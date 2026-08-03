米サッカー連盟は月曜日、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノが新契約に正式にサインし、続投が決まったと発表した。もっとも、ポチェッティーノの続投は以前から進められており、最初の協議はUSMNTのワールドカップでの戦いの前から行われていた。チームがベルギーに敗れて大会を去った後、ポチェッティーノは一定の休養期間を経て両者が再び協議すると話していたが、その休養期間を経て、指揮官と連盟のパートナーシップ継続が決まった。

ポチェッティーノの続投の一環として、同監督とそのスタッフは、代表への育成ルートやユース年代のサッカー、指導者育成、そして国内競技のその他の技術的側面を含む、米国サッカーの大きな枠組みにこれまで以上に重点を置くことになる。

A代表の観点では、ポチェッティーノの前には2030年に向けて多くのビッグマッチが待っている。米国は2027年と2029年にネーションズリーグとゴールドカップを戦う予定で、さらに報道によれば、2028年には再びコパ・アメリカを開催する見通しだという。

最初に招聘した際と同様に、米サッカー連盟はCitadelの創設者兼CEOであり、Griffin Catalystの創設者でもあるKenneth C. Griffinからの資金拠出によって今回の契約を実現させた。また、Scott Goodwin、Adam Freede、そして複数のパートナーからも追加の拠出があった。