元チェルシーのGKチェフは、SNSで自身の思いをつづり、あの日から20年という節目を振り返った。「昨日で、あの『有名な』レディングとのアウェー戦から20年だった」とチェフは記した。「昨日はみんながその話をしていたようなので、投稿は今日まで取っておいた。

「あの日がプレミアリーグ、サッカーファン、私の身近な人たち、そしてもちろん私自身に大きな影響を与えたことは間違いない。20年がたち、さまざまな見方ができるが、あの出来事を全体として振り返ってみたい。

「最初は回復が大変で、再びプレーできるのかと強く疑うこともあった。それでも、その過程で多くの貴重なことを学んだ」

チェフは続けて、命を落としかねなかったあの出来事によってサッカーへの思いが深まり、人生のはかなさを実感して、一日一日を目的を持って生きるようになったと説明した。また、認知機能を鍛えるトレーニングや呼吸法を取り入れて日課を一新し、いずれ迎える現役引退に備えて、ピッチ外で学業上の資格を取得するきっかけにもなったという。



