レッドカードは通常自動的に出場停止となるため、この決定は物議を醸した。トランプ米大統領はFIFAのインファンティーノ会長に電話し、処分見直しを要求。インファンティーノ会長は懲戒委員会が「独立している」と強調し、トランプ大統領にも伝えたという。

FIFAの懲戒手続きでは委員1名による決定も珍しくないが、タイムズ紙によるとアル・カマリ氏はこれまで単独で判断したことがなく、重要な案件では通常3委員が共同で決定する。FIFAとアル・カマリ氏は取材に回答しなかった。

バログンはレッドカードを受けたにもかかわらずベルギー戦に出場し、米国は1-4で敗れた。懲戒委員会は執行猶予付き処分を認める第27条を根拠とした。