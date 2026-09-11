PSVアイントホーフェンは、フィリップス・スタディオンで行われたUEFAチャンピオンズリーグ初戦で、アルダ・トゥラン率いるシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けた。ウクライナ勢は前半アディショナルタイム、セルジーニョ・デストが中盤で激しいチャレンジを受けた流れから、グレイケル・メンドーサのゴールで物議を醸す先制点を挙げた。

いら立ちを力に変えたPSVは、後半開始直後にすぐさま反撃した。アルマンド・オビスポが正確な折り返しを送り、デストがボックス内へ走り込むタイミングを合わせて同点弾を突き刺した。

終盤はホームのPSVが圧力を強めたものの、最終的に両チームは勝ち点1を分け合う形となった。