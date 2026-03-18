「理解できない！」出番のないHSVのスター選手が、メルリン・ポルツィン監督を激しく批判する衝撃的なインタビューを放つ

また、彼が古典的なペナルティエリア型のストライカーとして、ポルツィン監督がHSVで採用するシステムにはもはや適合しないという主張についても、彼は受け入れない。「いいえ、それは全く理解できません。もちろん、どの監督にも独自の戦術がありますし、私がいなくてもうまくいったことはこれまで何度もありました。 他のタイプの選手が求められる試合もあるということは、基本的には理解できる。一方で、私が先発出場した3試合では、自分のプレースタイルがチームに貢献できることを明確に示せた」とグラッツェルは明言し、意味深長にこう付け加えた。「私がベンチに下がっているのは、プレーが悪かったからではない！」

このインタビューで「火種を作ったり、チームより自分を優先したりするつもりはない」としつつも、「単にいくつかのことを吐き出して、自分の立場を明確にしたかった」と語った。「最も重要なこと」は、HSVと共に今シーズンの残留を果たすことだと述べた。しかし、自身の状況についてはもはや楽観視していない。「状況が再び180度好転する可能性は低い」

グラッツェルは2027年まで続く契約に言及したものの、状況に変化がなければ、5年が経過する来夏にはHSVを去ることを明らかにした。「この9ヶ月間のような状況は、絶対に二度と経験したくない。それは私にとって確固たる決意だ。」