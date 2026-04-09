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「理解不能な審判」――バルセロナ、アトレティコ・マドリード戦でのハンド判定を巡りUEFAに正式抗議
バルサがUEFAに説明を求める
バルサは公式声明で、UEFAへの正式な申し立てを行ったと発表した。内容は準々決勝第1戦アトレティコ・マドリード戦での主審の判定が規定に反し、試合展開と結果に直接影響を与えたという主張だ。 特に54分、プレー再開後に相手選手がペナルティエリア内でハンドを犯したにもかかわらずPKが与えられなかった場面を問題視しています。バルセロナは、この判定とVARが介入しなかったことを重大な誤りと判断し、調査と通信記録の開示、および必要なら公式謝罪と措置を要求しました。 また、バルセロナは直近のチャンピオンズリーグでも、不可解な判定が同チームに深刻な不利益を与え、公平な競争を阻害していると主張している。
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奇妙なハンドボールの論争
54分、アトレティコ交代選手マルク・プビルがボールを手に止め、GKへ返した。主審イシュトヴァン・コヴァックスはこれを無視し、キックをやり直させた。
この判定にタッチライン脇のハンジ・フリック監督は激怒。バルセロナ側は「プレーが再開されてから時間が経っていた」と主張し、競技規則の根本的な適用誤りだと訴えている。
フリック監督、VARの不備を痛烈に批判
試合後、フリック監督は審判の判定を強く批判した。「なぜVARが介入しなかったのか分からない。信じられない。ミスはあるが、こういう状況では……VARは何のためにあるのか？あれはPKで、その選手には2枚目のイエローカードが出るべきだった」と語った。
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- AFP
レッドカード騒動の後の苦戦
この夜の問題はハンドの判定だけではなかった。バルセロナは試合の大半を10人で戦った。ハーフタイム直前にパウ・クバルシが退場し、流れはディエゴ・シメオネ率いるチームに傾いた。フリック監督はレッドカードに疑問を呈し、ハンドによるPKの判定ミスのほうが重大だと主張した。
ジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスのゴールで2点を追うバルセロナは、チャンピオンズリーグ準々決勝で不利な状況に立たされた。それでもクラブは屈せず、マドリードでの第2戦に備えている。公式抗議により、少なくとも第2戦の判定が厳正に検証されることを期待している。