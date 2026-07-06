22歳のFWはチェルシーのチーム内で不可欠な存在となっており、今回の新たな6年契約は、彼女がチームの将来を支える礎であることを示している。9歳の時にクラブへ加入したビーバー＝ジョーンズは、アカデミー出身選手が誰もが思い描く夢を体現し、有望な若手から決定力のあるトップチームの国際舞台を戦う選手へと成長を遂げてきた。

幼い頃から応援してきたクラブとの契約延長に際し、22歳は次のように語った。「とても素晴らしい気持ちです。チェルシーは小さい頃から私のクラブで、それは私と家族にとって大きな意味があります。とても誇らしい日ですし、この旅を続けて、青いユニフォームでもっと多くの思い出を作っていけることに本当にワクワクしています」

このFWはすでに97試合出場32得点を記録しており、女子スーパーリーグの最高レベルで自身の実力を証明している。