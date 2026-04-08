「理解できない判定だ！」レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン戦で審判にひどく不利益を被ったと感じている

レアル・マドリードの1-2での敗戦について、彼は「不運だった」と評し、「もう少し運が良ければ」この敗戦は避けられたはずだと強調した。しかし、このスペイン人選手は特に、主審のマイケル・オリバーと「理解に苦しむ」2つの判定に対して強い不満を露わにした。
FCバイエルン対レアル・マドリード：評価と選手別レビュー
レアル・マドリードの1-2での敗戦について、彼は「不運だった」と評し、「もう少し運が良ければ」この敗戦は避けられたはずだと強調した。しかし、このスペイン人選手は特に、主審のマイケル・オリバーと「理解に苦しむ」2つの判定に対して強い不満を露わにした。
FCバイエルン対レアル・マドリード：評価と選手別レビュー
アルベロア監督の視点から見れば、まず36分にオーレリアン・チュアメニが受けたイエローカードがあり、これにより彼は来週水曜日の第2戦を欠場することになる。「審判が何を見たのか分からないカードによる欠場だが、これは大きな痛手だ」とアルベロア監督は激怒した。
しかし、彼にこれほど激しく抗議する理由は、本来なかった。チュアメニは、抜け出したマイケル・オリゼの踵に足を当ててしまい、オリバー主審はこれを戦術的なファウルと正当に判断し、当然ながらイエローカードを提示したのだ。
一方、71分にジョナサン・ターがキリアン・エムバペに対して行った不運なタックルは、議論の余地があった。バイエルンのディフェンダーは、エムバペに激しく飛び込んだ際に靴底でアキレス腱を捉えてしまったが、オリバー主審はイエローカードにとどめた。
「個人的にはまだ許容範囲だと思うが、それは足がまだ比較的低い位置にあるからに過ぎない」と、Amazon Primeの審判専門家ルッツ・ヴァグナーは評し、このプレーを「非常に微妙なライン」だと述べた。一方、Primeの専門家ベネディクト・ヘーヴェデスは、この場面を判断したマイケル・オリバーの繊細な判断力を称賛した。 「それは、彼が今日貫いている審判方針に完璧に合致している。彼は一貫性を保ち、どの判定も実に的確だ」
一方、アルベロアは試合後、全く異なる見解を示した。「彼（タフ、編集部注）がムバッペへのファウルでレッドカードをもらわなかった理由が分からない。理解できない判定だ」と、今シーズン中にシャビ・アロンソからレアル・マドリードの監督を引き継いだばかりの43歳は激怒した。
少なくともターのタックルに関しては、アルベロアの主張にも一理あった。しかし、審判の判定ぶりを考えれば、もしオリバーがアディショナルタイムにPKを宣告し、バイエルンに終盤のPKを与えても、彼は文句を言うべきではなかっただろう。アルバロ・カレラスは、マドリードのペナルティエリア内で、マイケル・オリゼが胸で巧みにボールをコントロールした直後に、明らかに彼を倒したが、オリバーはこれを無視した。
「確かに、レアル・マドリードがPKについて文句を言うべきではなかったのは事実だ」とワグナーはこのシーンについて語ったが、同時にオリバーを擁護もした。「彼は他のいくつかの同程度のプレーを見逃していた。だからこそ、私はその判定は妥当だったと思う。つまり、このシーンは彼の判定基準に合致していたのだ。もちろん、個別のプレーとして見れば議論の余地はあるだろうが」
2012年以来となるレアル・マドリードのホームでのFCB戦敗北にもかかわらず、アルベロアは決して諦めるつもりはなかった。 「もしミュンヘンで勝てるチームがあるとしたら、それはレアル・マドリードだ。あそこがどれほど厳しい場所かは分かっているが、我々は全力を尽くす」と、レアルの監督は闘志を燃やした。「選手たちの野心を称賛したい。それを信じない者はマドリードに残っていればいい。我々は勝つためにミュンヘンへ向かうのだ」