BVBで長年ゴールキーパーを務めてきた彼は、今月末に行われるスイスおよびガーナとの親善試合に向け、ドイツ代表にマクシミリアン・バイアーを選出していた。
翻訳者：
「理解できない」：クラブのレジェンドが、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表メンバーに選出されたBVBのスター選手の起用を批判
「この数週間、彼は並外れた活躍を見せ、ボルシア・ドルトムント戦でも決定的な役割を果たした。マキシには出場してほしかった」と、クラブのレジェンドはスカイのインタビューで語り、次のように強調した。「私には理解できない」
実際、ベイヤーはここ数週間、圧倒的な好調ぶりを見せている。23歳の彼は、過去12試合のブンデスリーガで5ゴールを決め、4アシストを記録した。チャンピオンズリーグのアタランタ・ベルガモとのプレーオフ第1戦（2-0）でも、得点者として輝いた。
このように、前半戦ではパフォーマンスに波があったものの、ベイアーの今シーズンの成績は十分に評価に値する。全大会通算36試合に出場し、16ゴール（9得点、7アシスト）を記録している。
- Getty Images Sport
ナゲルスマン監督は、W杯に「カウンター型フォワード」を最大2人まで帯同する意向だ
しかし、10月以降、バイアーはドイツ代表から外れており、11月の合宿の段階ですでに選考対象から外れていた。確かに、ナゲルスマン監督は木曜日の代表メンバー発表の際、これは「まだW杯の最終招集ではない」とし、選考から漏れた選手たちへの扉は依然として「開かれている」と明言した。しかし、W杯を数ヶ月後に控えたこの時期にベンチ外となることは、決して良い兆候とは言えない。
「一部の選手は再びアピールする機会を得られるが、すでに実力を把握している選手たちは、そのために自宅に残ることになる。 我々は、ワールドカップに出場する中核メンバーと、新鮮な新戦力との良いバランスを望んでいる」とナゲルスマン監督はさらに述べ、ワールドカップには「カウンター攻撃型のフォワード」を1、2人しか帯同しない意向を明らかにした。その点に関して、彼はベイヤーに加え、そのチームメイトであるカリム・アデイエミ、そしてFCブレントフォードのケビン・シャデの名前を挙げた。
今後の親善試合の招集メンバーにはシャーデのみが選ばれ、アデイエミも落選した。
ヴァイデンフェラー、アデイエミの安定感に不満を漏らす
「カリムは最近、ドルトムントで決定的な役割を果たせることを示した。スピードがあり、遊び心があり、決定力も高い。しかし、それを発揮する機会があまりにも少ない。それが、彼が招集されなかった理由だ」と、ヴァイデンフェラーは24歳の選手について語った。
シャーデに加え、セルジュ・ニャブリ、レナート・カール（いずれもFCバイエルン・ミュンヘン）、ジェイミー・レウェリング、デニズ・ウンダフ（いずれもVfBシュトゥットガルト）、カイ・ハヴェルツ（アーセナルFC）、レロイ・サネ（ガラタサライ・イスタンブール）、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプールFC）、ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル・ユナイテッド）がドイツ代表の攻撃陣を構成している。 また、このカテゴリーには、ミッドフィールダーのレオン・ゴレツカ（FCバイエルン・ミュンヘン）とフェリックス・ンメチャ（BVB）も名を連ねている。
ドイツ代表チーム、日程：ドイツ代表の今後の試合
日付 コンテスト 試合 3月27日（金）20時45分 親善試合 スイス対ドイツ 3月30日（月）20時45分 親善試合 ドイツ対ガーナ 5月31日（日）20時45分 親善試合 ドイツ対フィンランド 6月6日（土）20時30分 親善試合 アメリカ対ドイツ 6月14日（日）19:00 2026年ワールドカップ ドイツ対キュラソー 6月20日（土）22時 2026年ワールドカップ ドイツ対コートジボワール 6月25日（木）22時 2026年ワールドカップ ドイツ対エクアドル