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生中継でリヴァプールのPSG戦惨敗を巡り、キャラガーとシュマイケルが激論。ティエリ・アンリは顔を隠した。
CBSスタジオの緊張感
リヴァプールはパルク・デ・プランスでPSGに完敗し、第2戦へ極めて不利な状況に立たされた。 CBSのスタジオでは、キャラガーが古巣の出来に辛辣な批判を浴びせた。彼はアルネ・スロット監督の戦術がチームを相手に劣らせたと断じ、同局解説者のシュマイケルと口論に発展。その緊張は最高潮に達し、アンリが身を隠すほどだった。
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シュマイケルがリヴァプールの粘り強さを称賛
キャラガーは4バックから離れた采配を強く批判し、「監督の試みは戦術的に大きな誤りだった。 結果が出てから言うのは簡単だ。それが我々の仕事だからだ。我々は解説者であり、試合後に意見を述べる立場にある。彼は5バックという布陣を完全に誤った形で採用した。実際、4バックよりも5バックの方が守備は開いてしまっていた。ピッチ全体でマンツーマン守備を敷いたため、3人のセンターバックがピッチの幅全体をカバーしなければならなかったからだ。」
生中継で反論したシュマイケルはこう語った。「ジェイミー、君はスタジオで感情的になっているかもしれない。 スタジアムで見ていたが、PSGが自陣ペナルティエリア前でボールを保持していたとき、彼らはそれほど苦戦していなかった。2つの失点についての君の分析の一部には同意する。だが、あれほど多くの選手を後ろに置いたことが、彼らにとってプラスになったと思う。PSGは手強い相手だった。彼らはいいサッカーをしていた。」
ヘンリーはスタジオをめぐる騒動の最中に身を隠す
緊張が高まる中、アンリは姿を隠すことを選び、スクリーンの陰にしゃがみ込んだ。一方、カーラガーはこう声を上げた。「お前は史上最高のGKだ。 「リヴァプールの守備は今夜まとまってなかったよ、ピーター。もうその話は終わりにしよう。あのチャンスの数々！守備は完全に崩れていた。穴だらけで、むしろその正反対だった。お願いだから。」
騒ぎが収まり、キャラガーが話題をPSGの選手個人の輝きに戻そうとしたとき、アンリは照れくさそうに隠れ場所から出てきた。フランス人は席に戻りながらスタッフに「戻ってもいい？」と冗談を飛ばし、スタジオに和気をもたらした。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
スロット監督は、今週末のプレミアリーグ・フラム戦に向けてリヴァプールの士気を高め、その後チャンピオンズリーグPSGとの第2戦に備える。リヴァプールは今シーズン無冠の危機にあり、試合ごとに監督へのプレッシャーが増している。