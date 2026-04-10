チャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリード戦第2戦を前に、コンパニ監督は降格危機のハンブルクでメンバーをどれだけローテーションするか、またケインの出場について明言を避けた。
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「痛みの限界を超えてプレーした」：バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードの第2戦を控え、ヴィンセント・コンパニがハリー・ケインの容体について最新情報を伝える
「「正直、まだ全ては分からない。トレーニングでの最新情報と選手のコンディションを確認する必要がある。マドリード戦と同じ高いレベルを求めたい。集中力、モチベーション、激しさを持つチームだ。通常、それは問題ではない」と金曜日の会見で述べ、こう強調した。「選手を交代しても、これまで築いたものを失いたくない」
火曜日のベルナベウでの2-1の勝利前には、特にケインの出場に疑問の声があった。彼は足首を痛め、代表戦期間もイングランド代表に招集されなかったからだ。それでも先発し、2-0とするゴールを決め、先制点にも関与した。
それでも一部では「ケインのコンディションは100％ではなかった」との声も。動きがややぎこちなく見えた場面もあった。コンパニも「彼は痛みを我慢してプレーしていた」と認めた。ただし「翌日に反応がなかったのが最も重要だ」と強調した。
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コンパニーは、ザンクト・パウリ戦の先発メンバーをまだ決めていない。
コンパニーはローテーションについてこう語った。「今シーズンは全員でここまで来た。1、2人の交代はいつも通りだ。10月や11月なら批判もあっただろうが、今はもうない。 ザンクト・パウリ戦でも方針は変えない。チーム内の競争が我々に火をつける。私のキャリアでもそれは明らかで、レベルを引き上げてくれる。誰がプレーするかは今夜決める。」
残り6節で、バイエルンは事実上優勝を確定させた。2位のボルシア・ドルトムントとの差は実に9ポイントだ。一方、ザンクト・パウリは残留争いを繰り広げている。チームは現在、降格プレーオフ圏内に位置している。バイエルン相手に番狂わせの勝利を収めれば、日曜日に直接対決する1.FCケルンやSVヴェルダー・ブレーメンを追い抜くことができる。