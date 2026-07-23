4年前、ドルトムントは当時20歳だったこの選手をザルツブルクから引き抜くため、3000万ユーロを投じた。クラブにとっては非常に大きな額であり、歴史上これを上回る移籍金がかかった選手はほとんどいない。近い将来、そして長期的な未来への約束に投資した形だった。

しかし、今となってははっきり言える。その投資は、ドルトムントが期待したほどには報われなかった。これはクラブが受け入れなければならない痛ましい現実だ。アデイェミはドルトムントで一度も議論の余地のない主力にはなれず、その立場には常に遠かった。

それでも、ドルトムントでプレーする中でドイツ代表に上り詰め、一時は輝かしいパフォーマンスも見せた。だが、ニコ・コバチ監督の下では、アデイェミは最近になってパートタイムの控えという立場にとどまり、攻撃の絶対的な軸にはなれなかった。BVBでは、どの監督の下でもそれは実現できなかった。終了したばかりのブンデスリーガのシーズンで、このウイングは1試合平均わずか42分間の出場にとどまった。