「疑う余地はない」――ラミン・ヤマルはスペインがカーボベルデと引き分けた試合で怪我から復帰し、ワールドカップへの強い意気込みを示した。

ヤマルは4月の負傷以来、約2か月間戦列を離れていた。そのためスペイン代表は慎重に彼を起用。コーチ陣は67,640人の観衆の前で、2024年ゴールデンボーイ受賞者を試合終了前の20分間のみ途中出場させた。

ボールを支配しながらもカーボベルデの堅守を崩せず0-0の引き分けに終わった。ユーロ2024制覇、バルセロナでの26試合6ゴール12アシストなど、彼の影響力は明らかだ。彼が投入されるまで代表攻撃は予測可能だったが、ピッチに入ると同時に流れは一変した。