この移籍話はここ数日で急加速した。クラブに近いスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が、攻撃的選手と現スペイン王者との交渉を最初に報じた。

その後、バルセロナとの契約詳細で合意に達したと報じられた。これを受け、ドイツ代表11試合出場経験のある同選手はBVB首脳陣に移籍希望を伝えた。

2027年6月で契約が切れるため、ボルシアは対応を迫られていた。延長交渉は金銭面で隔たりが大きく、難航していた。