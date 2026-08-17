Getty
翻訳者：
「理解できない！」 レジェンドたちがチェルシーの不可解な“ダブル補強”を酷評
アロンソがチェルシーの補強の焦点を変える
チェルシーの今夏の移籍市場は、アロンソの就任を受けて大きく方針転換した。ヘッドコーチではなく監督の役割を担うことになったこのスペイン人指揮官は、リアム・ロージニアーの後任として就任した後、クラブの補強戦略に対するより大きな権限を求めた。欧州大会出場権獲得に完全に失敗する結果となった混乱のシーズンを経て、チェルシーは実績のない若手を獲得する方針を大筋で放棄している。
その代わりに、アロンソはプレミアリーグでの実績ある経験を厳格に重視している。この新たなアプローチは、当初モーガン・ロジャーズとマクサンス・ラクロワの加入によって示された。しかし、フットボール界全体で最も驚きを呼んでいるのは、ベテラン2人組ヘンダーソンとウェルベックの衝撃的な獲得である。
- Getty
スコールズ、極端な戦略に困惑
チェルシーは昨季、予想通りクラブ記録となる8枚のレッドカードを受け、リードを何度も手放していたことから、アロンソ監督はリーダーシップの補強を切望していた。グラニト・ジャカの獲得を逃した同監督は、ヘンダーソンとウェルベックをチーム内のベテラン的存在にしようと目を向けた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるスコールズ氏は、この劇的な方針転換に公然と疑問を呈している。
「あの年長の2人については、両極端から両極端へ振れたように感じるし、理解できない」と、スコールズ氏は『The Overlap Fan Debate』で語った。「21歳の選手が大勢いるなら、28歳か29歳くらいでもっと経験のある選手を加えるのは分かる。でも彼らは37歳か38歳のような年齢だ。ジャカの件は理解できる。彼は今でもいい選手だし、ワールドカップでも素晴らしかった。
「おそらく監督が最も期待するのはそこだし、トレーニングピッチで最も影響力を持つのもそこになると思う。なぜなら、彼らは常にプレーすることにはならないからだ。特にヘンダーソンはそうだろう。ウェルベックはまだ途中出場するだろうが、彼らが最も価値を発揮するのはそこになる。チェルシーに、そういうことに使う無駄金があるなら、それは彼ら次第ということだ」
キャラガー、トレーニング場への懸念に同調
スコールズの率直な見解にはキャラガーも強く同調し、かつてリヴァプールでともにプレーした元チームメートの加入について困惑していることを認めた。現在36歳のヘンダーソンは、アンフィールドを去って以降、アル・エティファク、アヤックス、ブレントフォードで短期間ずつプレーし、定住しないキャリアを送ってきた。
「不思議に感じるよ。なぜなら、クリスタル・パレスからの補強は本当に良いと思うからだ」とキャラガーは説明した。「若いセンターバックがたくさんいる中で、彼は加わる。リーグのことも分かっているし、経験のある選手だ。
「ただ、ピッチ上の問題として語られているのは、レッドカードやリードを失うこと、勝っている展開を手放してしまうことだ。ヘンダーソンとウェルベックが、どれだけピッチに立つことになるんだ？
「トレーニングでは素晴らしい存在になるのは分かっているし、もしチェルシーが素晴らしいスタートを切れば、『ヘンダーソンとウェルベックはロッカールームで素晴らしい』という話ばかり耳にすることになるだろう」
- Getty Images
アロンソにとって大きなバランス調整となる一戦
新たなプレミアリーグのシーズン開幕が近づく中、アロンソには自身の大胆な補強策を早期に正当化することが強く求められる。ヘンダーソンとウェルベックがロッカールームにもたらす極めて貴重な経験を、ピッチ上での好結果へと確実につなげなければならない。両ベテランの出場時間は慎重に管理される可能性があるものの、比較的若いスカッドを厳しい時期や過密日程の戦いへ導く役割が期待される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。