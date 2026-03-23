甘くも苦い一週間のどん底：レアル・マドリード戦でトレント・アレクサンダー＝アーノルドにベンチ入りが科される

スター選手たちの遅刻に対してベンチ入りを科すという措置において、アルベロアはラ・リーガでも決して珍しい存在ではない。昨シーズン、FCバルセロナのハンス・フリック監督は、予定時間に遅れて現れた選手たちを試合開始時に容赦なくベンチに追いやっていた。しかし現在では、こうした事態は主に内部での罰金によって処理されるようになっている。

アレクサンダー・アーノルドにとって、ベンチ入りは、チャンピオンズリーグでの勝ち上がりやダービーでの勝利といった喜びと、トーマス・トゥヘル監督に招集されなかったという苦い出来事が入り混じった、個人的に複雑な一週間のどん底だった。イングランド代表監督は金曜日、ウルグアイと日本との親善試合に向けて、35人の選手からなる超大型メンバーを発表した。 この膨大なメンバー構成にもかかわらず、「TAA」はスリー・ライオンズの次戦への参加を勝ち取ることができなかった。

「トレントがチームに何をもたらせるかは分かっているし、我々は現在の選手陣を維持することを決めた」とトゥヘル監督は説明した。「彼の強みは知っているし、素晴らしい選手だが、これはスポーツ的な判断だ」。アレクサンダー＝アーノルドは11月のトゥヘル監督の招集メンバーからも外れており、10月には太ももの怪我のために欠場していた。 元リヴァプール所属の同選手が最後にプレーしたのは、6月に途中出場した際で、イングランドがワールドカップ予選でアンドラに1-0で勝利した試合だった。

レアル・マドリードは昨夏、リヴァプールFCからアレクサンダー＝アーノルド（契約は2031年まで）を当初、移籍金なしで獲得した。しかし、アンフィールド・ロードには1000万ユーロが支払われたため、彼は本来の契約満了前にクラブワールドカップでの出場資格を得ることができた。レアル・マドリードではこれまでの21試合で自身による得点はまだないが、3ゴールをアシストしている。