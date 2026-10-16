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「生きるチャンスを与えてくれてありがとう」チェルシーのレジェンド、ペトル・チェフがレディング戦で命に関わる頭部の負傷を負ってから20年、心情をつづった声明を発表
プレミアリーグ史に残る決定的な瞬間
イングランドサッカー界で最も悪名高い出来事の一つから20年を迎え、ペトル・チェフが命を落としかけたあの日の午後を振り返った。当時24歳の元チェコ代表GKは、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる圧倒的な強さを誇るチェルシーで主力として活躍していたが、レディングのマデイスキー・スタジアムで行われたトップリーグの試合開始からわずか数秒後、頭蓋骨陥没骨折を負った。
スティーヴン・ハントとの激しい衝突後、チェフはピッチ上で長時間の治療を受け、その夜遅くにオックスフォードにあるラドクリフ・インファーマリーの脳神経外科専門病棟へ緊急搬送された。その後回復して輝かしいキャリアを再開し、世界中で自身のトレードマークとなった保護用ヘッドギアを着用した姿でも知られるようになった。
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チェフ、回復までの険しい道のりを振り返る
元チェルシーのGKチェフは、SNSで自身の思いをつづり、あの日から20年という節目を振り返った。「昨日で、あの『有名な』レディングとのアウェー戦から20年だった」とチェフは記した。「昨日はみんながその話をしていたようなので、投稿は今日まで取っておいた。
「あの日がプレミアリーグ、サッカーファン、私の身近な人たち、そしてもちろん私自身に大きな影響を与えたことは間違いない。20年がたち、さまざまな見方ができるが、あの出来事を全体として振り返ってみたい。
「最初は回復が大変で、再びプレーできるのかと強く疑うこともあった。それでも、その過程で多くの貴重なことを学んだ」
チェフは続けて、命を落としかねなかったあの出来事によってサッカーへの思いが深まり、人生のはかなさを実感して、一日一日を目的を持って生きるようになったと説明した。また、認知機能を鍛えるトレーニングや呼吸法を取り入れて日課を一新し、いずれ迎える現役引退に備えて、ピッチ外で学業上の資格を取得するきっかけにもなったという。
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一つの出来事が選手の安全対策をどう変えたか
本人が負ったトラウマにとどまらず、2006年の衝突事故はイングランドサッカー界に医療対応の近代化を促した。チェフが病院で治療を受けるまでに時間を要したことを受け、トップリーグの安全対策は全面的に見直された。
その後に残した影響について、チェフはこう振り返った。「象徴的なヘルメットが生まれた。プレミアリーグは選手の医療面での安全に関する規則を変更し、それ以来、救急救命士がすべての試合に立ち会うようになった。その過程で多くの命が救われた」
また、GKはその夜に自身の手術を行ったオックスフォードの医療従事者にも感謝を伝えた。「最後に、医療チームとオックスフォードのラドクリフ病院に改めてお礼を言いたい。生きる機会を与え、愛するサッカーを続け、いくつかの記録を破り、トロフィーを獲得して数百万人のファンを喜ばせることを可能にしてくれた。そして何より大切なのは、父親になれたことだ」
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過去を後にして
ハントの激しいタックルを受けたにもかかわらず、チェフは元レディングのウインガーに今も恨みを抱いているわけではない。その後、両選手はスタンフォード・ブリッジでの試合で抱き合い、わだかまりを解いた。
チェフによれば、2人はこの件を過去のものにすることで合意したという。「この件についてはあまり話さず、過去のことにしようと合意した。今もその約束を守っている」と明かした。
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