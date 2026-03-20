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「理解できない」：クラブのレジェンドが、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表メンバーに選出されたBVBのスター選手の起用を批判

ローマン・ヴァイデンフェラーは、ユリアン・ナーゲルスマン代表監督が発表した3月の代表メンバーに、ボルシア・ドルトムントの特定の選手が含まれていないことを残念に思っている。

BVBで長年ゴールキーパーを務めてきた彼は、今月末に行われるスイスおよびガーナとの親善試合に向け、ドイツ代表にマクシミリアン・バイアーを選出していた。 

  • 「この数週間、彼は並外れた活躍を見せ、ボルシア・ドルトムント戦でも決定的な役割を果たした。マキシには出場してほしかった」と、クラブのレジェンドはスカイのインタビューで語り、次のように強調した。「私には理解できない」

    実際、ベイヤーはここ数週間、圧倒的な好調ぶりを見せている。23歳の彼は、過去12試合のブンデスリーガで5ゴールを決め、4アシストを記録した。チャンピオンズリーグのアタランタ・ベルガモとのプレーオフ第1戦（2-0）でも、得点者として輝いた。 

    このように、前半戦ではパフォーマンスに波があったものの、ベイアーの今シーズンの成績は十分に評価に値する。全大会通算36試合に出場し、16ゴール（9得点、7アシスト）を記録している。 

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ナゲルスマン監督は、W杯に「カウンター型フォワード」を最大2人まで帯同する意向だ

    しかし、10月以降、バイアーはドイツ代表から外れており、11月の合宿の段階ですでに選考対象から外れていた。確かに、ナゲルスマン監督は木曜日の代表メンバー発表の際、これは「まだW杯の最終招集ではない」とし、選考から漏れた選手たちへの扉は依然として「開かれている」と明言した。しかし、W杯を数ヶ月後に控えたこの時期にベンチ外となることは、決して良い兆候とは言えない。 

    「一部の選手は再びアピールする機会を得られるが、すでに実力を把握している選手たちは、そのために自宅に残ることになる。 我々は、ワールドカップに出場する中核メンバーと、新鮮な新戦力との良いバランスを望んでいる」とナゲルスマン監督はさらに述べ、ワールドカップには「カウンター攻撃型のフォワード」を1、2人しか帯同しない意向を明らかにした。その点に関して、彼はベイヤーに加え、そのチームメイトであるカリム・アデイエミ、そしてFCブレントフォードのケビン・シャデの名前を挙げた。

    今後の親善試合の招集メンバーにはシャーデのみが選ばれ、アデイエミも落選した。 

  • ヴァイデンフェラー、アデイエミの安定感に不満を漏らす

    「カリムは最近、ドルトムントで決定的な役割を果たせることを示した。スピードがあり、遊び心があり、決定力も高い。しかし、それを発揮する機会があまりにも少ない。それが、彼が招集されなかった理由だ」と、ヴァイデンフェラーは24歳の選手について語った。 

    シャーデに加え、セルジュ・ニャブリ、レナート・カール（いずれもFCバイエルン・ミュンヘン）、ジェイミー・レウェリング、デニズ・ウンダフ（いずれもVfBシュトゥットガルト）、カイ・ハヴェルツ（アーセナルFC）、レロイ・サネ（ガラタサライ・イスタンブール）、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプールFC）、ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル・ユナイテッド）がドイツ代表の攻撃陣を構成している。 また、このカテゴリーには、ミッドフィールダーのレオン・ゴレツカ（FCバイエルン・ミュンヘン）とフェリックス・ンメチャ（BVB）も名を連ねている。 

  • ドイツ代表チーム、日程：ドイツ代表の今後の試合

    日付コンテスト試合
    3月27日（金）20時45分親善試合スイス対ドイツ
    3月30日（月）20時45分親善試合ドイツ対ガーナ
    5月31日（日）20時45分親善試合ドイツ対フィンランド
    6月6日（土）20時30分親善試合アメリカ対ドイツ
    6月14日（日）19:002026年ワールドカップドイツ対キュラソー
    6月20日（土）22時2026年ワールドカップドイツ対コートジボワール
    6月25日（木）22時2026年ワールドカップドイツ対エクアドル
ブンデスリーガ
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