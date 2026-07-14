ミカレ氏は、エリート選手たちが実力を発揮するには特別な配慮が必要だと感じている。「私にとってネイマールはブラジル最高の選手だ。アンチェロッティ監督について私が口を出す立場ではないが、ネイマールはメッシやクリスティアーノ・ロナウド、サラーと同じように、もっと有効に活用されるべきだった。私はエジプトで仕事をする機会があり、サラーが最高のパフォーマンスを発揮できるよう綿密なプロセスが整えられているのを目の当たりにした」と彼は述べた。

さらに、彼はコンディションへの懸念についてこう語った。「最大の論点は、彼が身体的に100％の状態にあるかどうかだった。試合の行方を左右するスターは、存在感だけでチームに何かをもたらす。私は決してネイマールを見捨ない。」