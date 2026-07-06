Getty Images Sport
翻訳者：
「生粋のチェルシー」 チェルシーが生え抜きスター、アギー・ビーバー＝ジョーンズと長期契約締結
少年時代のクラブへの忠誠心
22歳のFWはチェルシーのチーム内で不可欠な存在となっており、今回の新たな6年契約は、彼女がチームの将来を支える礎であることを示している。9歳の時にクラブへ加入したビーバー＝ジョーンズは、アカデミー出身選手が誰もが思い描く夢を体現し、有望な若手から決定力のあるトップチームの国際舞台を戦う選手へと成長を遂げてきた。
幼い頃から応援してきたクラブとの契約延長に際し、22歳は次のように語った。「とても素晴らしい気持ちです。チェルシーは小さい頃から私のクラブで、それは私と家族にとって大きな意味があります。とても誇らしい日ですし、この旅を続けて、青いユニフォームでもっと多くの思い出を作っていけることに本当にワクワクしています」
このFWはすでに97試合出場32得点を記録しており、女子スーパーリーグの最高レベルで自身の実力を証明している。
- Getty
国際舞台へ駆け上がる
クラブレベルでの彼女の好調ぶりは、イングランド代表を率いるサリナ・ウィーフマン監督の目にも留まっている。ビーバー＝ジョーンズは瞬く間にイングランド代表の常連となり、ウェンブリー・スタジアムでのポルトガル戦では30分間でハットトリックを決めて、その存在を強く印象づけた。
代表での実績は、2025年の女子欧州選手権でさらに確かなものとなった。ウェールズ戦で得点を挙げ、大会制覇への道のりに貢献した。
自身の歩みを振り返り、彼女は前指揮官エマ・ヘイズが築いてくれた土台への感謝を口にした。「私は続けること、そして努力し続けることができた。そしてついにチャンスをもらえた。私はいつも、エマ［ヘイズ］と、最初の足がかりを与えてくれた彼女のしてくれたことにとても感謝していると言ってきた」と説明した。
国内での成功の実績
ビーバー＝ジョーンズは、国内3冠を達成した2024-25シーズンで重要な戦力となり、すでにトロフィーの実績は驚くほど充実している。ウィメンズ・スーパーリーグは2度制し、女子FAカップと女子リーグカップもそれぞれ2度ずつ掲げている。
大舞台で結果を出す力は、3月に行われたリーグカップ決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦で挙げた、2-0の勝利を決定づけるゴールでも際立った。
昨季も決定力の高さを示し続け、6ゴール2アシストを記録。技術の高さを最もよく示したのはウェストハム・ユナイテッド戦での見事な直接FKで、この一撃によりクラブの9月月間最優秀ゴール賞を受賞した。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジでの未完の仕事
数多くのタイトルを手にしてきたにもかかわらず、このFWの向上心はなお衰えていない。クラブがこれまで獲得できていない唯一の主要タイトル、すなわちチャンピオンズリーグ制覇に照準を定めている。
長期契約という安心材料を得たビーバー＝ジョーンズは、先発メンバーに定着し、今後何年にもわたって最前線を担う存在へと成長することに集中している。
自身の成長について語る中で、同選手は「私が心の底からチェルシーだということは、みんな分かっていると思う。チェルシーでチャンピオンズリーグに勝ちたい。それは私たち全員が望んでいる目標だ。ずっとそう言ってきたし、どのインタビューでも言うつもりだけど、私はただサッカーをして幸せでいたいだけ。チェルシーでそれを信じている」と述べた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。