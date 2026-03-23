『マルカ』紙がこの激戦（3-2）のキックオフ直前に報じたように、アルヴァロ・アルベロア監督は当初、このイングランド人選手を右サイドバックとして起用する予定だった。しかし、伝えられるところによると、監督は「規律上の理由」から、アレクサンダー＝アーノルドを当初ベンチに置くことを決めたという。
翻訳者：
甘くも苦い一週間のどん底：レアル・マドリード戦でトレント・アレクサンダー＝アーノルドにベンチ入りが科される
『マルカ』紙がさらに報じたところによると、この27歳の選手は直前にトレーニングに遅刻したため、定位置である先発メンバーから外されたという。ここ数週間、「TAA」は代役のダニ・カルバハルよりも明らかに良いパフォーマンスを見せていたため、競技面での理由ではないとみられていた。キャプテンは膝の怪我からまだ完全には回復していない。
また、火曜日のマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ戦と、日曜日のアトレティコとのリーグ戦の間には数日間の休息期間があったため、回復のための休養も必要なかった。
試合終了後、アルベロア監督はこの見解や懲罰措置に関する報道を明確に否定した。「いいえ、違います」と彼は切り出した。「私は単に、どの試合でもベストな11人を起用しているだけです。私が最も適任だと考えるメンバーが先発します。カルバハルは良いプレーを見せてくれました。」
63分、このベテラン選手はアレクサンダー・アーノルドと交代した。72分、TAAはビニシウス・ジュニアの決勝点をアシストした。
- (C)Getty Images
「紳士のように」：アレクサンダー＝アーノルドが処分を受け入れる
試合終了後、元リヴァプールのスター選手は今回の出来事についてコメントしなかった。一方、『The Athletic』は、練習への遅刻が、彼が普段とは異なる控え選手としての役割を担うことになった原因である可能性が高いと報じている。
最近、レアルのスター選手たちは度々時間通りに現れていないとされており、この右サイドバックも土曜日の最終練習では、予定時刻から20分遅れて練習場に到着したと報じられている。その後、アルベロアがアトレティコとのダービー戦での起用について彼に伝えた一方、アレクサンダー＝アーノルドは監督、キャプテン、そしてチームメイトたちに自身の不始末について謝罪したという。
伝えられるところによると、彼はこの処分に全面的に同意し、アルベロアの決定を「紳士らしく」受け入れたという。
- Getty
アレクサンダー＝アーノルドにとって厳しい1週間：トゥヘル監督が招集を見送った
スター選手たちの遅刻に対してベンチ入りを科すという措置において、アルベロアはラ・リーガでも決して珍しい存在ではない。昨シーズン、FCバルセロナのハンス・フリック監督は、予定時間に遅れて現れた選手たちを試合開始時に容赦なくベンチに追いやっていた。しかし現在では、こうした事態は主に内部での罰金によって処理されるようになっている。
アレクサンダー・アーノルドにとって、ベンチ入りは、チャンピオンズリーグでの勝ち上がりやダービーでの勝利といった喜びと、トーマス・トゥヘル監督に招集されなかったという苦い出来事が入り混じった、個人的に複雑な一週間のどん底だった。イングランド代表監督は金曜日、ウルグアイと日本との親善試合に向けて、35人の選手からなる超大型メンバーを発表した。 この膨大なメンバー構成にもかかわらず、「TAA」はスリー・ライオンズの次戦への参加を勝ち取ることができなかった。
「トレントがチームに何をもたらせるかは分かっているし、我々は現在の選手陣を維持することを決めた」とトゥヘル監督は説明した。「彼の強みは知っているし、素晴らしい選手だが、これはスポーツ的な判断だ」。アレクサンダー＝アーノルドは11月のトゥヘル監督の招集メンバーからも外れており、10月には太ももの怪我のために欠場していた。 元リヴァプール所属の同選手が最後にプレーしたのは、6月に途中出場した際で、イングランドがワールドカップ予選でアンドラに1-0で勝利した試合だった。
レアル・マドリードは昨夏、リヴァプールFCからアレクサンダー＝アーノルド（契約は2031年まで）を当初、移籍金なしで獲得した。しかし、アンフィールド・ロードには1000万ユーロが支払われたため、彼は本来の契約満了前にクラブワールドカップでの出場資格を得ることができた。レアル・マドリードではこれまでの21試合で自身による得点はまだないが、3ゴールをアシストしている。
トレント・アレクサンダー＝アーノルド：2025/2026シーズンの成績
ゲーム 21 出場時間 1,114 ゴール - アシスト 3 イエローカード 2 レッドカード -