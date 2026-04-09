キャラガーは4バックから離れた采配を強く批判し、「監督の試みは戦術的に大きな誤りだった。 結果が出てから言うのは簡単だ。それが我々の仕事だからだ。我々は解説者であり、試合後に意見を述べる立場にある。彼は5バックという布陣を完全に誤った形で採用した。実際、4バックよりも5バックの方が守備は開いてしまっていた。ピッチ全体でマンツーマン守備を敷いたため、3人のセンターバックがピッチの幅全体をカバーしなければならなかったからだ。」

生中継で反論したシュマイケルはこう語った。「ジェイミー、君はスタジオで感情的になっているかもしれない。 スタジアムで見ていたが、PSGが自陣ペナルティエリア前でボールを保持していたとき、彼らはそれほど苦戦していなかった。2つの失点についての君の分析の一部には同意する。だが、あれほど多くの選手を後ろに置いたことが、彼らにとってプラスになったと思う。PSGは手強い相手だった。彼らはいいサッカーをしていた。」