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病気でも怪我でもない！ イングランドがノルウェーを破ったワールドカップの試合で、デクラン・ライスが交代した理由をトーマス・トゥヘル監督が説明。
マイアミの暑さの中でトゥヘルが仕掛けた戦術的な賭け
トゥヘル監督は、フロリダの過酷な気候を理由に、ノルウェー戦で2人の選手を交代させた。1－0でリードを許していた前半終了時、彼はブカヨ・サカとエベレチ・エゼを投入し、攻撃力を強化した。 この采配は功を奏し、ジュード・ベリンガムの2得点でイングランドは準決勝進出を決めた。ただし、中盤の要であるデクラン・ライスが交代したことに周囲は驚いていた。
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ディープブロックを崩す攻撃的シフト
イングランドが1－0でリードされた時点で、トゥヘル監督は交代を計画していた。前半終了間際に同点ゴールが生まれたが、彼は攻撃的な采配を貫く決意を固めた。ノルウェーの守備を破るため、選手たちに高い位置を取らせたかったのだ。
この交代についてトゥヘルは「我々は状況を複雑にし、暑さに苦しむ選手もいた。コンサもハムストリングの痙攣に悩んでいた。デクランの状態も考慮し、ハーフタイムに攻撃的な布陣へ切り替える決断をした」と説明した。 1－0のビハインドで下したこの判断は覆したくなかった。同点になっても、ノルウェーが低ブロックで守る展開では、より高い位置を取って連係を深める必要があった。相手ゴールに近づくことが重要だからだ。そこでエブスとブカヨを投入するため、デクかエリオット［アンダーソン］をベンチに下げた」
戦術的な先見性を活かした試合時間の管理
ハーフタイムの交代は戦術的な判断だったが、トゥヘル監督はライスの体調管理も重視した。元ウェストハムのライスは直近の体調不良で試合前トレーニングを2回欠席し、出場が危ぶまれていた。90分間の出場が難しいと判断したトゥヘル監督は、後半の交代枠を温存するためハーフタイムにライスを交代させた。
トゥヘル監督は試合後、「デクランは3日間ほとんどベッドで過ごし、90分持たないと分かっていた。延長も想定し、交代枠を温存するためにハーフタイムに彼を下げた」と説明した。
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準決勝を前にした回復の鍵
水曜日のリオネル・メッシ率いるアルゼンチンとの準決勝を控えたイングランド代表は、カンザスシティへ戻り準備を開始する。トゥヘル監督は、ライスら選手たちがフロリダの炎天下での試合から回復できるよう、トレーニングの強度を大幅に落とす意向を示した。「休息は必須だ。 トレーニングの強度はこの先下げていく。今後数日間が極めて重要だ。まだ試合が残っている。今回の勝利は大きな助けになる。我々は最高水準の回復施設を備えている」と監督は締めくくった。
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