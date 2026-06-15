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男らしくしろ！ニューカッスルのMFサンドロ・トナリとブルーノ・ギマランイスには、移籍市場でどう振る舞うべきか示された。2人はマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、マンチェスター・シティへの移籍が噂されている。
トナリとギマランイスがニューカッスルの中盤を支える
セント・ジェームズ・パークで定期的にキャプテンマークを巻くギマランイスは、現在ブラジル代表として2026年W杯の遠征中。頭には大会のことでいっぱいだ。
それでもニューカッスルは、この才能ある南米出身選手との関係を明確にする必要がある。彼が新天地を求めるなら、エディ・ハウ監督はすぐに代役を探さねばならない。
イタリア人プレイメーカーのトナリも同様だ。激しいタックルと前線への突破でチームを牽引する彼と同等の選手を見つけるのは容易ではない。
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欧州サッカーはなし：マグパイズに降格の危機
トナリやギマランイスが移籍すれば、高額な移籍金が得られる。ニューカッスルはすでにアンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍で7000万ポンド（9400万ドル）近くを獲得している。
2026年夏に市場が開けば、ハウ監督は資金を投入できる。国内ライバルが主力選手を狙っているとされ、エミレーツ、オールド・トラッフォード、エティハドからオファーが届く可能性もある。
今季12位にとどまったマグパイズは、戦力流出を避けたいが、26-27シーズンの欧州大会出場がなければ難しいだろう。
トナリとギマランイスは、まもなくセント・ジェームズ・パークを去るのか？
トナリとギマランイスの去就について、元ニューカッスルのワドルはGOALの独占インタビューでこう語った。 「ワールドカップに出場していないトナーリには移籍の噂がある。噂を流しているのは選手本人か、おそらく代理人だろう。
今シーズンは失望だったし、彼らは「トップレベルでプレーしたい。CLに出たい」と感じているかもしれない。CLはいい逃げ道だ。
本当に移籍したいなら、「ここでの時間は楽しかったが、今は次のステップへ進む時だ」と表明すべきだ。トナリはイングランドに残るだろうが、28、29歳のギマランイスはヨーロッパの他国へ行く可能性もある。
「なぜ選手たちは『ここでの時間は楽しかったが、次のステップに進みたい』と率直に言わないのか、私には理解できない。そうすれば人々はそれを尊重するだろう。だが、代理人の陰に隠れたり、メディアの陰に隠れたりするのは男として情けない。彼らは男らしく『噂を払拭させてくれ。俺はニューカッスルが大好きだ。残る。幸せだ』と言うべきだ。あるいは、 『ここを出たい。チャンピオンズリーグでプレーしたい。今のリーグ順位でプレーするのは嫌だ。トップ4か5に入りたい。だからここを出る必要がある』と言えば、人々は『わかった、どう呼ぼうと構わない。少なくとも君は正直だ』と手を挙げてくれるだろう。」
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中盤のスター選手たちがプレミアリーグの強豪クラブへの移籍 rumoured されている。
冬の移籍市場が閉幕して以来、トナリの代理人は多くの発言を行っている。報道によると、プレミアリーグ優勝が確実視されるアーセナルが移籍期限最終日に戦力補強のためトナリに接触したという。
まだどの道も閉ざされておらず、活動的な26歳の選手は選択肢を熟考する準備ができている。一方、ニューカッスルで4年半を過ごし195試合に出場、カラバオ・カップ制覇を経験したギマランイスも、再び大きな移籍と新たなスタートを切る余地があると感じているかもしれない。