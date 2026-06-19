Getty Images Sport
翻訳者：
「生涯で最も好きな瞬間のひとつ」――イングランドのファンが非公式のワールドカップ・アンセムを歌い、スター選手たちを祝福。ハリー・ケインも感極まった。
開幕戦の勝利で、イングランド代表とファンが一つに
イングランドは水曜日、ダラスでのワールドカップ初戦でクロアチアを4－2で下した。ケインは2得点を挙げ、ゲイリー・リネカーのワールドカップ通算10得点に並んだ。試合後、選手と遠征サポーターがオアシスの『ワンダーウォール』を合唱し、スタジアムに忘れがたい一幕が生まれた。
- Getty Images
ケインがダラスでの特別な場面を振り返る
番組『ライオンズ・デン』に出演したケインは、試合後の祝賀会が代表での最も記憶に残る体験の一つだと語った。また、試合後に皆で『ワンダーウォール』を合唱したことの重要性も強調した。
「代表ユニフォームを着て過ごした中で、特にメジャー大会では、最も好きな瞬間のひとつでした」とケインは語った。「初戦に過ぎず浮かれるつもりはありませんが、ファンとの感情的なつながり――それが彼らにとってどれほど大切か、私たちは分かっています。ファンもまた、それが私たちにとってどれほど大切かを感じ取ってくれていると思います。
「今、私たちにはその絆がある。スタジアムで『ワンダーウォール』を歌った瞬間、全員が歌詞を知っていて、本当に特別だった。
「初戦であれだけ声援を受け、母国でも同じだろう。ナイトゲームだからビールが飛び交うことも分かっている。そんな雰囲気が僕たちは大好きなのだ。」
トゥヘル監督の下で息吹が吹き込まれた
トーマス・トゥヘル監督は、ガレス・サウスゲート監督が築いたチーム文化を基盤に、代表チームの団結力を高めてきた。ケインは「今のチームは以前と違う雰囲気がある」と語る。ジョン・ストーンズやジョーダン・ピックフォードとともに、2018年W杯準決勝に進んだメンバーで現チームに残るのはわずかだ。
「今回のチームは少し違う」と彼は語る。「私たちは経験豊富な年上の選手となり、役割も変わった。初期の大会から残る選手は少ないが、それが新鮮さをもたらしている。チームメイトからは、この特別な夏の一員になりたいという飢えと意欲、興奮がはっきり感じられる」。
- Getty Images Sport
ガーナ戦に集中する
クロアチアに勝てば、イングランドは次ラウンド進出に大きく近づく。ただし、グループLの次戦でガーナにも勝つ必要がある。そのために、ケインが再び「スリー・ライオンズ」の攻撃を率いることが期待される。