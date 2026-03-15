FCバイエルン・ミュンヘンは、ルイス・ディアスの出場停止処分に対して異議申し立てを行った。同クラブがスカイに対しこれを認めた。コロンビア人選手は土曜日、バイエル・レバークーゼンとの1-1の引き分け試合で、バイエルンのスター選手のシミュレーションとみなされた行為に対し、主審のクリスチャン・ディンガートからイエローカード2枚による退場処分を受けていた。
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「疑問の残る判定に直面」：FCバイエルン、ルイス・ディアスの出場停止処分に対し異議申し立て
バイエルンは現在、ディアスに対する自動的な1試合出場停止処分に対し異議申し立てを行うため、DFBスポーツ裁判所に申し立てを行った。この審判の誤審を受け、バイエルンの会長ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、ここ最近見受けられる傾向について言及した。「我々はここ数週間の動向を懸念している。 レバークーゼンでの試合は、我々が度重なる疑わしい判定に直面してきた一連の出来事の頂点でした。ハンブルガーSV戦、ドルトムント戦、あるいはレバークーゼン戦においても、常に物議を醸す場面が繰り返され、その多くは我々にとって不利なものでした」と彼は語った。
ドレーゼン氏はさらに次のように付け加えた。「ドイツサッカー連盟（DFB）は、審判員のパフォーマンス水準を向上させる必要がある。クリスティアン・ディンガート氏が自身のミスを認めたことは称賛に値するが、それだけでは我々の助けにはならない。」
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ルイス・ディアスの退場は「事実に基づく判断」
ミュンヘン側が異議申し立てで勝訴する可能性はほぼ皆無だ。「これは事実認定に基づく判断であり、誤りだと感じることはあっても、選手の見間違いのような明らかな誤審ではない」と、ドイツサッカー連盟（DFB）の審判担当スポークスマン、アレックス・フォイアーヘルト氏はスカイ（Sky）で明らかにした。バイエルンが異議申し立てを行ったのは、むしろ、自分たちがこれまで不当な扱いを受けてきたと見なしている状況に対して、抵抗の意思を示すためだろう。
予想通りルイス・ディアスの出場停止処分が維持されれば、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは、今週末のホームゲーム、ユニオン・ベルリン戦に彼を欠くことになる。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合：
3月18日 21時 バイエルン対アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日 15時30分 バイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日 15時30分 SCフライブルク 対 バイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日 18:30 FCザンクト・パウリ 対 バイエルン（ブンデスリーガ）
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