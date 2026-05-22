グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを退任し、10年間の在任期間にイングランドサッカーの構造を変えた。 2016年7月の就任以来、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンで監督を務めた彼はクラブを黄金期に導き、20のタイトルを獲得してクラブ史上最多記録を樹立した。最終戦は日曜のアストン・ヴィラ戦で、通算593試合目となる。

この決断についてグアルディオラはファンにこう語った。「着任直後、最初のインタビュー相手はノエル・ギャラガーだった。私は『おっと、ノエルがここにいるのか？面白くなりそうだ』と感じた。

「私たちは本当に素晴らしい時間を過ごしました。なぜ去るのかと尋ねないでください。理由はありません。ただ心の奥底で、今がその時だと分かっているのです。永遠に続くものなどありません。もしそうなら、私はここに残っていたでしょう。永遠に残るのは、この気持ち、人々、思い出、そして私のマンチェスター・シティへの愛です。」