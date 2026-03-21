「理解できない」――エンツォ・フェルナンデス、エンツォ・マレスカの解任がチェルシーに「痛手」を与えたと認める

リアム・ローゼニオールの就任はチームを立て直すことを目的としていたが、フェルナンデスの発言からは、選手たちが前監督が築き上げた戦術的な「秩序」を今もなお惜しんでいることがうかがえる。副キャプテンのこの言葉は、2025-26シーズン半ばに行われた監督交代以来、何が失われたかを如実に浮き彫りにすることで、現在の体制を揺るがすものとなっているようだ。

「明らかに、あの退任は大きな痛手でした。我々は確固たるアイデンティティを持っていましたし、彼は秩序をもたらしてくれたからです。しかし、サッカーとはそういうもので、良い時もあれば悪い時もあるのです」と、ワールドカップ優勝経験者は説明した。「それでも、トレーニングや試合において、我々は常に明確なアイデンティティを持っていました。特にシーズン真っ只中での彼の退任は、我々にとって痛手でした。すべてが中途半端なまま終わってしまったのです」