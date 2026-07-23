以前から数多くのうわさが取り沙汰されており、さらに2027年に満了する契約の前倒し延長をめぐる話し合いもなかなか進まなかった。そして今、カリム・アデイェミはボルシア・ドルトムントを離れ、FCバルセロナへ移籍した。そこでは、かつて彼のドイツ代表デビューを後押ししたハンジ・フリック監督が待っている。これはさまざまな意味でBVBにとって良い決断だが、同時に頓挫した計画も浮き彫りにしている。
翻訳者：
痛みを伴う告白：カリム・アデイェミの移籍がBVBに関する厳しい現実を浮き彫りにする
4年前、ドルトムントは当時20歳だったこの選手をザルツブルクから引き抜くため、3000万ユーロを投じた。ボルシアにとっては非常に大きな額であり、クラブ史上でもこれを上回る移籍金が支払われた選手はほとんどいない。近い将来、そして長期的な将来に向けた約束に投資した形だった。
しかし、今となってはこう断言できる。その投資は、BVBが期待していたような形では報われなかった。ドルトムントが認めなければならないのは、この痛ましい現実だ。アデイェミは黒と黄のクラブで、ついに文句なしの主力選手にはなれず、その立場には常にほど遠かった。
それでも、ドルトムントではドイツ代表選手となり、一時は輝かしいパフォーマンスも見せた。だが、ニコ・コバチ監督の下でアデイェミは、最近ではパートタイムの控え選手へと立場を落とし、攻撃の中で議論の余地のない軸にはなれなかった。BVBでは、どの監督の下でもそれは実現できなかった。終えたばかりのブンデスリーガのシーズンで、このウインガーの平均出場時間は1試合あたりわずか42分にとどまった。
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BVB：カリム・アデイェミの売却が正しい理由
アデイェミは、チャンピオンズリーグのような華やかな舞台では、その比類なき裏への抜け出しとスピードを時折ピッチ上で発揮し、半年単位で見ればまずまずのプレーを見せた時期もあった。だが、単調なリーグの日常、そしてシーズンを通して見れば、キャリアの決定的な次の一歩を踏み出すために必要な一貫性、そしてプロ意識が、彼には単純に欠けていた。
そのため、ボルシアが彼に対して今得る固定移籍金がわずか2200万ユーロにとどまるという事実は、選手にとってもクラブにとっても多くを物語っている。最終的な収入は、達成が比較的容易なボーナスや35パーセントの再売却条項によって、当初の投資額をおそらく上回ることになるだろう。だが、それを大きく超えることはないはずで、まさにそこが2022年時点での目標だった。
つまり、アデイェミとの取引はドルトムントにとって成功とはならなかった。パフォーマンス面でも移籍金面でも、より大きな上積みをもたらすポテンシャルを備えていたことに疑いはない。しかし、それが表に出ることはあまりに少なかった。だからこそ、ここで区切りをつけ、契約を1年残しながら控え選手であり、なおかつW杯メンバーにも入れなかった選手に対して今得られるこの金額で満足するのは正しい判断だ。
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アデイェミの一件：ドルトムントはユリアン・ブラントから学んだのか？
アデイェミについて今ここで見切りをつけ、彼とともに次のスポーツ面での試練のループを回すのではなく、その資金を再投資するのは喜ばしいことだ。ボルシアにとって、これは一種の学習曲線を意味する。さらに、カルステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブックの3人を中心とするスポーツ部門の首脳陣に、新たな一貫性が生まれていることも示している。ここ数シーズン、クラブをあまりにもしばしば停滞させてきた「希望の原理」は、より冷静で、パフォーマンス重視のプラグマティズムへと取って代わられつつあるようだ。
その過程で、ユリアン・ブラントの案件から学んだ可能性も十分にある。挑発的に言えば、クラブは彼に対しても、高い才能を持ちながら慢性的に安定感を欠くテクニシャンが、いつか大きな支柱であり、議論の余地のないリーダーへと成熟するという希望を引きずってきた。しかし、契約延長がなされなかったブラントは、7年間にわたってワールドクラスと地方レベルの間を行き来した。彼に限らず、BVBはピッチ上の現実がそれを示すことはまれだったにもかかわらず、ひとつの物語に頑なにしがみついていた。
もちろんドルトムントは今、攻撃陣の代役を確保することが求められている。今後クラブが語っていこうとしている新たなストーリーに、19歳の新星というカテゴリーの選手であるザイド・エル・マラを引き入れることができれば、非常によく合致するだろう。
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BVBでカリム・アデイェミの代役となり得るのは誰だろうか？
ボルシアは、このケルンの選手に強い関心を示している。ここまでの出場で彼は、しばしば無気力に映るアデイェミとはまさに正反対の姿を体現してきた。エル・マラは、ここ数カ月の重苦しく、内容面でもしばしば凡庸だった戦いぶりを見せてきたドルトムントのプレーにとって、プラスとなる無邪気さと貪欲さを備えている。
そう考えれば、アデイェミの退団はクラブが大きく惜しむような損失にはならないはずだ。それは、理想と現実があまりにもかけ離れてしまった末の、当然の帰結である。
なぜなら、これは現在のドルトムントの三頭体制が描くストーリーにも合致しているからだ。今後、BVBで継続的に重要な役割を担いたいのであれば、チャンピオンズリーグのナイターで輝くだけでも、相手が十分なスペースを与えてくれる時だけでも足りない。秋に向かい風が吹くような状況でも、それをやってのけなければならない。
カリム・アデイェミ：ドルトムントでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 警告2回による退場 レッドカード 146 36 25 27 1 1
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