「痛みは大きい」――カルロ・アンチェロッティ監督は、ワールドカップでの早期敗退にもかかわらず、ブラジル代表監督を続投すると誓った。

ブラジルの早期敗退で世論の圧力が高まる中、67歳の監督はSNSで残留を表明し、憶測を否定した。アンチェロッティ監督はXで「今は苦しいが、築き上げた信頼は変わらない。代表のために働き続ける。常に共に。常にブラジル！」と投稿した。

代表チームのコーディネーター、ロドリゴ・カエターノ氏もこの姿勢を支持し、チームが落ち着いて前を向くよう呼びかけた。 「今は冷静さを保ち、サイクルを通常通りに進めることが大切だ。必要な調整を行いながら、2030年W杯に向けて監督と共に歩む。前進するため、最低限の平穏を願う」

「もちろん、私たちはまだ回復途上にある。選手、スタッフ、コーチ陣全員が悲しみ、苛立ち、失望している。それでも、この38日間で全員が初日から最終日まで、彼らの献身とプロ意識の高さを目の当たりにした。その時間を軽視することはできない。」