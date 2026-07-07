AFP
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「痛みは大きい」――カルロ・アンチェロッティ監督は、ワールドカップでの早期敗退にもかかわらず、ブラジル代表監督を続投すると誓った。
ニュージャージーでのセレサオの失速
6度目の優勝を狙ったブラジルは、ノルウェーのハーランドに2得点を許し、ベスト16で敗退した。 ニュージャージーでの苛立たしい一夜、ブルーノ・ギマランイスが前半にPKを失敗し、決定力不足も相まって苦境に拍車をかけた。5度優勝した王者にとって、60年前のグループステージ敗退以来の屈辱だ。
- Getty Images
アンチェロッティ監督が全力を尽くす姿勢を強調
ブラジルの早期敗退で世論の圧力が高まる中、67歳の監督はSNSで残留を表明し、憶測を否定した。アンチェロッティ監督はXで「今は苦しいが、築き上げた信頼は変わらない。代表のために働き続ける。常に共に。常にブラジル！」と投稿した。
代表チームのコーディネーター、ロドリゴ・カエターノ氏もこの姿勢を支持し、チームが落ち着いて前を向くよう呼びかけた。 「今は冷静さを保ち、サイクルを通常通りに進めることが大切だ。必要な調整を行いながら、2030年W杯に向けて監督と共に歩む。前進するため、最低限の平穏を願う」
「もちろん、私たちはまだ回復途上にある。選手、スタッフ、コーチ陣全員が悲しみ、苛立ち、失望している。それでも、この38日間で全員が初日から最終日まで、彼らの献身とプロ意識の高さを目の当たりにした。その時間を軽視することはできない。」
連盟は未来を見据える
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、米国での敗退にめげず、2030年まで続くアンチェロッティ監督との契約を継続。この苦い敗退を未来への糧と位置づけた。
Xへの投稿では「ブラジル代表の歴史は栄光と、それを支える試練でできている。今大会は幕を閉じるが、必ず成長して戻ると確信している。ファンの皆さん、ありがとう」と伝えた。
- AFP
厳しい国際大会の連戦が待ち受けている
この敗戦でセレソンの不振は続いている。W杯ノックアウトステージでは欧州勢に7連敗となった。コーチ陣は、再開される過酷な予選前にチームの闘志を取り戻す重責を負う。アンチェロッティ監督には、エンドリックら若手を早期に融合させ、ブラジル近代史最長のタイトル空白期間に終止符を打つことが求められている。
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