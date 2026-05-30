移籍交渉が決裂する前、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は攻撃的選手を獲得できると楽観視していた。「手頃な価格であれば獲得することで合意している。有意義な話し合いができ、交渉が進展すると期待している」

クラブ首脳は新シーズンに向けてゴードンを理想的な補強と見ていたが、ニューカッスルの高額移籍金に難色を示した結果、バルセロナに介入される形となった。