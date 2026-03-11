「疑いようがない！」 - チアゴ・シウバ、ネイマールの2026年ブラジル代表ワールドカップ招集を支持

ネイマールは、3月下旬の国際試合期間にフランスとクロアチアと対戦するカルロ・アンチェロッティ監督の拡大予備メンバーに選出されたと報じられている。このイタリア人指揮官は、高圧的な環境下での経験とエリート級の質を重視することで知られており、ネイマールは今後数ヶ月の国内リーグ戦において体調を維持できれば、その条件に完璧に合致する。

最終メンバー確定まで3ヶ月余りとなった今、ネイマールには国際大会の過酷な戦いを乗り切れることを証明するプレッシャーがかかっている。ブラジル2026シーズンの開幕から現在まで、手術からの回復直後ということもありサントスではわずか3試合の出場に留まり、直近のミラソル戦も欠場している。