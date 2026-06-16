Getty Images Sport
翻訳者：
「疑う余地はない」――ラミン・ヤマルはスペインがカーボベルデと引き分けた試合で怪我から復帰し、ワールドカップへの強い意気込みを示した。
満員のスタジアムで、もどかしいスタートだった。
ヤマルは4月の負傷以来、約2か月間戦列を離れていた。そのためスペイン代表は慎重に彼を起用。コーチ陣は67,640人の観衆の前で、2024年ゴールデンボーイ受賞者を試合終了前の20分間のみ途中出場させた。
ボールを支配しながらもカーボベルデの堅守を崩せず0-0の引き分けに終わった。ユーロ2024制覇、バルセロナでの26試合6ゴール12アシストなど、彼の影響力は明らかだ。彼が投入されるまで代表攻撃は予測可能だったが、ピッチに入ると同時に流れは一変した。
バロンドール準優勝者の力強いメッセージ
グループH初戦で勝ち点を逃しても、ヤマルはファンに前向きなメッセージを送った。SNSにこう投稿した。「ワールドカップ初戦で1ポイントを奪えた。大会は長く、目標までまだ遠いのは分かっている。だが全力で努力し、すべては思い通りに進むと確信している。 怪我から復帰し、再びプレーできる機会を与えてくれた神様に感謝したい。常にそばで支えてくれた家族にも感謝している」と語った。2025年バロンドールランキング2位に輝いた彼の成熟がうかがえる発言だ。
バルセロナの得点力高いスター選手への過度な依存
彼の復帰は朗報だが、チームが彼に過度に依存している問題も露呈した。バルセロナは近年、彼の才能に大きく頼り、151試合で49ゴール52アシストを記録し、3度目のスペインリーグ優勝に貢献した。
スペイン代表も2度の「シーズン最優秀選手」に同じくらい依存している。相手が深く守ると、ラ・ロハは彼不在時の戦術が不足する。コーチ陣は、故障から回復したばかりの10代選手に創造の負担を集中させないよう、早急に対策を見つける必要がある。
- Getty Images Sport
同率のグループで、今後の勝負が正念場となる
スペインは日曜日のサウジアラビア戦へ急いで態勢を立て直さなければならない。ウルグアイとサウジアラビアが1－1で引き分けたため、グループHの4チームは勝ち点1で並んでいる。ラ・ロハは6月27日のウルグアイ戦前に、今週末の試合で必ず勝ってワールドカップの夢を維持する必要がある。