「理解できない」：クラブのレジェンドが、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表メンバーに選出されたBVBのスター選手の起用を批判

「この数週間、彼は並外れた活躍を見せ、ボルシア・ドルトムント戦でも決定的な役割を果たした。マキシには出場してほしかった」と、クラブのレジェンドはスカイのインタビューで語り、次のように強調した。「私には理解できない」

実際、ベイヤーはここ数週間、圧倒的な好調ぶりを見せている。23歳の彼は、過去12試合のブンデスリーガで5ゴールを決め、4アシストを記録した。チャンピオンズリーグのアタランタ・ベルガモとのプレーオフ第1戦（2-0）でも、得点者として輝いた。

このように、前半戦ではパフォーマンスに波があったものの、ベイアーの今シーズンの成績は十分に評価に値する。全大会通算36試合に出場し、16ゴール（9得点、7アシスト）を記録している。