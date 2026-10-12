ヨークはキャリック監督によるシェシュコの起用法に懸念を表明した。RBライプツィヒから7400万ポンドで加入したシェシュコは、現監督の下で先発に定着できずにいる。

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの新シーズンで厳しいスタートを切った。国内での開幕6試合はわずか1勝。直近でも、週末にオールド・トラッフォードで行われた10人のトッテナムとの試合で引き分け、悔しさを味わった。ブライアン・エンベウモがユナイテッドに先制点をもたらしたが、ドミニク・ソランケがアディショナルタイムにトッテナムの同点弾を奪った。