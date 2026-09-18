米国サッカー連盟のCEOを務めるJT・バトソン氏は、バンクスの決断と、二重国籍選手の確保というテーマ全般についても見解を示した。バトソン氏によれば、そうした取り組みが簡単に進むことはめったにないが、目指すところは常に同じであり、USMNTへの強い思いを持つ選手で満ちたプログラムを築くことだという。

「我々が求めているのは、自分の国を代表し、米国サッカー連盟を代表したいと望む選手たちだ。そして、彼らにそのための最高の舞台を提供するのが我々の仕事だ」とバトソン氏は語った。「この国では毎日目を覚まし、自国の代表チームでプレーすることを切望している子どもたちが何百万人もいることを、我々は分かっている。そうした子どもたちが成長できる環境をつくるのが我々の役目だ」

「世界のどこに住んでいようと、アメリカを代表したい、そのために全力を尽くしたい、そしてプレーするだけの力があるのなら、我々はあなたを必要としている。そうした選手たちをスカウティングし、年代別代表で関わりを持ち、ユース年代の最高レベルでプレーする機会を提供し、最終的には、願わくば自分の国を代表できるような環境をつくることが我々の仕事だ」



