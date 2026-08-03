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「男子代表チームのプログラムをさらに強化する大きな可能性がある」 マウリシオ・ポチェッティーノが2030年ワールドカップまでのUSMNT新契約にサイン
- Getty
何が起きたのか
米サッカー連盟は月曜日、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノが新契約に正式にサインしたことを受け、その続投を発表した。もっとも、ポチェッティーノの続投は以前から進められていたもので、最初の協議はUSMNTのワールドカップでの戦いの前から行われていた。チームがベルギーに敗れて敗退した後、ポチェッティーノは一定の休養期間を経て双方が協議を再開すると語っていたが、その休養期間を経て、指揮官と連盟の関係は継続されることになった。
ポチェッティーノの続投の一環として、同監督とそのスタッフは、代表チームへの育成ルートやユースサッカー、指導者育成、そして国内におけるこの競技のその他の技術的側面を含む、アメリカサッカー全体の大きな構図にこれまで以上に重点を置くことになる。
フル代表の観点では、ポチェッティーノには2030年に向けた道のりで多くの重要な試合が待っている。アメリカは2027年と2029年にネーションズリーグとゴールドカップを戦い、さらに報道によれば、2028年には再びコパ・アメリカを開催する見通しだという。
当初の就任時と同様に、米サッカー連盟はシタデル創設者兼CEOであり、グリフィン・カタリスト創設者でもあるケネス・C・グリフィンからの資金拠出により今回の契約を実現しており、さらにスコット・グッドウィン、アダム・フリーデ、そして複数のパートナーからも追加の拠出が行われている。
- (C)Getty Images
「永続的な影響を与える」
「この2年間、米国サッカー連盟と協力して取り組む中で、男子代表プログラムをさらに強化できる非常に大きな可能性があることが、私たちには明らかになった」と、ポチェッティーノは声明で述べた。「ワールドカップを通じてファンから感じた情熱は、ここで何が可能なのかという私たちの確信をさらに強めた。
「私たちは、自分たちの経験と知識のすべてを米国サッカー連盟のさらに幅広い分野にもたらす機会に胸を躍らせている。同時に、連盟全体にわたって選手、指導者、チームのための道筋をより強固なものにする手助けもしたい。この国で私たちを温かく迎えてくれたスポーツに、長く残る影響を与えたいし、その影響がピッチ上の結果だけにとどまらないものになればと思っている」
- Getty Images Sport
ポチェッティーノのここまでの歩み
パリ・サンジェルマンやトッテナムを含む世界有数のクラブで指揮を執った後、ポチェッティーノは当初、2024年秋にアメリカサッカー連盟に招聘され、ワールドカップに向けて18カ月の準備期間を与えられていた。
その18カ月の大半を戦力の見極めとUSMNTのカルチャー再構築に費やした後、ポチェッティーノはアメリカをワールドカップのグループ首位に導いた。アメリカは大会初戦からパラグアイ、オーストラリアに連勝し、1試合を残して首位突破を決めた。その後、32強でボスニア・ヘルツェゴビナを破ったが、16強でベルギーに敗れた。
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次に何が来る？
アメリカ代表の次戦は秋のインターナショナルブレークとなり、9月末から10月初旬にかけて4試合が組まれている。
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