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「疑いの余地はない」と、ブラジル五輪金メダル獲得の指揮官は語る。ネイマールが2030年W杯に出場すると期待される中、彼はカルロ・アンチェロッティ監督がサントスのスターをメッシやロナウドのように扱っていないと批判した。
ミカレ、アンチェロッティのワールドカップ戦術を批判
月曜日のアメリカMG対ロンドリーナ戦（1－1）後、ミカレ監督はアンチェロッティ監督の元教え子起用法に不満を漏らした。
ESPNによると、同監督はネイマールが大会でほとんど出場機会を得られなかったことに首を傾げていた。ネイマールは負傷を抱えたまま大会に臨み、スコットランド戦で14分、ベスト16のノルウェー戦（1－2で敗戦）では23分しかプレーできなかった。終盤にPKを決めたものの、ハーランドのノルウェー代表の勝ち上がりを止められなかった。 ミカレ氏は、これほど優れた選手なら代表でより重要な役割を担うべきだったと主張している。
- AFP
メッシやロナウドとの比較
ミカレ氏は、エリート選手たちが実力を発揮するには特別な配慮が必要だと感じている。「私にとってネイマールはブラジル最高の選手だ。アンチェロッティ監督について私が口を出す立場ではないが、ネイマールはメッシやクリスティアーノ・ロナウド、サラーと同じように、もっと有効に活用されるべきだった。私はエジプトで仕事をする機会があり、サラーが最高のパフォーマンスを発揮できるよう綿密なプロセスが整えられているのを目の当たりにした」と彼は述べた。
さらに、彼はコンディションへの懸念についてこう語った。「最大の論点は、彼が身体的に100％の状態にあるかどうかだった。試合の行方を左右するスターは、存在感だけでチームに何かをもたらす。私は決してネイマールを見捨ない。」
メットライフ・スタジアムでの感動的な別れ
監督はフォワードが再び代表でプレーすることを切望している。「次のサイクルではネイマールがピッチに立つ姿を見たい。僕はネイマールを見るためにチケットを買う。ブラジルには招待されても絶対に行かない試合がたくさんある。だがネイマールが出場するなら、最低限の条件が整えばスタジアムに行くつもりだ。
ネイマールの存在感は揺るぎない」と断言した。しかし、その願いは現実と衝突している。ノルウェー戦で敗れたネイマールは涙ながらに代表引退を表明した。2010年にデビューしたメットライフ・スタジアムで、得点王はこう語った。「僕は頑張った。何度も挑戦した。キャリアはここで始まり、ここで終わった。もう終わりだ。」
- AFP
ブラジルのレジェンドの今後はどうなるのか？
W杯での早期敗退と引退を受け、ネイマールはクラブでの活躍と健康管理に集中する。彼は膝の怪我を克服し、今シーズンのリーグ戦に備える。一方、ブラジル代表は2030年大会へ向け、アンチェロッティ監督の下でチーム再建と新主将探しという難題に直面している。
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