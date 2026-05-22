グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを退任し、イングランドサッカーに革新をもたらした10年間の指揮に幕が下りた。2016年7月の就任以来、バルセロナとバイエルンでも率いた名将はクラブを黄金期に導き、20のタイトルを獲得してクラブ史上最多記録を樹立した。最後の試合は日曜のアストン・ヴィラ戦で、通算593試合目となる。

自身の決断を振り返り、グアルディオラはファンに別れの言葉を述べた。「私が到着した時、最初のインタビュー相手はノエル・ギャラガーだった。『おっと…ノエルがここにいるのか？これは面白くなりそうだ』と思いながらその場を後にした。

私たちは素晴らしい時間を過ごしました。なぜ去るのかと尋ねないでください。理由はありません。ただ心の奥底で、今がその時だと分かっています。永遠に続くものなどありません。もしそうなら、私はここに残っていたでしょう。永遠に残るのは、この気持ち、人々、思い出、そして私のマンチェスター・シティへの愛です。

この街は労働で築かれた。朝早くから夜遅くまで働く人々の汗がレンガの色に表れている。工場、パンクハースト家、労働組合、音楽。産業革命が世界を変えたように、私もチームもその精神を理解した。私たちは働き、苦しみ、戦い、自分たちのやり方で成し遂げた。 我々のやり方で。努力の形は様々だ。プレミアリーグを逃したボーンマスへの遠征、君たちはそこにいた。イスタンブールへの遠征、その時も君たちはそこにいた。」

続きは後ほど