上に深く関与している。今では共同オーナーとなり、サウジアラビアの文化も楽しんでいる。
個人目標として1000ゴール到達や息子とのプロでの共闘もある。今夏トップ昇格が噂されるジュニアとの夢は目前だ。さらに、サウジサッカー革命の顔として結果が求められていた。
「それでも、彼個人にとっては大きな意味があった。報酬も生活も恵まれているが、彼は並外れて競争心が強く、何よりも勝利を求めるプロだ。
だからこそ、多くの中立的なファンが心から彼を応援していた。彼が来る前、リーグのレベルは彼には及ばなかったが、彼の情熱と献身はそれだけの価値があった。ロナウドのファンでなくても、試合後に涙を流す姿を見れば、彼について知るべきことはすべてわかる。