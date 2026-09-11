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翻訳者：
痛み、歓喜、そして夢の舞台へ！ 負傷からゴールへと戻ったデスト、サノは子どもの頃からの夢を実現
PSV、ホームで勝ち点1をもぎ取る
PSVアイントホーフェンは、フィリップス・スタディオンで行われたUEFAチャンピオンズリーグ初戦で、アルダ・トゥラン率いるシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けた。ウクライナ勢は前半アディショナルタイム、セルジーニョ・デストが中盤で激しいチャレンジを受けた流れから、グレイケル・メンドーサのゴールで物議を醸す先制点を挙げた。
いら立ちを力に変えたPSVは、後半開始直後にすぐさま反撃した。アルマンド・オビスポが正確な折り返しを送り、デストがボックス内へ走り込むタイミングを合わせて同点弾を突き刺した。
終盤はホームのPSVが圧力を強めたものの、最終的に両チームは勝ち点1を分け合う形となった。
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マン・オブ・ザ・マッチのデスト、苦い思いを認める
得点で名誉挽回を果たし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデストは、勝ち点3を取り切れなかったことへの落胆を認めた。アメリカ代表のフルバックは、前半にPSVがシャフタールのコンパクトな守備ブロックを崩すうえで戦術的な難しさに直面したと強調した。
また、後半はパフォーマンスが大きく向上した一方で、最終結果には満足できなかったと述べた。
「相手の守備をこじ開けることができなかった」とデストは説明した。「彼らは非常によく組織されている。おそらく自分たちのテンポは低すぎたが、後半はまったく違う展開になった。良いチーム相手の引き分けではあったが、自分たちにはもっとできたはずだと感じているので、その意味では悔しさが残る」
佐野、デビュー戦で幼少期からの夢をかなえる
MF佐野航大にとって、この一戦は欧州最高峰のクラブ大会で公式戦デビューを果たすという大きな節目となった。日本代表の佐野は、自身がトップレベルにたどり着くまでの歩みを振り返るとともに、今後に向けてPSVが改善すべき戦術面の課題にも言及した。
また、試合を通してPSVの攻撃の選択肢を制限したシャフタールの守備の規律も評価した。
「子どもの頃から夢見ていた。初めての舞台で、自分を誇りに思う。このシャツを着られて本当にうれしいし、かなりうまく適応できていると思う。ただ、僕たちはチャンスをつくるのに苦しんだし、改善が必要だ」と佐野は明かした。
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オランダ王者、欧州での成績向上を目指す
初戦を終えたPSVは、今後の試合に向けて攻撃面での動きとテンポの向上に焦点を移す。デストとサノも、オランダ王者がリーグフェーズ突破を目指す上では、継続性を築くことが重要になると強調した。
ピーター・ボス監督のチームは、国内戦と欧州の戦いに戻る中で、改善が見られた後半のパフォーマンスを土台にしていくことを目指す。
チームは、この引き分けから得た教訓が今後の課題に向けたアプローチを磨く助けになると、引き続き自信を保っている。
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