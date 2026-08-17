スコールズの率直な見解にはキャラガーも強く同調し、かつてリヴァプールでともにプレーした元チームメートの加入について困惑していることを認めた。現在36歳のヘンダーソンは、アンフィールドを去って以降、アル・エティファク、アヤックス、ブレントフォードで短期間ずつプレーし、定住しないキャリアを送ってきた。

「不思議に感じるよ。なぜなら、クリスタル・パレスからの補強は本当に良いと思うからだ」とキャラガーは説明した。「若いセンターバックがたくさんいる中で、彼は加わる。リーグのことも分かっているし、経験のある選手だ。

「ただ、ピッチ上の問題として語られているのは、レッドカードやリードを失うこと、勝っている展開を手放してしまうことだ。ヘンダーソンとウェルベックが、どれだけピッチに立つことになるんだ？

「トレーニングでは素晴らしい存在になるのは分かっているし、もしチェルシーが素晴らしいスタートを切れば、『ヘンダーソンとウェルベックはロッカールームで素晴らしい』という話ばかり耳にすることになるだろう」