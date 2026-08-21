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「理解できない！」、ポール・マーソンがマンチェスター・ユナイテッドの「不可解」な5000万ポンドの移籍ミスを痛烈批判
メルソン、ブラジル人の加入に懐疑的
マンチェスター・ユナイテッドがサントス獲得のためにチェルシーに動いた決断には、メルソンも首をかしげており、この評論家は5000万ポンドの取引の論理性に疑問を呈している。ユナイテッドはこの夏、ベテランのアンカーであるカゼミーロがオールド・トラッフォードを離れ、リオネル・メッシとともにインテル・マイアミへ加入したことを受け、中盤の再編を優先した。しかしメルソンは、その穴を埋めるために選ばれた選手のプロフィールにまったく感心していない。
『Sky Sports』に対し、元アーセナルのメルソンは22歳の加入への困惑を次のように語った。「アンドレイ・サントスの獲得は本当に理解できない。私が間違っている可能性もあるし、マンチェスター・ユナイテッドには違うものが見えているのかもしれない。だが、チェルシーファンの多くも、彼が何をする選手なのかと言っていた。相手の攻撃を寸断するわけでもないし、チャンスを作るわけでもないし、ゴールを決めるわけでもない。そこが私の問題なんだ」
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キャリックの中盤バランス探し
キャリックは中盤の適切なバランスを見つけることに必死になってきた。とりわけ、サンドロ・トナーリやエリオット・アンダーソンといった獲得ターゲットをプレミアリーグのライバルに奪われた後はなおさらだ。ユナイテッドは3500万ポンドでユリ・ティーレマンスを獲得し、その際には契約解除条項を行使したが、メルソンはサントスの加入には必要な激しさが欠けていると感じている。メルソンは続けて「ティーレマンスの獲得はいいと思う。彼はいい選手だ」と語った。「だが、ティーレマンスやフェルナンデスのような優れた選手がいても、ボールを奪い返すにはそれ以上のものが必要だ」
この懐疑的な見方は、元ユナイテッドMFのポール・インスも共有している。インスもまた、資金の使い方や下部組織出身選手への道筋について懸念を示した。インスは『Oddschecker』に対し、次のように語っている。「チェルシーからサントスという若者を5000万ポンドで獲得したが、彼のような選手にしては大金だと思う。この件については、まだ評価を下すのは早いと思う。下部組織から上がってきている［コビー］・メイヌーがいるのに、若いセントラルミッドフィルダーに5000万ポンドを使うというのは、少し理解に苦しんだ」
サントス、オールド・トラッフォードでの挑戦へ準備完了
一方のサントスは、批判にもひるむ様子はなく、クラブの新たな守備の心臓部としての地位を確立することに集中している。このブラジル人選手は今週末のハル・シティ戦で公式戦デビューを飾る見通しで、すでにチャンピオンズリーグを5度制した選手が以前担っていた役割を引き継ぐ責任についても語っている。
サントスは同胞について、「僕にとってカゼミーロは、言ってみればレジェンドのような存在だ」と語った。「だから今、彼は去った。今は僕がここにいるので、前のシーズンにカゼミーロがやったようなことを自分もできると感じているし、そのためにここへ来た」
サントスは自身のプレースタイルについて、キャリックの技術的なシステムの要求によく合っていると説明した。「自分の特長としては、もっと低い位置で、6番のようにプレーするのが好きだし、そちらを好む」と付け加えた。「だからボールがない時はチームメートを助けようとするし、ボールを持った時はラインを割るプレーが大好きなんだ」
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さらなる補強が間近に迫っている
すでにサントスとティーレマンスに対して多額の投資を行っているにもかかわらず、ユナイテッドはまだ移籍市場での補強を終えていない。報道によれば、クラブはブライトンのカルロス・バレバ獲得に近づいており、9月1日の期限前に陣容の選択肢をさらに厚くしようとしている。
サントスを中心に進められ、さらにバレバによって完結する可能性のあるこの野心的な中盤再編が、批判を封じ、キャリックが切実に必要としているバランスをもたらせるかどうかは、時間が教えてくれるだろう。
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