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「理解できない！」 レジェンドたちがチェルシーの奇妙なダブル補強を酷評
アロンソがチェルシーの補強の焦点を変える
チェルシーの今夏の移籍市場は、アロンソの就任を受けて大きく方向転換した。ヘッドコーチではなく監督としてその役割を担うことになったスペイン人指揮官は、リアム・ロージニアーの後任に就いた後、クラブの補強戦略に対してより大きな権限を求めた。欧州大会出場権の獲得に完全に失敗する結果となった混乱のシーズンを経て、チェルシーは実績のない若手を獲得する方針を大筋で放棄している。
代わって、アロンソはプレミアリーグでの実績を厳格に重視している。この新たなアプローチは、当初モーガン・ロジャーズとマクサンス・ラクロワの加入によって示された。しかし、サッカー界全体で最も大きな驚きを呼んでいるのは、ベテラン2人組ヘンダーソンとウェルベックの衝撃的な加入である。
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スコールズ、極端な戦略に困惑
チェルシーは昨季、予想通りクラブ記録となる8枚のレッドカードを受け、たびたびリードを手放していたことから、アロンソ監督はリーダーシップの強化を切望していた。グラニト・ジャカの獲得を逃した指揮官は、ヘンダーソンとウェルベックをチーム内のベテランとして迎え入れる方向に切り替えた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるスコールズは、この劇的な方針転換に公然と疑問を投げかけている。
「あの2人のベテラン選手については、極端から極端に振れたように感じる。正直、理解できない」と、スコールズは『The Overlap Fan Debate』に語った。「21歳の選手が大勢いるなら、28歳や29歳くらいでもう少し経験のある選手を加えるのは分かる。でも彼らは37歳か38歳のような年齢だ。ジャカの件は理解できる。彼は今でもいい選手だし、ワールドカップでも素晴らしかった。
「彼が最も期待するのはそこだと思うし、練習場でも彼らが最も大きな影響力を持つことになるはずだ。なぜなら、特にヘンダーソンは常にプレーするわけではないからだ。ウェルベックも引き続き途中出場はするだろうが、彼らが最も価値を発揮するのはそこになる。チェルシーに、そうしたことに使う金があるなら、それは彼ら次第ということだ」
キャラガー、トレーニングピッチへの懸念に同調
スコールズの率直な見解にはキャラガーも強く同調しており、かつてリヴァプールでともにプレーしたヘンダーソンの加入には困惑していることを認めた。現在36歳のヘンダーソンは、アンフィールドを離れて以降、アル・エティファク、アヤックス、ブレントフォードで短期間ずつプレーし、定住しないキャリアを送ってきた。
「不思議に感じる。というのも、クリスタル・パレスからの補強は本当にいいと思うからだ」とキャラガーは説明した。「若いセンターバックは多いし、彼が加わればリーグを知っているし、経験豊富な選手でもある。
「ただ、ピッチ上の問題として語られているのは、レッドカードやリードを失うこと、リードを手放してしまうことだ。ヘンダーソンとウェルベックが、どれだけピッチに立つことになるのか。
「トレーニングでは素晴らしい存在になるのは分かっているし、チェルシーが最高のスタートを切れば、『ヘンダーソンとウェルベックはロッカールームで素晴らしい存在だ』という話ばかりが出てくるだろう」
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アロンソにとって大きなバランス調整だ
プレミアリーグの新シーズン開幕が近づく中、アロンソには自身の大胆な補強策を早期に正当化することへの大きなプレッシャーがかかる。ヘンダーソンとウェルベックがロッカールームにもたらす非常に貴重な経験を、ピッチ上での好結果につなげる必要がある。実戦での出場時間は慎重に管理される可能性がある一方で、このベテラン2人には、比較的若いスカッドを厳しい時期や過密日程の試合へと導く役割が求められる。
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