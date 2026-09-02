オルモは今週、スペインの最近のワールドカップ制覇を祝うため、地元テラサに戻ったが、話題はすぐにクラブの今夏の移籍市場での動きに及んだ。28歳のオルモは、とりわけアルバレスについて質問を受けた。元マンチェスター・シティFWのアルバレスは、アトレティコ・マドリーが移籍を断固阻止する前、カタルーニャ行きが盛んに取り沙汰されていた。アトレティコは1億ユーロ超のオファーを拒否し、選手本人がバルセロナ加入を望んでいたにもかかわらず、国内のライバルとの交渉にも応じなかった。

帰郷中にメディア対応したオルモは、この状況がメトロポリターノの意思決定者によってどう扱われたのかについて、驚きを隠さなかった。アトレティコの交渉に対する強硬姿勢を理解できるかと問われると、オルモは「理解かと言われれば、理解できない。結局のところ、僕たちにはみんな夢がある。フリアンもその点でははっきりしていたと思う。彼は自分の夢のために戦った。でも最終的には、自分ではコントロールできない外的な状況もある。そういう意味では、それもその一つだったのは言うまでもない。でも人生は続く。これで止まることはない」と答えた。