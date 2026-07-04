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「理解に苦しむ」――アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、過酷なカーボベルデ戦を制し、エジプト戦に備える中、ワールドカップのスケジュールを批判。
スカローニ監督、過密日程に怒り爆発
カーボベルデとの延長戦を3－2で制したアルビセレステは、火曜日のエジプト戦まで準備期間がわずか3日しかない。さらに、マイアミの嵐で土曜午前の練習も中止となった。
試合後、スカルオーニ監督は大会のスケジュールに不満を漏らした。勝ち進んだことで休養時間が6日から3日に減ったことを「理解できない」と語り、疲労蓄積への懸念をにじませた。
試合後の会見でスカローニ監督は「これからどうなる？今は休むしかない。ワールドカップの日程がどう決まるのか分からないが、前は6日あったのに今は3日半だ。最も休息が必要な時に最も時間が少ない。理解できない。徐々に始めるべきだった。まあ、仕方ない」と語った。
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カーボベルデ戦での勝利
過密日程への不満が噴出した。連覇を狙うチームは、通算100試合目を迎えたスカローニ監督の下、粘るアフリカ勢に延長戦に追い込まれた。3－2で辛勝しベスト8進出を決めたが、選手たちは肉体的に限界に近い状態だ。
キャプテンのリオネル・メッシも肉体的負担を明かし、「90分間は相手からボコボコにされるが、試合が終わるとユニフォームやセルフィーを求めに来る」と冗談交じりに語った。この激戦の影響で、スカローニ監督は数人の主力選手のコンディションを案じている。
アルビセレステの負傷者増加への懸念が高まっている。
マイアミでの試合で負った怪我を考えると、この短い準備期間は特に懸念される。ファクンド・メディナは激しい筋肉のけいれんで途中交代し、中盤の要であるエンツォ・フェルナンデスも終盤にけいれんを起こした。さらに、ニコ・ゴンサレスは延長戦で足首を捻挫し、医療スタッフの負担が増えた。
スカローニ監督は「エンツォは終盤に痙攣を起こしたが回復し、そのまま試合を終えた。交代はできなかった」と説明した。 「ファクンドは攻撃で多く起用し、疲労から痙攣を起こしたが問題なし。普段は3センターバックの一人として攻撃に参加しないが、今回は別だった。ベンチにはニコ・タリアフィコがおり、必要なサポートを提供し、良い状態を示した。」
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エジプト戦が迫る
アルゼンチンはアトランタで、オーストラリアを破って勢いに乗るエジプト代表と対戦する。ファラオズは試合前、ノートパソコンでPKの映像を分析し、次ラウンド進出を果たした。その綿密な準備は、疲労が見えるアルゼンチンにとって手強い相手だ。
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