彼はサッカー史上で最も栄誉に輝いた選手の一人であり、5度のバロンドール受賞者で、イングランド、スペイン、イタリアで何度もリーグ優勝を経験している。それでも木曜日の夜、アル・ナセルがダマックに勝利しリーグ優勝を決めた瞬間、彼は初めてタイトルを取ったかのように喜びを爆発させた。
だがその理由は簡単だ。クラブ通算8度目の優勝は、彼にとって最も困難なタイトルだったのだ。
彼はサッカー史上で最も栄誉に輝いた選手の一人であり、5度のバロンドール受賞者で、イングランド、スペイン、イタリアで何度もリーグ優勝を経験している。それでも木曜日の夜、アル・ナセルがダマックに勝利しリーグ優勝を決めた瞬間、彼は初めてタイトルを取ったかのように喜びを爆発させた。
だがその理由は簡単だ。クラブ通算8度目の優勝は、彼にとって最も困難なタイトルだったのだ。
2023年、ロナウドの中東移籍はサッカーだけの決断ではなかった。双方に利益をもたらす狙いがあった。ポルトガル代表はアル・ナセルから史上最高年俸を提示され、クラブも「ロナウド効果」で数百万ドルの収益を見込んだ。
当時会長だったムサリ・アル・ムアマールは「収益面で非常に有益」と語った。
アル・ナセルはサウジアラビアの公共投資基金（PIF）が所有しており、基金はこの契約を後押しした。王国はロナウドを、国のイメージを変え、経済を多角化し、インフラを刷新する国家プロジェクトの顔として起用したかったのだ。
ロナウドはその期待に応えた。得点を挙げないときはサウジアラビアを称賛し、彼の先駆的な移籍と巨額年俸は、無名だったサウジ・プロリーグ（SPL）に他のスター選手を呼び込む決定打となった。
ただ、大量得点を挙げながらタイトルを獲得できなかったのは、彼にとって深刻な問題だった。
ロナウドの勝利への執念は疑う余地がない。サッカー史上、これほどプロフェッショナルな選手はいない。彼の献身性と厳格なトレーニングは伝説的だ。
マンチェスター、マドリード、トリノでそうだったように、今回もチームメイトを感嘆させた。格下のリーグで得点を量産しながらも、主要タイトルは獲得できなかった。それは彼を苦しめた。
2022-23シーズンSPL優勝争いの終盤、彼の苛立ちは募る一方だった。 わずか1か月で、彼は2-0のリード中にもかかわらず怒ってボールを蹴り、ウォーターボトルを蹴り、自軍ベンチを叩き、判定に激怒し、自撮りをお願いしたスタッフを突き飛ばし、ユニフォーム交換を拒否し、相手を地面に投げた。
最も記憶に残ったのは、4月18日キング・ファハド・インターナショナル・スタジアムでの2-0の敗戦後、試合前から「リオネル・メッシ」とチャントを歌って挑発したアル・ヒラルのファンに対し、卑猥なジェスチャーをしたように見えた場面だ。この行為を受け、一部のSPLファンからは彼をリーグから追放すべきだという声も上がった。
ロナウドの苛立ちにはさまざまな理由が挙げられた。根拠のない噂としては、パートナーのジョルジーナ・ロドリゲスがサウジアラビアでの生活に不満で、二人の関係が危機に瀕しているというものもあった。
実際、ロナウドの不満はルディ・ガルシア監督に向かっていた。ポルトガル人がリヤドに到着した際、アル・ナセルは元ローマ監督の下で首位に立っていたが、ロナウドはガルシアの戦術に物足りなさを感じ、2023年4月の解任に大きく関与したと報じられた。
後任のルイス・カストロ、ステファノ・ピオリ体制でも成績は改善せず、2025年満了の契約を更新するかどうかは不透明だった。
さらに、アル・ナスルを退団し、同じくPIFが支援するアル・ヒラルへ移籍して昨夏米国開催のクラブワールドカップに出場するという噂も流れた。
ACL出場を逃した最終戦後、彼はSNSに「この章は終わった」と投稿した。
しかし1カ月後、ロナウドは残留を発表。「同じ情熱、同じ夢」とインスタグラムに投稿し、スポーツ史上最高額とされる契約にサインした。
そして今、チームは実際に歴史を刻み始めた。その原動力となっているのは、数名のトップクラスで知られる同胞選手たちの加入だ。
2023-24シーズン、ロナウドのサウジ・プロリーグ優勝は遠かった。最大要因はホルヘ・ジェズス監督だ。彼はアル・ヒラルを無敗で100勝導いた。
その宿敵が翌季ジェズスとの契約を解除すると、アル・ナスルは迷わず招聘。彼はキングダム・アリーナを去ってからわずか1カ月余りで新天地へ移った。
また、ロナウドの残留が自身の加入を決断する大きな要因だったと明かした。
さらにクラブは2025-26シーズンに向けて大幅な戦力アップを約束。すでにロナウドとマネがいる攻撃陣にキングスレー・コマンとジョアン・フェリックスを加えた。
この“ファブ・フォー”を擁するアル・ナセルは、シーズン序盤10試合で全勝スタートを切った。
「僕たちは皆、質の高い選手だ。4人全員が仲が良いから一緒にプレーすると、結果的にうまくいくんだ」と、シーズン終了時点で20ゴールとリーグ最多の13アシストを記録したフェリックスはSPL公式サイトで語った。
4人がそろっているのは良いこと。誰かが不調でも、他の3人がカバーする。
4人が同時に調子を合わせれば、サウジアラビアでは止められない」
しかし年明け以降、チームは4試合未勝利で10ポイントを落とす苦しい時期を迎えた。
アル・ナスの成績が低下したため、ロナウドは冬の補強を期待。ジェズス監督も1月末までの新戦力加入を望んでいたが、予算の制約で確証はなかった。
一方、優勝争いのライバル・アル・ヒラルはアル・イッティハドからカリム・ベンゼマを獲得。この補強に、PIF（サウジアラビア公共投資基金）傘下のクラブが優遇されていると感じたロナウドは激怒し、アル・リヤド戦とアル・イッティハド戦をボイコットした。
リーグ側は、ロナウドの主張に反論した。広報担当者は「サウジ・プロリーグは、すべてのクラブが同じルールで独立して運営されるという原則に基づいている」と述べた。
各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門があり、選手獲得や支出、戦略は持続可能性と競争の均衡を確保する財政枠内で決定される。その枠組みは全クラブに等しく適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全力で貢献し、クラブの成長と野心に大きく寄与してきた。どのトップ選手も勝利を望むが、いかなる選手も他クラブの決定に介入することはできない。
最近の移籍も、その独立性を示しています。各クラブが異なる補強や方針を選択しましたが、いずれも承認された財政枠内での決定です。
リーグの競争力は結果が示している。上位4チームはわずかなポイント差で、優勝争いは依然として激しい。このバランスはシステムが機能している証拠だ。」
この声明がロナウドの復帰を後押ししたかは不明だ。彼は2月14日に抗議を終了したが、その理由や活動を始めた経緯を説明していない。
とはいえ、彼が戻ったことが重要だ。彼の不在はSPLにとって大きなイメージダウンだった。だが、ボイコット終了が論争の終わりという意味ではない。
アル・ナセルが優勝争いを続ける中、一部のライバルチームはリーグ首位の同チームが審判から優遇されていると主張し、異議を唱え始めた。
4月7日、3位アル・アハリがアル・ファイハと1-1で引き分けた後、イヴァン・トニーは自チームに不利な「明白な」PK判定が2度あったと不満を漏らした。 不利な判定で得をするのは誰かとの質問には「誰かは明白だ。俺たちは誰を追っている？ もっと言及してほしいなら話す。トラブルになっても真実を言う」と答えた。
その夜、トニーはSNSに「何が影響しているかは明白だ」と投稿。チームメイトのガレノはさらに「SPLはアル・ナスルに今すぐトロフィーを渡すべきだ」と主張した。 「どんな手段を使ってでも我々を優勝争いから外そうとしている。トロフィーをたった一人に渡したいのだ。これはクラブへの侮辱だ」と続けた。
こうした露骨な主張に、ロナウドは不快感を示した。
「私はこのリーグに最初にやってきた。他の選手たちは私のためにここに来ている。だからリーグとプロジェクトと審判を尊重すべきだ。ミスはあるが、彼らは人間だから」とロナウドは元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、リオ・ファーディナンドに語った。
「だからSPLは大きな会議を開いてルールを定めるべきだ。そうしなければ、今後数年間でリーグが成長し続けることはないだろう」
また、ロナウドは以前から主張していたように、アル・ナセルこそが外部勢力によって妨害されていると訴えた。
「他のクラブがピッチ外で力を持っているのは事実だから、私たちはピッチ内でさらに闘わなければならない。これが真実だ」と断言した。
「だが今は話さない。シーズン後にすべて話す。何週間も沈黙してきたからな」
ロナウドは4月末、トニー率いるチームとの大一番で得点を挙げ、アル・アハリへの批判を結果で封じた。しかしブレンダン・ロジャーズ率いるアル・カディシアに3－1で敗れ、アル・ヒラルが優勝争いに加わった。先週のアル・ナセル戦は事実上の決戦となった。
勝利すれば優勝が決まる一戦だったが、GKベントのオウンゴールで引き分け、優勝はまたもお預けとなった。ベンチにいたロナウドは苦笑いするしかなかった。ファンは、チームがまたもタイトルを逃すのではないかと戦慄した。
GOALアラビア副編集長ハイサム・エルハルムシュは「アル・ナスルが優勝すると信じる者は少なかった。彼らはインテルやアトレティコ、アーセナルがタイトルを取る前と同じ評価だった。大ファン層を持つビッグクラブながら、サウジ・プロリーグの最終関門でいつもつまずくチームだと」と説明する。 ロナウドの加入で状況はすぐ変わると思われたが、そうはいかなかった。
リーグ、カップ、AFCチャンピオンズリーグのいずれも制覇できなかった。ロナウドやサディオ・マネ、マルセロ・ブロゾヴィッチらを加え、優秀なサウジ人選手もいたが、それでも優勝の壁は高かった。 問題はチームのメンタリティだ。シーズン終盤のプレッシャーに耐えきれなかった」
先週土曜のAFCチャンピオンズリーグ2決勝でも、ジェズス率いるチームはガンバ大阪に敗れ、再びプレッシャーに屈した。
その瞬間、ロナウドでさえ笑顔はなく、試合後に準優勝メダルを受け取らずそのままトンネルへ。長くチームに在籍した彼は、サウジアラビアで「大一番に弱い」とされるクラブのイメージを変えられていない現実を痛感していた。
緊張と疑念、厳しい視線が集まる中、アル・ナスルは木曜夜、SPL最終戦でダマックと対戦した。勝てば優勝できることを理解していたホームチームは、ついにその壁を突破した。
マネのCKから先制し、コマンが追加点。降格圏のダマックにPKで1点を返されたが、ロナウドが再びリードを広げた。
ポルトガル人スターは混戦を抜け出し、右隅へクロス性のシュートで3－1。さらに9分後、至近距離から4点目を決め優勝を決定した。
2点目を決めた後、センターサークルへ戻る途中で彼の目には涙が浮かんだ。移籍から3年越しに手にする「主要な」タイトル。試合終了のホイッスルが鳴る直前、スタンディングオベーションを受けながらピッチを去った彼は、感情を露わにした。
多くの外部からは驚きをもって迎えられたが、彼自身にとっては計り知れない喜びだった。
「人々は、ロナウドがアル・ナセルやサウジアラビアでのレガシーを本当に気にしているのか、それとも自分の利益や金だけなのか議論していた」とエルハルムシュは語る。 「だが彼は大事な試合に負けたときも涙を流した。クラブやファンを愛している証拠だ。彼は予想以上に深く関わり、いまや共同オーナーとなり、サウジの文化も楽しんでいる。
個人目標として1000ゴール達成や息子とのプロでの共闘もある。今夏トップ昇格が噂されるジュニアとの夢は目前だ。さらに、サウジサッカー革命の顔としてタイトルへの重圧もあった。
報酬は莫大で生活も贅沢だが、彼はただ勝つことを求める真のプロだ。
だからこそ、中立的なファンも心から彼を応援した。彼が来る前、リーグのレベルは彼に遠く及ばなかったが、彼は情熱と献身を示した。ロナウドのファンでなくても、試合後に涙を流す姿を見れば、彼についてすべてわかるはずだ。」