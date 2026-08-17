スコールズの率直な見解にはキャラガーも強く同調しており、かつてリヴァプールでともにプレーしたヘンダーソンの加入には困惑していることを認めた。現在36歳のヘンダーソンは、アンフィールドを離れて以降、アル・エティファク、アヤックス、ブレントフォードで短期間ずつプレーし、定住しないキャリアを送ってきた。

「不思議に感じる。というのも、クリスタル・パレスからの補強は本当にいいと思うからだ」とキャラガーは説明した。「若いセンターバックは多いし、彼が加わればリーグを知っているし、経験豊富な選手でもある。

「ただ、ピッチ上の問題として語られているのは、レッドカードやリードを失うこと、リードを手放してしまうことだ。ヘンダーソンとウェルベックが、どれだけピッチに立つことになるのか。

「トレーニングでは素晴らしい存在になるのは分かっているし、チェルシーが最高のスタートを切れば、『ヘンダーソンとウェルベックはロッカールームで素晴らしい存在だ』という話ばかりが出てくるだろう」