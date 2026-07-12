イングランドが1－0でリードされた時点で、トゥヘル監督は交代を計画していた。前半終了間際に同点ゴールが生まれたが、彼は攻撃的な采配を貫く決意を固めた。ノルウェーの守備を破るため、選手たちに高い位置を取らせたかったのだ。

この交代についてトゥヘルは「我々は状況を複雑にし、暑さに苦しむ選手もいた。コンサもハムストリングの痙攣に悩んでいた。デクランの状態も考慮し、ハーフタイムに攻撃的な布陣へ切り替える決断をした」と説明した。 1－0のビハインドで下したこの判断は覆したくなかった。同点になっても、ノルウェーが低ブロックで守る展開では、より高い位置を取って連係を深める必要があった。相手ゴールに近づくことが重要だからだ。そこでエブスとブカヨを投入するため、デクかエリオット［アンダーソン］をベンチに下げた」



