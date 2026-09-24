「痛みが大きすぎる！」。ジャンルイジ・ドンナルンマが、ロベルト・マンチーニ時代の始まりにあたり、イタリア代表の選手たちはワールドカップの失意について話すことを拒んでいると明かす。

ユーロ2024でイタリアをベスト16に導いたルチアーノ・スパレッティ、そして2026年ワールドカップ出場権を逃して任期を終えたジェンナーロ・ガットゥーゾの退任を受け、イタリア代表は再びマンチーニに託し、代表チーム再建を目指すことになった。マンチーニは以前、アッズーリをユーロ2020優勝に導いた一方で、2022年ワールドカップ出場は逃していた。再び指揮官に復帰した今、その第一歩として金曜日のUEFAネーションズリーグ、ベルギー戦に臨む。グループA1はフランス、そしてヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトゥルキエもいる厳しい組である。

「彼のフットボールは間違いなく信じている。僕たちは主導権を握り、ポジティブに、アグレッシブにプレーし、試合をコントロールしたい。ネーションズリーグでは強い相手と戦うことになるが、自分たちが主導して試合を支配したい。ユーロから多くを学んだし、もう一度ファンにアッズーリを愛してもらいたい」とドンナルンマは語った。