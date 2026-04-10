「痛みの限界を超えてプレーした」：バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードの第2戦を控え、ヴィンセント・コンパニがハリー・ケインの容体について最新情報を伝える

「「正直、まだ全ては分からない。トレーニングでの最新情報と選手のコンディションを確認する必要がある。マドリード戦と同じ高いレベルを求めたい。集中力、モチベーション、激しさを持つチームだ。通常、それは問題ではない」と金曜日の会見で述べ、こう強調した。「選手を交代しても、これまで築いたものを失いたくない」

火曜日のベルナベウでの2-1の勝利前には、特にケインの出場に疑問の声があった。彼は足首を痛め、代表戦期間もイングランド代表に招集されなかったからだ。それでも先発し、2-0とするゴールを決め、先制点にも関与した。

それでも一部では「ケインのコンディションは100％ではなかった」との声も。動きがややぎこちなく見えた場面もあった。コンパニも「彼は痛みを我慢してプレーしていた」と認めた。ただし「翌日に反応がなかったのが最も重要だ」と強調した。