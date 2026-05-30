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Oliver MaywurmAdhe Makayasa

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「理由は何だ？」――トーマス・ミュラーは、アンソニー・ゴードンがバイエルンを蹴り、8000万ユーロでバルセロナ移籍を選んだ決断の説明を求める。

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イングランド代表FWアンソニー・ゴードンは、バイエルン・ミュンヘンへの移籍を拒否し、8000万ユーロの移籍金でバルセロナへ加入した。この決定にトーマス・ミュラーは説明を求めた。バイエルンは25歳の攻撃的選手獲得に向けて交渉していたが、バルセロナが5年契約で先に合意した。

  • カタルーニャ勢がミュンヘンでの追撃戦を制す

    バルセロナはニューカッスルのFWゴードンを8000万ユーロ（6930万ポンド）で獲得し、バイエルンの標的をさらった。 バルサは7000万ユーロを前払いし、追加報酬1000万ユーロで25歳のFWと2031年までの契約を結んだ。書類手続きの遅れで約4時間延期されたが、金曜午後、正式発表した。

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    エベル氏は当初、楽観的な見通しを示した。

    移籍交渉が決裂する前、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は攻撃的選手を獲得できると楽観視していた。「手頃な価格であれば獲得することで合意している。有意義な話し合いができ、交渉が進展すると期待している」

    クラブ首脳は新シーズンに向けてゴードンを理想的な補強と見ていたが、ニューカッスルの高額移籍金に難色を示した結果、バルセロナに介入される形となった。

  • ミュラー、冷遇に困惑

    スペイン移籍が決まった後、ミュラーは『BILDのポッドキャスト『Bayern Insider』でこう語った。「バルセロナとバイエルンがオファーを出したのに、なぜゴードンはミュンヘンに来なかったのか？ ハンジ・フリック監督のリーダーシップとプレースタイルは素晴らしいし、彼の下でプレーするのは楽しい。私ならFCバイエルンを選ぶ」

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    バイエルン、攻撃陣の補強を検討

    バイエルンは厳しい国内リーグを前に理想的な補強に失敗し、早急な体制立て直しと攻撃陣の新たな戦力確保が必要だ。シュトゥットガルトを破りDFBポカール決勝で優勝してシーズンを終えた首脳陣は、ハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ルイス・ディアスらの負担を軽減するため、適切な控え選手を求める。