カーボベルデとの延長戦を3－2で制したアルビセレステは、火曜日のエジプト戦まで準備期間がわずか3日しかない。さらに、マイアミの嵐で土曜午前の練習も中止となった。

試合後、スカルオーニ監督は大会のスケジュールに不満を漏らした。勝ち進んだことで休養時間が6日から3日に減ったことを「理解できない」と語り、疲労蓄積への懸念をにじませた。

試合後の会見でスカローニ監督は「これからどうなる？今は休むしかない。ワールドカップの日程がどう決まるのか分からないが、前は6日あったのに今は3日半だ。最も休息が必要な時に最も時間が少ない。理解できない。徐々に始めるべきだった。まあ、仕方ない」と語った。