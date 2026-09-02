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「理解できない」 ダニ・オルモ、フリアン・アルバレスのバルセロナ移籍不成立に反応
オルモ、アトレティコ・マドリーの姿勢に疑問呈す
オルモは今週、スペインの最近のワールドカップ制覇を祝うため、地元テラサに戻ったが、話題はすぐにクラブの今夏の移籍市場での動きに及んだ。28歳のオルモは、とりわけアルバレスについて質問を受けた。元マンチェスター・シティFWのアルバレスは、アトレティコ・マドリーが移籍を断固阻止する前、カタルーニャ行きが盛んに取り沙汰されていた。アトレティコは1億ユーロ超のオファーを拒否し、選手本人がバルセロナ加入を望んでいたにもかかわらず、国内のライバルとの交渉にも応じなかった。
帰郷中にメディア対応したオルモは、この状況がメトロポリターノの意思決定者によってどう扱われたのかについて、驚きを隠さなかった。アトレティコの交渉に対する強硬姿勢を理解できるかと問われると、オルモは「理解かと言われれば、理解できない。結局のところ、僕たちにはみんな夢がある。フリアンもその点でははっきりしていたと思う。彼は自分の夢のために戦った。でも最終的には、自分ではコントロールできない外的な状況もある。そういう意味では、それもその一つだったのは言うまでもない。でも人生は続く。これで止まることはない」と答えた。
- AFP
アルバレスなしで未来を築く
アルゼンチン人ストライカーの獲得に失敗したことは、バルセロナの長期的な計画にとって痛手ではあったものの、オルモはハンジ・フリック監督のチームが主要タイトルを争うのに十分な戦力層を備えていると、引き続き自信を示している。バルセロナはこの移籍市場で積極的な補強を行い、アンソニー・ゴードン、ロドリ、ガブリエウ・ジェズスらを加えて陣容を強化した。
「個人的には、間違いなく非常に良い1年が待っていると思う。ほかのクラブも非常に良い補強をしているので競争は激しいが、僕たちには戦うのに十分な戦力があると考えている」とオルモは説明した。
チャンピオンズリーグ制覇への野望と国内での支配
新シーズンに向け、元RBライプツィヒ所属の同選手は、スペイン国内でのバルセロナの優位を維持しつつ、ついに欧州の舞台でも大きなインパクトを残すことを目標に掲げた。バルセロナは国内リーグで完璧なスタートを切っており、ラ・リーガ開幕3試合で3連勝を記録している。オルモはその3試合すべてに出場したが、今季初のゴール関与はまだ記録していない。それでも、近年はノックアウトラウンドで苦戦が続いているチームにとって、チャンピオンズリーグは究極の目標であり続けている。
「新たな目標がある。勝ち続けること、ラ・リーガ、コパ、そしてスーペルコパのタイトルを守り続けることだ」とオルモは語った。その上で、最大の目標は「チーム力が非常に高いので、チャンピオンズリーグを狙うこと」だと強調した。さらにレアル・マドリーとの激しいライバル関係についても触れ、「昔からずっとそうだった。レアル・マドリーは素晴らしい選手たちを加え、とても良い補強をしている。僕たちも同じだ。結局のところ、互いの目標はすべてを勝ち取ることにある。いつもそうしてきたように、自分たちが持っているもののために戦う。国内レベルではここ2年、とても成功した時間を過ごしてきたし、今は欧州でも成功を収めたい。それが僕たちの目標だ」と述べた。
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クラブの決定とチームの結束を尊重する
この帰還イベントでは、オルモがクラブのワールドカップ優勝メンバーに向けてSpotifyカンプ・ノウで予定されていた表彰の中止についても言及した。バルセロナは、エルチェでの試合中にメンバー1人が逮捕されたことを受けて式典の開催中止を決定しており、この判断を選手たちは不満なく受け入れている。
「最終的に、クラブはそれを行うのに最適なタイミングではないと判断した」と、このプレーメーカーは述べた。「最終的に、選手として僕たちはそれを尊重する。僕たちは、あのワールドカップで成し遂げたことについてクラブが100％評価してくれていると分かっている。起きたすべてのことの後では、完璧な状況ではないと考えられた。最終的に、それは尊重できるものだし、問題ではない」
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