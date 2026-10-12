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「理解できない」ドワイト・ヨーク、7400万ポンドのマンチェスター・ユナイテッドのスター選手、ベンヤミン・シェシュコの扱いを巡りマイケル・キャリックを痛烈批判
ヨーク、監督の判断に疑問を呈する
ヨークはキャリック監督によるシェシュコの起用法に懸念を表明した。RBライプツィヒから7400万ポンドで加入したシェシュコは、現監督の下で先発に定着できずにいる。
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの新シーズンで厳しいスタートを切った。国内での開幕6試合はわずか1勝。直近でも、週末にオールド・トラッフォードで行われた10人のトッテナムとの試合で引き分け、悔しさを味わった。ブライアン・エンベウモがユナイテッドに先制点をもたらしたが、ドミニク・ソランケがアディショナルタイムにトッテナムの同点弾を奪った。
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先発の座を要求
セシュコは現在、長引くシンスプリントに悩まされており、最終的に手術が必要になる可能性もある。それでもヨークは、23歳のセシュコが完全復調すれば、議論の余地のない第一選択のストライカーとすべきだと主張している。
「前線の選手たちを見ると、私にとってキャリックに関する最大の疑問は、なぜセシュコを起用しないのかということだ」とヨークは『talkSPORT』に語った。「今は負傷していると分かっているが、彼を9番として起用しなければならない。あの若者を信頼すべきだ。必要な資質をすべて備えている」
先頭に立って引っ張る
マンチェスター・ユナイテッドは歴史的に、攻撃をけん引する選手の力で試合に勝ってきた。ヨークは、現在の戦術がシェシュコの優れた身体的特性と攻撃本能を最大限に生かせていないと感じている。
「マンチェスター・ユナイテッドには常に攻撃陣に才能ある選手がそろっていて、私たちは前線の力で試合に勝つことが多かった」とヨークは付け加えた。「もちろん、DFも役割を果たすし、過去には素晴らしいDFが何人もいた」
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欧州での厳しい試練が待ち受ける
シェシュコがユナイテッドの次の重要な一戦に出場できる状態まで回復するかは、依然として不透明だ。キャリック率いるチームは明日夜、欧州大会でアトレティコ・マドリーと対戦するため、スペインの首都への厳しい遠征に臨む。
注目の一戦を前に、メディカルスタッフは同FWのすねの状態を注意深く見守る。手術が必要になるかどうかは、今後数週間の回復状況次第となりそうだ。
その間、キャリック監督は苦戦するチームを立て直す方法を見つけなければならない。クラブを覆う暗いムードを払拭するためにも、スペインでの好結果が切実に求められている。
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