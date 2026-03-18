「理解できない！」出番のないHSVのスター選手が、メルリン・ポルツィン監督を激しく批判する衝撃的なインタビューを放つ

ロベルト・グラッツェルは、センセーショナルなインタビューの中でHSVのメルリン・ポルツィン監督を公然と批判し、かつての昇格の立役者が、現在では競技面での役割をほとんど果たせていないことに対する怒りと理解不能な思いを表した。
ダヴィー・ゼルケの退団や、新加入でキャプテンのユスフ・ポールセンの度重なる負傷にもかかわらず、グラッツェルはポルツィン監督の下で完全に戦力外となり、今シーズンの出場時間はわずか393分に留まっている。32歳のグラッツェルは、この出場時間があまりにも少なすぎると感じている。
ロベルト・グラッツェルは、センセーショナルなインタビューの中でHSVのメルリン・ポルツィン監督を公然と批判し、かつての昇格の立役者が、現在では競技面での役割をほとんど果たせていないことに対する怒りと理解不能な思いを表した。
ダヴィー・ゼルケの退団や、新加入でキャプテンのユスフ・ポールセンの度重なる負傷にもかかわらず、グラッツェルはポルツィン監督の下で完全に戦力外となり、今シーズンの出場時間はわずか393分に留まっている。32歳のグラッツェルは、この出場時間があまりにも少なすぎると感じている。
「この状況は『最高に苛立たしい』」と、グラッツェルは『ハンブルガー・モルゲンポスト』紙に語った。彼はブンデスリーガで4試合連続で90分間ベンチを温めていた。その前は、ユニオン・ベルリンとマインツ05との2試合連続で先発出場し、アシストも記録していた。しかし、状況は「その後、完全に一変してしまった。 「100％のコンディションに戻っているにもかかわらず、これまでこんな状況は経験したことがなかった」
自身にとって非常に困難な状況だったため、彼はポルツィン監督との対話を求めたが、監督の説明は彼にとってさらに理解しがたいものだったようだ。「もちろん、そのことについてはすでに話し合った。監督も明確な理由を私に伝えてくれた。 しかし、その後全くプレーの機会がなくなったことは、私には理解できない」と32歳の選手は強調した。「私は最近、レバークーゼン戦の後、自ら進んで監督に近づき、説明を求めた。彼はその理由を伝えてくれた。それについては公の場で話すつもりはない。それは内部の問題だ。それなのに、なぜその後の2試合もベンチに留まらなければならなかったのか、私には理解できない。」
また、彼が古典的なペナルティエリア型のストライカーとして、ポルツィン監督がHSVで採用するシステムにはもはや適合しないという主張についても、彼は受け入れない。「いいえ、それは全く理解できません。もちろん、どの監督にも独自の戦術がありますし、私がいなくてもうまくいったことはこれまで何度もありました。 他のタイプの選手が求められる試合もあるということは、基本的には理解できる。一方で、私が先発出場した3試合では、自分のプレースタイルがチームに貢献できることを明確に示せた」とグラッツェルは明言し、意味深長にこう付け加えた。「私がベンチに下がっているのは、プレーが悪かったからではない！」
このインタビューで「火種を作ったり、チームより自分を優先したりするつもりはない」としつつも、「単にいくつかのことを吐き出して、自分の立場を明確にしたかった」と語った。「最も重要なこと」は、HSVと共に今シーズンの残留を果たすことだと述べた。しかし、自身の状況についてはもはや楽観視していない。「状況が再び180度好転する可能性は低い」
グラッツェルは2027年まで続く契約に言及したものの、状況に変化がなければ、5年が経過する来夏にはHSVを去ることを明らかにした。「この9ヶ月間のような状況は、絶対に二度と経験したくない。それは私にとって確固たる決意だ。」
グラッツェルは2021年、報道によると100万ユーロの移籍金でカーディフ・シティからハンブルクへ移籍し、ハンブルクでここ数年における最多得点者としての地位を確立した。 ブンデスリーガ復帰前の3年間、彼は驚異的な得点率で輝き、アシスト面でも高い能力を発揮した。しかし、昇格を決めたシーズン、素晴らしいシーズンスタート（最初の6試合で7得点）を切った後、腱断裂の怪我を負い、10月中旬から3月中旬まで戦線離脱を余儀なくされた。
その間、セルケに正ストライカーの座を奪われてしまった。重傷にもかかわらず、グラッツェルはリーグ戦15試合で10ゴールを記録した。新シーズンに入り、セルケが退団したにもかかわらず、ポルツィン監督はグラッツェルを起用することは稀になり、ランズフォードやケーニヒスドルファーのようなスピードのあるカウンター型ストライカーを好んで起用した。 冬にはHSVがさらに補強を進め、サウサンプトンからダミオン・ダウンズをレンタルで獲得し、エルバースベルクからトップタレントのオットー・スタンゲを呼び戻した。
グラッツェルの今シーズンの得点は、現時点でわずか2点にとどまっている。DFBポカールでは、第2ラウンドのハイデンハイム戦で途中出場し、決勝ゴールを挙げた。第12節のVfBシュトゥットガルト戦では、ブンデスリーガで初めて先発出場し、すぐに1-0の先制ゴールを決めたが、その数分後に筋断裂のため交代を余儀なくされた。
|シーズン
|試合
|得点
|アシスト
|2025/26
|16
|2
|1
|2024/25
|16
|11
|-
|2023/24
|35
|23
|8
|2022/23
|37
|19
|8
|2021/22
|41
|27
|4