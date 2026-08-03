米サッカー連盟は月曜日、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノが新契約に正式にサインしたことを受け、その続投を発表した。もっとも、ポチェッティーノの続投は以前から進められていたもので、最初の協議はUSMNTのワールドカップでの戦いの前から行われていた。チームがベルギーに敗れて敗退した後、ポチェッティーノは一定の休養期間を経て双方が協議を再開すると語っていたが、その休養期間を経て、指揮官と連盟の関係は継続されることになった。

ポチェッティーノの続投の一環として、同監督とそのスタッフは、代表チームへの育成ルートやユースサッカー、指導者育成、そして国内におけるこの競技のその他の技術的側面を含む、アメリカサッカー全体の大きな構図にこれまで以上に重点を置くことになる。

フル代表の観点では、ポチェッティーノには2030年に向けた道のりで多くの重要な試合が待っている。アメリカは2027年と2029年にネーションズリーグとゴールドカップを戦い、さらに報道によれば、2028年には再びコパ・アメリカを開催する見通しだという。

当初の就任時と同様に、米サッカー連盟はシタデル創設者兼CEOであり、グリフィン・カタリスト創設者でもあるケネス・C・グリフィンからの資金拠出により今回の契約を実現しており、さらにスコット・グッドウィン、アダム・フリーデ、そして複数のパートナーからも追加の拠出が行われている。