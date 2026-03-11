getty
「疑いようがない！」 - チアゴ・シウバ、ネイマールの2026年ブラジル代表ワールドカップ招集を支持
ネイマールの技術力は依然として高い
ネイマールは2023年以来代表でプレーしていないにもかかわらず、北米での大会に照準を定めている。この野望はチアゴ・シウバの声明によって大きな後押しを受けた。ブラジル代表のロッカールームで象徴的存在である41歳のDFは、元チームメイトの状況を語る際に遠慮のない言葉を口にした。 シルバにとって、ネイマールの技術的・精神的な貢献は世界でも比類なく、ブラジルが6つ目の星（ワールドカップ優勝）を目指すなら、彼なしでは戦えないキープレイヤーである。
批判はネイマールを無視できない
TNTスポーツのインタビューで、34歳のサントスFWの重要性について問われたシルバは断言した。「ネイマールが万全なら、ワールドカップに出場すべきだ。現在のプレーレベルを考えれば、彼が行くべきなのは疑いようもない。ネイマールがピッチに立つだけで、相手チームにとっては既に頭痛の種なのだ」と彼は語った。
アンチェロッティの迫る決断
ネイマールは、3月下旬の国際試合期間にフランスとクロアチアと対戦するカルロ・アンチェロッティ監督の拡大予備メンバーに選出されたと報じられている。このイタリア人指揮官は、高圧的な環境下での経験とエリート級の質を重視することで知られており、ネイマールは今後数ヶ月の国内リーグ戦において体調を維持できれば、その条件に完璧に合致する。
最終メンバー確定まで3ヶ月余りとなった今、ネイマールには国際大会の過酷な戦いを乗り切れることを証明するプレッシャーがかかっている。ブラジル2026シーズンの開幕から現在まで、手術からの回復直後ということもありサントスではわずか3試合の出場に留まり、直近のミラソル戦も欠場している。
ネイマールの件をめぐる議論は今後も続くだろう
レアル・マドリードのスター選手ロドリゴの負傷離脱により、ブラジル代表の攻撃陣の構図が最近変化した。この事態は、意図せずともネイマールの先発復帰への道を開く可能性がある。この機会は、今夏アメリカ・メキシコ・カナダで開催される遠征メンバー入りを確実にする絶好の舞台となる。2026年ワールドカップへのカウントダウンが本格化する中、ネイマールの代表招集を巡る議論は今後も注目を集め続けるだろう。
