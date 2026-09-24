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「痛みが大きすぎる！」。ジャンルイジ・ドンナルンマが、ロベルト・マンチーニ時代の始まりにあたり、イタリア代表の選手たちはワールドカップの失意について話すことを拒んでいると明かす。
癒えない傷跡
イタリア代表は、プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末に敗れ、2026年ワールドカップ出場を逃した痛恨のショックから、いまだ立ち直れていない。試合ではアレッサンドロ・バストーニが序盤に退場処分を受け、アズーリは大半の時間を10人で戦うことを余儀なくされた。この歴史的な失敗により、イタリアはサッカー界最大の舞台である同大会を3大会連続で欠場することになった。4度のワールドカップ制覇を誇り、直近の優勝が2006年という国にとっては、信じがたい現実である。
『Sky Sport Italia』とのインタビューで、その運命のワールドカップ・プレーオフに出場した選手たちが、何がそこまでうまくいかなかったのかについて話し合ったのかと問われると、マンチェスター・シティのGKは、その話題はいまだタブーだと認めた。「本当のところ、今日ほんの少し話した以外は、僕たちの間でその件についての話し合いはまったくなかった。正直に言って、その傷を開き直すには痛みがまだ大きすぎるからだ。大事なのは前を向くこと、素晴らしいナツィオナーレをつくることだし、マンチーニ監督がその大きな助けになってくれる」とドンナルンマは説明した。
- AFP
マンチーニが指揮官に復帰
ユーロ2024でイタリアをベスト16に導いたルチアーノ・スパレッティ、そして2026年ワールドカップ出場権を逃して任期を終えたジェンナーロ・ガットゥーゾの退任を受け、イタリア代表は再びマンチーニに託し、代表チーム再建を目指すことになった。マンチーニは以前、アッズーリをユーロ2020優勝に導いた一方で、2022年ワールドカップ出場は逃していた。再び指揮官に復帰した今、その第一歩として金曜日のUEFAネーションズリーグ、ベルギー戦に臨む。グループA1はフランス、そしてヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるトゥルキエもいる厳しい組である。
「彼のフットボールは間違いなく信じている。僕たちは主導権を握り、ポジティブに、アグレッシブにプレーし、試合をコントロールしたい。ネーションズリーグでは強い相手と戦うことになるが、自分たちが主導して試合を支配したい。ユーロから多くを学んだし、もう一度ファンにアッズーリを愛してもらいたい」とドンナルンマは語った。
新世代の融合
主力組が悲しみと向き合う一方で、待望の起爆剤をもたらすべく、新たな才能がチームに組み込まれつつある。その中で注目を集めているのがカリアリMFアレッサンドロ・ロマーノで、次戦では先発の座をつかむ見通しだ。ドンナルンマは新戦力の質の高さに勇気づけられており、彼らをイタリアが今後世界の舞台で復活を遂げるための礎と見ている。
「全員に感銘を受けている。みんな優れた選手だ。アレッサンドロ・ロマーノには本当に感心させられたが、若い選手たちには多くのクオリティーがあるし、彼らがアッズーリの未来になると確信している。私たちベテラン勢は、彼らがチームに順応し、難しい時期を乗り越えられるよう助けなければならない」とキャプテンは述べた。
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オリンピコで再出発
再起に向けた歩みはローマで始まる。アズーリは才能あるベルギー代表と対戦するが、この大会ではいまだ優勝がなく、これまで2020-21シーズンと2022-23シーズンはいずれも3位に終わっている。ドンナルンマは、この夏の数カ月が自身のプロキャリアの中でも最も厳しい時期の一つだったことを隠さなかったが、チームがその価値を証明することに飢えていると強調した。
「本当にとても厳しかった。説明するのも難しいほどだ。この夏は非常に長く、苦しいものだったが、僕たちは再び始めなければならない。僕たちは飢えているし、新たな時代なんだ。明日は大きな試合があるし、ファンも僕たちと同じように失望している。だからこそ、彼らをもう一度熱くさせ、再びアズーリのユニフォームを愛してもらえるようにするのは僕たちの役目だ」とドンナルンマは締めくくった。
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