ライトはITVで解説を務める中、マンチェスター・シティに対する最近の裁定について語る際、一切手加減しなかった。プレミアリーグは火曜日、シティが9シーズンにわたって重大な財務規則違反で有罪と認定されたと発表した。

同クラブは、資金を偽装したスキームを用いて収益を水増しし、コストを9億ポンド超削減したとされている。この衝撃的なニュースに反応し、ライトは「これは産業規模の不正行為だ。こうして文章になっているのを見ると、かなり現実離れしている。あれほど素晴らしかっただけに、今起きていることを抜きにシティを語ることはできない。ここでは前例のない処罰が必要だと感じる」と語った。