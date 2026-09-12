GKの危機にとどまらず、セイジは守備陣に関しても容赦ない決断を下している。高い評価を受けるセンターバックのジェイディー・キャンヴォットは、イプスウィッチ戦に臨むメンバーから外れるという大きな話題を呼ぶ落選となったが、指揮官はこの判断について、純粋にパフォーマンスに基づくものだと説明した。クラブ内で高く評価されている一方で、この20歳はプレミアリーグ開幕からの4試合で苦しみ、その間にパレスは11失点。セイジは彼のプレー内容に強い不満を抱く結果となった。

若きDFの不在について問われたセイジは、チームに求める基準を率直に語った。こう説明している。『彼を選ばなかったのは、フラム戦でのプレーと、この1週間（トレーニング）で彼が見せたものによる。私は彼と話し、「彼にはもっと求めているし、必要としている」と伝えた。彼ならそれができると確信しているし、月曜日には彼から良いリアクションが見られることを期待している』