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「理解できない」――エンツォ・フェルナンデス、エンツォ・マレスカの解任がチェルシーに「痛手」を与えたと認める
マレスカの退任は、今もなお心の傷として残っている
パリ・サンジェルマンに8-2という屈辱的な敗北を喫したチャンピオンズリーグの試合の余波により、スタンフォード・ブリッジに深い亀裂が露呈した。フェルナンデス氏は、昨年末のボーンマス戦での引き分け後に解任されたマレスカ氏に関する件について、ついに沈黙を破った。
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マレスカの解任に困惑している
このイタリア人監督は、ペップ・グアルディオラの後任候補としてマンチェスター・シティの監督職と強く結びつけられていたが、彼の退団によりチェルシーのロッカールームは混乱状態に陥った。フェルナンデスは、この移行が決してスムーズなものではなかったと示唆している。アルゼンチンのメディアの取材に対し、フェルナンデスはこの状況の対処法に対する不満を隠さなかった。
「理解できない」とフェルナンデスは認めた。「選手として、理解できないことや、物事を処理しようとする方法があるものだ。私には答えがない。なぜなら、分からないからだ」
ローゼニオール体制下でのアイデンティティの喪失
リアム・ローゼニオールの就任はチームを立て直すことを目的としていたが、フェルナンデスの発言からは、選手たちが前監督が築き上げた戦術的な「秩序」を今もなお惜しんでいることがうかがえる。副キャプテンのこの言葉は、2025-26シーズン半ばに行われた監督交代以来、何が失われたかを如実に浮き彫りにすることで、現在の体制を揺るがすものとなっているようだ。
「明らかに、あの退任は大きな痛手でした。我々は確固たるアイデンティティを持っていましたし、彼は秩序をもたらしてくれたからです。しかし、サッカーとはそういうもので、良い時もあれば悪い時もあるのです」と、ワールドカップ優勝経験者は説明した。「それでも、トレーニングや試合において、我々は常に明確なアイデンティティを持っていました。特にシーズン真っ只中での彼の退任は、我々にとって痛手でした。すべてが中途半端なまま終わってしまったのです」
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西ロンドンにおける将来への不透明感
スタンフォード・ブリッジでの契約は2032年まで残っているにもかかわらず、彼は依然として移籍の噂が絶えない。レアル・マドリードとPSGが獲得に興味を示していると報じられており、チェルシーは2023年1月に彼を獲得した際の1億680万ポンドを上回る移籍金を要求していると見られている。
ESPNアルゼンチンからクラブでの長期的な将来について尋ねられた際、フェルナンデスは明確な回答を避けた。「分からないよ。リーグ戦はあと8試合残っているし、FAカップもある。ワールドカップもあるし、それから考えよう」と彼は述べ、夏の移籍の可能性に扉を開いたままにした。
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