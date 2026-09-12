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痛手だ。クリスタル・パレス主将ディーン・ヘンダーソン、足首の負傷で代表ウイーク明けまで離脱へ
主将が重要な局面で離脱へ
クリスタル・パレスは、不動の守護神を欠く厳しい時期に直面することになる。ヘンダーソンは治療のため戦列を離れる見通しだ。29歳のGKは土曜日に行われたイプスウィッチ・タウン戦、2-3で敗れた一戦のメンバーから外れており、医療面の見通しによれば、今後のいくつかの重要な試合も欠場することになりそうだ。
この問題は代表チームにも影響を及ぼす。ヘンダーソンは9月下旬から10月上旬に予定されているUEFAネーションズリーグのグループステージ3試合に向けたトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表からも離脱すると見込まれているからだ。マンチェスター・ユナイテッドの元選手である同選手は、ゴールマウスで確かな存在感を示していただけに、クラブと代表の双方にとって大きな痛手となる。
- AFP
プレシーズンを通じて痛みを管理する
ピエール・サージュ監督は、そのGKがここ数週間にわたって違和感と闘いながらプレーしていたことを明かし、問題の原因は夏の親善試合にさかのぼると説明した。試合後の記者会見でサージュ監督は、状況の深刻さと、なぜクラブがついにそのキャプテンを矢面から外す決断を下したのかを語った。この離脱はパレスにとって大きな痛手となり、ヘンダーソンは木曜のレフ・ポズナンとのヨーロッパリーグ開幕戦に加え、日曜のリーズ・ユナイテッドとのプレミアリーグ敵地戦も欠場する見込みだ。
サージュ監督は状況について詳しく説明し、次のように述べた。「彼は（プレシーズンのフライブルク戦で）負傷していたため、シーズン開幕からけがを抱えたままプレーしていた。トレーニングはあまりできていなかったが、良いプレーをしていた。今のところ痛みがあまりにも強く、われわれはリスクを取りたくない」
戦術的ローテーションと守備基準
GKの危機にとどまらず、セイジは守備陣に関しても容赦ない決断を下している。高い評価を受けるセンターバックのジェイディー・キャンヴォットは、イプスウィッチ戦に臨むメンバーから外れるという大きな話題を呼ぶ落選となったが、指揮官はこの判断について、純粋にパフォーマンスに基づくものだと説明した。クラブ内で高く評価されている一方で、この20歳はプレミアリーグ開幕からの4試合で苦しみ、その間にパレスは11失点。セイジは彼のプレー内容に強い不満を抱く結果となった。
若きDFの不在について問われたセイジは、チームに求める基準を率直に語った。こう説明している。『彼を選ばなかったのは、フラム戦でのプレーと、この1週間（トレーニング）で彼が見せたものによる。私は彼と話し、「彼にはもっと求めているし、必要としている」と伝えた。彼ならそれができると確信しているし、月曜日には彼から良いリアクションが見られることを期待している』
- Getty Images Sport
チームメートへのメッセージ
指揮官の規律を重んじるアプローチは、立場に関係なく、どの選手にも自分の居場所が保証されていると感じさせないためのものだ。セージは、あらゆる選考は勝てる環境を作る意図のもとで行っていると主張しており、最大限の力を出していないと感じる選手には「揺さぶり」をかけることを恐れない。
セージは最後に、チーム全体で高い強度を維持する必要性を強調して総括した。「私が11人の選手をピッチに送り出す時、頭の中では、それが勝つため、あるいは何かを生み出すためにベストな選択だ。選手を起用しないのは喜びではないし、私は常にその反応を待っている。今日、諦めたチームの姿は見なかった。選手たちには、自分たちがやるべきことに100パーセントで臨んでほしいし、それより少なければ、私は揺さぶりをかけなければならない」
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