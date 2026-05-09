「疑いの余地はない」：リオネル・メッシが新世代の最高の選手を選出

イベントでメッシはバルサでの輝かしい時代を振り返った。ペップ・グアルディオラ監督の下、チームはレアル・マドリードと伝説的な試合を繰り広げた。メッシはレアルのスター、クリスティアーノ・ロナウドとタイトルを争い、世界最高の選手としての名声を懸けて戦った。

「それは素晴らしいスポーツライバル関係でした。チームとしても個人としてもすべてを懸けて戦いました。だから人々はいつも私たちを比較しました。でも私たちの関係は常に良好で、互いに敬意を払っていました」とメッシは語った。

「試合や授賞式以外ではあまり会わなかったが、会うたびに仲良く過ごした」とCR7について語った。