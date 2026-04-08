「理解できない判定だ！」レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン戦で審判にひどく不利益を被ったと感じている

少なくともターのタックルに関しては、アルベロアの主張にも一理あった。しかし、審判の判定ぶりを考えれば、もしオリバーがアディショナルタイムにPKを宣告し、バイエルンに終盤のPKを与えても、彼は文句を言うべきではなかっただろう。アルバロ・カレラスは、マドリードのペナルティエリア内で、マイケル・オリゼが胸で巧みにボールをコントロールした直後に、明らかに彼を倒したが、オリバーはこれを無視した。

「確かに、レアル・マドリードがPKについて文句を言うべきではなかったのは事実だ」とワグナーはこのシーンについて語ったが、同時にオリバーを擁護もした。「彼は他のいくつかの同程度のプレーを見逃していた。だからこそ、私はその判定は妥当だったと思う。つまり、このシーンは彼の判定基準に合致していたのだ。もちろん、個別のプレーとして見れば議論の余地はあるだろうが」

2012年以来となるレアル・マドリードのホームでのFCB戦敗北にもかかわらず、アルベロアは決して諦めるつもりはなかった。 「もしミュンヘンで勝てるチームがあるとしたら、それはレアル・マドリードだ。あそこがどれほど厳しい場所かは分かっているが、我々は全力を尽くす」と、レアルの監督は闘志を燃やした。「選手たちの野心を称賛したい。それを信じない者はマドリードに残っていればいい。我々は勝つためにミュンヘンへ向かうのだ」