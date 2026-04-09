「理解不能な審判」――バルセロナ、アトレティコ・マドリード戦でのハンド判定を巡りUEFAに正式抗議

この夜の問題はハンドの判定だけではなかった。バルセロナは試合の大半を10人で戦った。ハーフタイム直前にパウ・クバルシが退場し、流れはディエゴ・シメオネ率いるチームに傾いた。フリック監督はレッドカードに疑問を呈し、ハンドによるPKの判定ミスのほうが重大だと主張した。

ジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスのゴールで2点を追うバルセロナは、チャンピオンズリーグ準々決勝で不利な状況に立たされた。それでもクラブは屈せず、マドリードでの第2戦に備えている。公式抗議により、少なくとも第2戦の判定が厳正に検証されることを期待している。