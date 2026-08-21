「理解できない！」、ポール・マーソンがマンチェスター・ユナイテッドの「不可解」な5000万ポンドの移籍ミスを痛烈批判

一方のサントスは、批判にもひるむ様子はなく、クラブの新たな守備の心臓部としての地位を確立することに集中している。このブラジル人選手は今週末のハル・シティ戦で公式戦デビューを飾る見通しで、すでにチャンピオンズリーグを5度制した選手が以前担っていた役割を引き継ぐ責任についても語っている。

サントスは同胞について、「僕にとってカゼミーロは、言ってみればレジェンドのような存在だ」と語った。「だから今、彼は去った。今は僕がここにいるので、前のシーズンにカゼミーロがやったようなことを自分もできると感じているし、そのためにここへ来た」

サントスは自身のプレースタイルについて、キャリックの技術的なシステムの要求によく合っていると説明した。「自分の特長としては、もっと低い位置で、6番のようにプレーするのが好きだし、そちらを好む」と付け加えた。「だからボールがない時はチームメートを助けようとするし、ボールを持った時はラインを割るプレーが大好きなんだ」







