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「理由は聞かないで」――ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティを去ることを認め、クラブオーナーのもとで新役割に就く
ペップの退任が正式に決定
グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを退任し、10年間の在任期間にイングランドサッカーの構造を変えた。 2016年7月の就任以来、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンで監督を務めた彼はクラブを黄金期に導き、20のタイトルを獲得してクラブ史上最多記録を樹立した。最終戦は日曜のアストン・ヴィラ戦で、通算593試合目となる。
この決断についてグアルディオラはファンにこう語った。「着任直後、最初のインタビュー相手はノエル・ギャラガーだった。私は『おっと、ノエルがここにいるのか？面白くなりそうだ』と感じた。
「私たちは本当に素晴らしい時間を過ごしました。なぜ去るのかと尋ねないでください。理由はありません。ただ心の奥底で、今がその時だと分かっているのです。永遠に続くものなどありません。もしそうなら、私はここに残っていたでしょう。永遠に残るのは、この気持ち、人々、思い出、そして私のマンチェスター・シティへの愛です。」
グアルディオラがマンチェスターとの縁を振り返る
スペイン人監督は、マンチェスターが自身とチームに与えた影響は計り知れないと語った。また、新型コロナウイルスのパンデミック中に母を亡くした際など、困難な時期を支えてくれたクラブとサポーターに感謝を述べた。
「この街は労働で築かれた。汗水流した努力だ」と認め、こう続けた。「レンガの色がそれを語る。朝早く出て夜遅く帰る人々、工場、パンクハースト家、労働組合、音楽。産業革命が世界を変えた。私もチームもそれを理解した。
「我々は働いた。苦しんだ。戦った。そして、自分たちのやり方で成し遂げた。勤勉さには形がある。プレミアリーグを逃したボーンマス遠征でも、イスタンブール遠征でも、君たちはいた。」
コロナ禍で母を亡くしたとき、クラブやファン、スタッフ、マンチェスターの皆が私を支えてくれた。家族やハルドゥーン・アル・ムバラクもそばにいてくれた。私の時間が終わりを迎える今、皆には幸せでいてほしい。オアシスはまた戻ってくる。 信じてくれて、励ましてくれて、愛してくれてありがとう。みんな、愛してるよ」
ある画期的な経営時代が幕を閉じる
グアルディオラはクラブ史上最長の在任期間を誇り、イングランドサッカー界で最も影響力のある指導者の一人として退任する。彼が率いた2017-18シーズンの「センチュリオンズ」は、プレミアリーグ史上初めて1シーズンで勝ち点100に達した。
監督の座を離れるものの、グアルディオラはシティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーとして残留し、組織全体に技術的・戦略的な助言を行う。
- AFP
市はグアルディオラ退任後の体制を整える
シティは10年ぶりとなる監督交代に備える。後任にはエンツォ・マレスカが有力と報じられ、彼は今年初めにチェルシーを退団し、シティと交渉していた。
グアルディオラはシティ・フットボール・グループに残るが、彼の退任後、クラブが国内での支配力を維持し欧州での成功を続けるかどうかに注目が集まる。