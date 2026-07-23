以前から数多くのうわさが取り沙汰されており、2027年に満了する契約の前倒し延長を巡る交渉も長引いていた。そして今、カリム・アデイェミはボルシア・ドルトムントを離れ、FCバルセロナへ移籍した。そこでは、かつて彼のドイツ代表デビューを後押ししたハンジ・フリック監督が待っている。これはいくつもの意味でBVBにとって良い決断と言える一方で、頓挫したプランも浮き彫りにしている。
翻訳者：
痛恨の告白：カリム・アデイェミの移籍がドルトムントの厳しい現実を浮き彫りにする
4年前、ドルトムントは当時20歳だったこの選手をザルツブルクから引き抜くため、3000万ユーロを投じた。クラブにとっては非常に大きな額であり、歴史上これを上回る移籍金がかかった選手はほとんどいない。近い将来、そして長期的な未来への約束に投資した形だった。
しかし、今となってははっきり言える。その投資は、ドルトムントが期待したほどには報われなかった。これはクラブが受け入れなければならない痛ましい現実だ。アデイェミはドルトムントで一度も議論の余地のない主力にはなれず、その立場には常に遠かった。
それでも、ドルトムントでプレーする中でドイツ代表に上り詰め、一時は輝かしいパフォーマンスも見せた。だが、ニコ・コバチ監督の下では、アデイェミは最近になってパートタイムの控えという立場にとどまり、攻撃の絶対的な軸にはなれなかった。BVBでは、どの監督の下でもそれは実現できなかった。終了したばかりのブンデスリーガのシーズンで、このウイングは1試合平均わずか42分間の出場にとどまった。
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BVB：カリム・アデイェミの売却が正しい理由
アデイェミは、チャンピオンズリーグのような華やかな舞台では、自身ならではの裏抜けとスピードを時折ピッチで示し、半年単位で見ればかなりまずまずの時期を過ごしたこともあった。だが、くすんだリーグの日常の中で、そしてシーズン全体を通して見れば、彼にはキャリアで決定的な次の一歩を踏み出すための継続性、そしてプロ意識も単純に欠けていた。
そのため、ボルシアが今回彼に対して受け取る固定移籍金がわずか2200万ユーロにとどまるという事実は、選手にとってもクラブにとっても多くを物語っている。最終的な収入は、達成が比較的容易なボーナスや35％の再売却条項によって、当初投じた金額をおそらく上回ることになるだろう。だが、それを大きく超えることはないはずで、まさにそれこそが2022年の時点での目標だった。
その意味で、アデイェミを巡る取引はBVBにとって成功とはならなかった。パフォーマンス面でも移籍金の面でも、はるかに大きな上積みをもたらすだけのポテンシャルを彼が備えていることに疑いはない。しかし、それが表に出た場面はあまりにも少なかった。だからこそ、ここで区切りをつけ、控え選手であり、なおかつW杯行きを逃し、契約を1年残す選手に対して今得られる金額で満足するのは正しい判断だ。
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アデイェミ問題：BVBはユリアン・ブラントから学んだのか？
アデイェミについて、今ここで見切りをつけて資金を再投資し、彼とともに次のスポーツ面での試練をもう一度繰り返すのではないという判断は歓迎すべきことであり、ボルシアにとって一種の学習曲線を示すものでもある。これはまた、カールステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブックの3人を中心とする強化部門に新たな一貫性が生まれていることの表れでもある。ここ数シーズン、クラブをあまりにもしばしば停滞させてきた「希望の原則」は、より冷静で、パフォーマンス重視のプラグマティズムに取って代わられつつあるようだ。
その過程で、ユリアン・ブラントの案件から学んだ可能性も十分にある。あえて挑発的に言えば、クラブは彼に対して、高い才能を持ちながら慢性的に安定感を欠くテクニシャンが、いつか大きな支柱となり、誰もが認めるリーダーへと成熟するという希望を引きずってきた。だが、契約延長が行われなかったブラントは、7年間にわたって世界級と地区級の間を行き来した。BVBは彼だけでなく、ピッチ上の現実が裏づけることの少なかった物語に頑なにしがみついていた。
もちろんドルトムントは今、攻撃陣の代役確保を求められている。今後クラブが語っていこうとする新たな物語に、19歳の新星というカテゴリーの選手であるザイド・エル・マラを引き入れることができれば、これ以上なくふさわしいだろう。
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BVBでカリム・アデイェミの代役となり得るのは誰か？
ボルシアは、このケルン所属選手に強い関心を示している。ここまでの出場では、しばしば無気力に映るアデイェミとは正反対の姿を体現してきたからだ。エル・マラは、ここ数カ月の重苦しく、内容面でも精彩を欠く試合が続いたドルトムントのプレーにプラスとなる、伸び伸びとした怖いもの知らずの姿勢と強いハングリー精神を備えている。
そう考えれば、アデイェミの退団はクラブが大きな痛手として惜しむようなものにはならないはずだ。それは、理想と現実があまりにもかけ離れてしまった歩みの、必然的な帰結でもある。
そして、それは現在のドルトムントの三頭体制が描くストーリーにも合致する。今後も継続的にBVBで中心的な役割を担いたいのであれば、チャンピオンズリーグのナイターでスポットライトが当たる時や、相手が十分なスペースを与えてくれる時だけ輝いていてはならない。秋に向かい風が吹くような状況でも、それをやらなければならない。
カリム・アデイェミ：BVBでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード イエローレッドカード レッドカード 146 36 25 27 1 1
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