選手側とバルセロナ側で和解の兆しがあった後、両クラブの交渉が合意に至った。この合意でドルトムントは、当時の移籍金ほぼ全額を補償として受け取る。
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異例の移籍条件！BVBのスターがバルセロナ移籍目前
BVBはウイング選手に対し固定移籍金2200万ユーロを受け取る。達成条件が容易な成果報酬により、さらに900万ユーロ上乗せされる可能性がある。
さらに、ドルトムントは再売却条項を盛り込み、アデイエミが将来バルセロナを離れる場合、移籍金の35％を受け取る。この規模の取引では極めて異例な条件だ。
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カリム・アデイエミのBVBとの契約はいつ満了する予定だったのか？
この移籍話はここ数日で急加速した。クラブに近いスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が、攻撃的選手と現スペイン王者との交渉を最初に報じた。
その後、バルセロナとの契約詳細で合意に達したと報じられた。これを受け、ドイツ代表11試合出場経験のある同選手はBVB首脳陣に移籍希望を伝えた。
2027年6月で契約が切れるため、ボルシアは対応を迫られていた。延長交渉は金銭面で隔たりが大きく、難航していた。
カリム・アデイエミの代理人が移籍を加速させた
来年のフリー移籍を避けるため、今夏に放出するのが現実的な選択肢とされていた。そこで双方は早期解決を急いだ。
移籍を後押ししたのはバルセロナのハンス・フリック監督だ。2021年9月、フリック率いるドイツ代表でアデイエミはデビュー。アルメニア戦（6-0）で途中出場し、すぐ代表初得点を挙げた。
フリック監督はクラブ内部でこのスピードスターの獲得を強く推し、代理人事務所もこれを支持した。 ホルヘ・メンデスが率いるエージェント会社「ゲスティフート」はバルセロナ経営陣と太いパイプを持ち、同クラブでアレハンドロ・バルデ、マルク・カサド、ラミン・ヤマルの代理人も務めるため、交渉は急速に進んだ。
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ヤマルとの対決か？ バルサでアデイエミを待ち受ける激しい競争
ドルトムントは2022年夏、ザルツブルクから移籍金約3000万ユーロで獲得し5年契約を結んだ選手を失う。ルール地方での4年間、アデイエミは公式戦146試合で36得点を挙げた。
成績は安定しており、特に欧州大会で高いパフォーマンスを発揮。2024/25シーズンのチャンピオンズリーグでは10試合5得点、翌シーズンも9試合3得点をマークした。
カタルーニャでは、先発の座を争う激しい競争が待ち受ける。 右サイドはスペイン代表でW杯を戦うヤマルが定位置だが、彼は昨季怪我で100日近く離脱したため、アデイエミに出場機会が回ってきそうだ。
ドルトムントの補強担当者は、この移籍で得た資金を再投資する方針だ。BVBは今夏、南米の若手カウア・プラテス、ジャスティン・レルマ、DFジョアン・ガドゥを獲得したが、いずれも将来を見据えた補強である。 アデイエミ売却で得た資金は、空く中盤の補強に充てられる見込みだ。
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