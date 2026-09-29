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「産業規模の不正だ！」。マンチェスター・シティが有罪と認定され、イアン・ライトが前例のない処罰を要求
産業規模の不正行為
ライトはITVで解説を務める中、マンチェスター・シティに対する最近の裁定について語る際、一切手加減しなかった。プレミアリーグは火曜日、シティが9シーズンにわたって重大な財務規則違反で有罪と認定されたと発表した。
同クラブは、資金を偽装したスキームを用いて収益を水増しし、コストを9億ポンド超削減したとされている。この衝撃的なニュースに反応し、ライトは「これは産業規模の不正行為だ。こうして文章になっているのを見ると、かなり現実離れしている。あれほど素晴らしかっただけに、今起きていることを抜きにシティを語ることはできない。ここでは前例のない処罰が必要だと感じる」と語った。
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プレミアリーグにとって痛手に
ロイ・キーン氏もこの衝撃的な新展開に言及し、イングランドサッカーに悪影響を及ぼすことから、この状況を複雑な思いだと表現した。キーン氏は、ルール違反者は結果を受け入れなければならない一方で、このスキャンダルがリーグの世界的な評判を傷つけると指摘した。
キーン氏は「リーグにとって非常に大きなダメージだ。プレミアリーグというブランドは世界中で非常に大きく、これまでは素晴らしかった。だが、不正をしていたことが発覚したのであれば、当然その処分を受けるに値する。複雑な思いだ。いい日でもある。なぜなら、この世界で不正が発覚すれば処罰されるに値するからだ。ただ、リーグにとって良いことではない」と説明した。
チームの将来性に対する疑問
今回の裁定の影響は、現在のチームにも重くのしかかる可能性が高い。キーンは選手たちのメンタリティーに疑問を呈し、とりわけ重要な試合が控える中で、「数週間後にはリヴァプールと対戦する。ここ数年の不正という問題の一部だった選手たちはどうなるんだ？ 今後はどうなっていく？」と問いかけた。一方、ライトは法廷闘争がかなり長期化するとみている。「プレミアリーグにとって非常に大きな日だ。彼らは国ひとつを相手にした。これから訴訟合戦はさらに激しくなると思うし、かなり長く続くだろう。本当に悲しいことだ」と付け加えた。
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次に何が起こるのか。
マンチェスター・シティは引き続き全面的な潔白を主張しており、独立委員会の評決に対しては金曜日までに不服申し立てを行うことができる。双方が長期化する法廷闘争に備える中、ファンは最終的にクラブにどのような制裁が科されるのかを見守るしかない。
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