トナリとギマランイスの去就について、元ニューカッスルのワドルはGOALの独占インタビューでこう語った。 「ワールドカップに出場していないトナーリには移籍の噂がある。噂を流しているのは選手本人か、おそらく代理人だろう。

今シーズンは失望だったし、彼らは「トップレベルでプレーしたい。CLに出たい」と感じているかもしれない。CLはいい逃げ道だ。

本当に移籍したいなら、「ここでの時間は楽しかったが、今は次のステップへ進む時だ」と表明すべきだ。トナリはイングランドに残るだろうが、28、29歳のギマランイスはヨーロッパの他国へ行く可能性もある。

「なぜ選手たちは『ここでの時間は楽しかったが、次のステップに進みたい』と率直に言わないのか、私には理解できない。そうすれば人々はそれを尊重するだろう。だが、代理人の陰に隠れたり、メディアの陰に隠れたりするのは男として情けない。彼らは男らしく『噂を払拭させてくれ。俺はニューカッスルが大好きだ。残る。幸せだ』と言うべきだ。あるいは、 『ここを出たい。チャンピオンズリーグでプレーしたい。今のリーグ順位でプレーするのは嫌だ。トップ4か5に入りたい。だからここを出る必要がある』と言えば、人々は『わかった、どう呼ぼうと構わない。少なくとも君は正直だ』と手を挙げてくれるだろう。」