アル・ナスの成績が低下したため、ロナウドは冬の補強を期待。ジェズス監督も1月末までの新戦力加入を望んでいたが、予算の制約で確証はなかった。

一方、優勝争いのライバル・アル・ヒラルはアル・イッティハドからカリム・ベンゼマを獲得。この補強に、PIF（サウジアラビア公共投資基金）傘下のクラブが優遇されていると感じたロナウドは激怒し、アル・リヤド戦とアル・イッティハド戦をボイコットした。

リーグ側は、ロナウドの主張に反論した。広報担当者は「サウジ・プロリーグは、すべてのクラブが同じルールで独立して運営されるという原則に基づいている」と述べた。

各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門があり、選手獲得や支出、戦略は持続可能性と競争の均衡を確保する財政枠内で決定される。その枠組みは全クラブに等しく適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全力で貢献し、クラブの成長と野心に大きく寄与してきた。どのトップ選手も勝利を望むが、いかなる選手も他クラブの決定に介入することはできない。

最近の移籍も、その独立性を示しています。各クラブが異なる補強や方針を選択しましたが、いずれも承認された財政枠内での決定です。

リーグの競争力は結果が示している。上位4チームはわずかなポイント差で、優勝争いは依然として激しい。このバランスはシステムが機能している証拠だ。」

この声明がロナウドの復帰を後押ししたかは不明だ。彼は2月14日に抗議を終了したが、その理由や活動を始めた経緯を説明していない。

とはいえ、彼が戻ったことが重要だ。彼の不在はSPLにとって大きなイメージダウンだった。だが、ボイコット終了が論争の終わりという意味ではない。