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「男子代表チームのプログラムをさらに強化する計り知れない可能性がある」 マウリシオ・ポチェッティーノがUSMNTに正式復帰、指揮官が2030年ワールドカップまでの新契約にサイン
- Getty
何が起きたのか
米サッカー連盟は月曜日、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノが新契約に正式にサインし、続投が決まったと発表した。もっとも、ポチェッティーノの続投は以前から進められており、最初の協議はUSMNTのワールドカップでの戦いの前から行われていた。チームがベルギーに敗れて大会を去った後、ポチェッティーノは一定の休養期間を経て両者が再び協議すると話していたが、その休養期間を経て、指揮官と連盟のパートナーシップ継続が決まった。
ポチェッティーノの続投の一環として、同監督とそのスタッフは、代表への育成ルートやユース年代のサッカー、指導者育成、そして国内競技のその他の技術的側面を含む、米国サッカーの大きな枠組みにこれまで以上に重点を置くことになる。
A代表の観点では、ポチェッティーノの前には2030年に向けて多くのビッグマッチが待っている。米国は2027年と2029年にネーションズリーグとゴールドカップを戦う予定で、さらに報道によれば、2028年には再びコパ・アメリカを開催する見通しだという。
最初に招聘した際と同様に、米サッカー連盟はCitadelの創設者兼CEOであり、Griffin Catalystの創設者でもあるKenneth C. Griffinからの資金拠出によって今回の契約を実現させた。また、Scott Goodwin、Adam Freede、そして複数のパートナーからも追加の拠出があった。
- (C)Getty Images
「長く影響を残す」
「この2年間、米国サッカー連盟とともに取り組む中で、男子代表プログラムをさらに強化できる大きな可能性があることが、私たちには明確になった」と、ポチェッティーノは声明で述べた。「ワールドカップを通じてファンから感じた情熱は、ここで何が実現可能かという私たちの確信をさらに強めた。
「私たちは、自分たちの経験と知識のすべてを米国サッカー連盟のさらに多くの分野にもたらせる機会に胸を躍らせている。同時に、連盟全体にわたって選手、指導者、チームの育成ルートを強化する一助にもなりたい。この国で私たちをこれほど温かく迎え入れてくれたこの国のサッカーに、長く残る影響を与えたい。そしてその影響が、ピッチ上の結果だけにとどまらないものとなることを望んでいる」
- Getty Images Sport
ポチェッティーノのここまでの戦いぶり
パリ・サンジェルマンやトッテナムを含む世界の複数の名門クラブで指揮を執った後、ポチェッティーノは2024年秋に米国サッカー連盟の監督に就任。当初はワールドカップに向けて18か月の準備期間を与えられていた。
その18か月の大半を戦力の見極めとアメリカ代表のチームカルチャー再構築に費やした後、ポチェッティーノはアメリカをワールドカップのグループ首位に導いた。パラグアイとオーストラリアに勝利して大会をスタートさせ、1試合を残して首位通過を決めた。その後、アメリカはラウンド32でボスニア・ヘルツェゴビナを下したが、ラウンド16でベルギーに敗れた。
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次に何が来る？
アメリカ代表の次戦は秋のインターナショナルブレイクで、9月末から10月初めにかけて4試合が組まれている。
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