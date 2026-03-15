「疑問の残る判定に直面」：FCバイエルン、ルイス・ディアスの出場停止処分に対し異議申し立て

ミュンヘン側が異議申し立てで勝訴する可能性はほぼ皆無だ。「これは事実認定に基づく判断であり、誤りだと感じることはあっても、選手の見間違いのような明らかな誤審ではない」と、ドイツサッカー連盟（DFB）の審判担当スポークスマン、アレックス・フォイアーヘルト氏はスカイ（Sky）で明らかにした。バイエルンが異議申し立てを行ったのは、むしろ、自分たちがこれまで不当な扱いを受けてきたと見なしている状況に対して、抵抗の意思を示すためだろう。

予想通りルイス・ディアスの出場停止処分が維持されれば、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは、今週末のホームゲーム、ユニオン・ベルリン戦に彼を欠くことになる。