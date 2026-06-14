北アフリカ代表がブラジルとグループリーグ初戦を戦う前、元ドイツ代表はMagentaTVのコメンテーターとしてこう語った。「彼は素晴らしい選手だ。サイドバックながら非常に攻撃的で、フリーキックも蹴れる。シュートフォームを見るとなぜあの精度で壁を越えられるのか理解できない。だが彼は本当にゴールに突き刺すんだ。」
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「理解できない」：PSGのスター、アクラフ・ハキミに対するマッツ・フンメルスの意外な見解
フンメルスがこう評価するのには理由がある。2019/20シーズン、2人はドルトムントでチームメイトだった。ハキミは当時、レアル・マドリードから1年間のレンタル移籍でドルトムントにいた。
だがドルトムントでの活躍にもかかわらず、レアルでは成功できなかった。2021年、27歳の彼はインテル・ミラノを経てPSGへ移籍。毎年力を伸ばし、いまや世界最高のサイドバックの一人とされる。
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フンメルスがハキミを称賛：「絶対的な武器」
「彼の最大の長所は、信じられないほどのスピードだ。私が見てきた中で最も速い選手の一人で、まさに絶対的な武器だ」とフンメルスは元チームメイトの才能を絶賛した。その証拠が数字にも表れている。昨シーズン、ハキミはPSGで3ゴール9アシストを記録した。
優勝候補のブラジルに対し、モロッコは1－1の引き分けに持ち込んだ。前半はアフリカ王者の力強さを見せ、決定機をいくつか作り出した。
グループCでは、モロッコはブラジル、スコットランド、ハイチと対戦する。スコットランドは先行試合でハイチに1-0で辛勝した。