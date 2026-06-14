「理解できない」：PSGのスター、アクラフ・ハキミに対するマッツ・フンメルスの意外な見解

「彼の最大の長所は、信じられないほどのスピードだ。私が見てきた中で最も速い選手の一人で、まさに絶対的な武器だ」とフンメルスは元チームメイトの才能を絶賛した。その証拠が数字にも表れている。昨シーズン、ハキミはPSGで3ゴール9アシストを記録した。

優勝候補のブラジルに対し、モロッコは1－1の引き分けに持ち込んだ。前半はアフリカ王者の力強さを見せ、決定機をいくつか作り出した。

グループCでは、モロッコはブラジル、スコットランド、ハイチと対戦する。スコットランドは先行試合でハイチに1-0で辛勝した。