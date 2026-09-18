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「疑いのない選手を求めている」 マウリシオ・ポチェッティーノ、ノアカイ・バンクスのドイツ代表選択を受け入れ アメリカ代表監督として選手に「200パーセント」の献身を要求
バンクスの決断
バンクスは金曜日、今回の代表ウィークでドイツU-21代表に加わるための一度限りの代表変更を申請し、ドイツ代表入りを正式に決めた。この変更申請により、今後はアメリカ代表でプレーを続けることはできなくなる。バンクスは年代別のアメリカ代表でプレーした後、2025年にA代表のキャンプに1度参加していた。
この10代DFがドイツ代表を選んだ決断は、明らかにセンターバックの陣容刷新を進めているアメリカ代表にとって痛手だ。ただ、ポチェッティーノはこの決断に理解を示しており、アメリカのためにプレーすることへ決して完全にコミットしていたわけではない選手を失うことについても受け入れている。
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ポチェッティーノが語ったこと
「彼の方から電話があった」とポチェッティーノ監督は語った。「彼は『ドイツを選ぶことに決めた』と言っていた。そう、これは我々が対処しなければならない状況だ。我々が求めるのは覚悟を示す選手だが、覚悟は50％ではない。200％でなければならない。
「彼は誠実だった。なぜなら、我々が加入の可能性について連絡するたびに、彼は『いや、まだ迷っている。アメリカを選ぶのかドイツを選ぶのか、自分でも分からない』と言っていたからだ。彼は正直だったし、我々は迷いのない選手を求めている。我々が求めるのは、覚悟を決め、このエンブレムのために、そして我々のためにプレーすることを切望する選手だ」
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バトソンが見解を示す
米国サッカー連盟のCEOを務めるJT・バトソン氏は、バンクスの決断と、二重国籍選手の確保というテーマ全般についても見解を示した。バトソン氏によれば、そうした取り組みが簡単に進むことはめったにないが、目指すところは常に同じであり、USMNTへの強い思いを持つ選手で満ちたプログラムを築くことだという。
「我々が求めているのは、自分の国を代表し、米国サッカー連盟を代表したいと望む選手たちだ。そして、彼らにそのための最高の舞台を提供するのが我々の仕事だ」とバトソン氏は語った。「この国では毎日目を覚まし、自国の代表チームでプレーすることを切望している子どもたちが何百万人もいることを、我々は分かっている。そうした子どもたちが成長できる環境をつくるのが我々の役目だ」
「世界のどこに住んでいようと、アメリカを代表したい、そのために全力を尽くしたい、そしてプレーするだけの力があるのなら、我々はあなたを必要としている。そうした選手たちをスカウティングし、年代別代表で関わりを持ち、ユース年代の最高レベルでプレーする機会を提供し、最終的には、願わくば自分の国を代表できるような環境をつくることが我々の仕事だ」
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次に何が起こる？
バンクスが正式に不在となった中、アメリカ代表はカバン・サリバンら10代の選手8人を含む28人のメンバーで今後のインターナショナルウインドーに臨む。アメリカはインターナショナルウインドー初戦でペルーと対戦し、その後は4試合の日程の中でチリ、メキシコ、カナダと戦う。
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