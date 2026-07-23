4年前、ドルトムントは当時20歳だったこの選手をザルツブルクから引き抜くため、3000万ユーロを投じた。ボルシアにとっては非常に大きな額であり、クラブ史上でもこれを上回る移籍金が支払われた選手はほとんどいない。近い将来、そして長期的な将来に向けた約束に投資した形だった。

しかし、今となってはこう断言できる。その投資は、BVBが期待していたような形では報われなかった。ドルトムントが認めなければならないのは、この痛ましい現実だ。アデイェミは黒と黄のクラブで、ついに文句なしの主力選手にはなれず、その立場には常にほど遠かった。

それでも、ドルトムントではドイツ代表選手となり、一時は輝かしいパフォーマンスも見せた。だが、ニコ・コバチ監督の下でアデイェミは、最近ではパートタイムの控え選手へと立場を落とし、攻撃の中で議論の余地のない軸にはなれなかった。BVBでは、どの監督の下でもそれは実現できなかった。終えたばかりのブンデスリーガのシーズンで、このウインガーの平均出場時間は1試合あたりわずか42分にとどまった。