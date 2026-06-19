番組『ライオンズ・デン』に出演したケインは、試合後の祝賀会が代表での最も記憶に残る体験の一つだと語った。また、試合後に皆で『ワンダーウォール』を合唱したことの重要性も強調した。

「代表ユニフォームを着て過ごした中で、特にメジャー大会では、最も好きな瞬間のひとつでした」とケインは語った。「初戦に過ぎず浮かれるつもりはありませんが、ファンとの感情的なつながり――それが彼らにとってどれほど大切か、私たちは分かっています。ファンもまた、それが私たちにとってどれほど大切かを感じ取ってくれていると思います。

「今、私たちにはその絆がある。スタジアムで『ワンダーウォール』を歌った瞬間、全員が歌詞を知っていて、本当に特別だった。

「初戦であれだけ声援を受け、母国でも同じだろう。ナイトゲームだからビールが飛び交うことも分かっている。そんな雰囲気が僕たちは大好きなのだ。」