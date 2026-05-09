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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Daniel Buse

翻訳者：

「疑いの余地はない」：リオネル・メッシが新世代の最高の選手を選出

リオネル・メッシ
ラミン・ヤマル
バルセロナ
インテルマイアミCF

リオネル・メッシは、FCバルセロナのラミン・ヤマルを、自分やクリスティアーノ・ロナウドの後継となる新世代最高の選手だと考えている。

「高い実力と将来性を兼ね備えた新世代の選手たちがいる。その中から一人を選ぶなら、ラミネだろう」とメッシは、両者が登場するワールドカップCM発表のアディダスイベントで語った。 「間違いなく、私にとって彼は最高だ」とアルゼンチン代表のメッシは語った。 

  • 2021年夏、メッシの退団後、バルサは後継者を探し続けていた。その答えが、すでに世界屈指の18歳、ラミネ・ヤマルだ。直近のバロンドール投票ではウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）に次ぐ2位に入った。 

    バルセロナはヤマルを強く信頼し、メッシが着けた伝説の10番をすでに彼に与えている。 

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  • barcelona real madrid messi ronaldo may 2018Getty Images

    リオネル・メッシはクリスティアーノ・ロナウドとの関係を「素晴らしいスポーツマンとしてのライバル関係だ」と語った。

    イベントでメッシはバルサでの輝かしい時代を振り返った。ペップ・グアルディオラ監督の下、チームはレアル・マドリードと伝説的な試合を繰り広げた。メッシはレアルのスター、クリスティアーノ・ロナウドとタイトルを争い、世界最高の選手としての名声を懸けて戦った。 

    「それは素晴らしいスポーツライバル関係でした。チームとしても個人としてもすべてを懸けて戦いました。だから人々はいつも私たちを比較しました。でも私たちの関係は常に良好で、互いに敬意を払っていました」とメッシは語った。 

    「試合や授賞式以外ではあまり会わなかったが、会うたびに仲良く過ごした」とCR7について語った。 

  • 2025/26シーズンのラミン・ヤマルの成績：

    ゲーム： 45
    出場時間： 3702
    得点: 24
    アシスト： 18
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