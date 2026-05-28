ファブリツィオ・ロマーノによると、フィリペ・ルイスはレバークーゼンではなくASモナコと2028年まで契約する見込みだ。チアゴ・スクーロ総支配人が極秘に交渉し、レバークーゼンは獲得失敗となった。
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理想的な解決策が意外にも市場から消えた！バイエル・レバークーゼン、監督探しで痛恨の挫折
スカイの報道によると、バイエル04は監督候補としてフィリペ・ルイスを最有力視していた。シモン・ロルフェスとフェルナンド・カロらスポーツ部門は、フラメンゴで3年間8冠を達成した実績を買った。
しかし、ルイスは契約延長せず7月1日からフリーとなるため、クラブは再びB、C案に注目する。B案はクリスタル・パレスのオリバー・グラスナー、C案はAFCボーンマスのアンドニ・イラオラで、両監督も7月1日からフリーになる。
グラスナーは水曜、イーグルスでの最終戦で2022年のELに続き2度目の欧州タイトルを獲得。カンファレンスリーグ決勝でラヨ・バジェカーノを1-0で下した。
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テ・ハグ監督の退任という混乱後、ヒュルマンドがバイエル・レバークーゼンを立て直した。
レバークーゼンは2027年まで契約が残るヒュルマンド監督を今夏解任する見込みだ。54歳の同監督はシーズン開幕直後にテン・ハグ監督から交代したが、テン・ハグは早期にスポーツ幹部やスタッフ、選手と対立していた。
チームは徐々に安定を取り戻したが、チャンピオンズリーグ出場権は得られず。DFBポカール準決勝ではバイエルンに、チャンピオンズリーグラウンド16ではアーセナルに敗れた。リーグも6位にとどまり、結果としてヒュルマンドの続投は難しいと判断された。
チームは攻撃面で魅力に欠け、高額移籍金の選手も期待に応えられなかった。クラブは新監督の下で再スタートを切る。
ASモナコも就任半年余りでポコグノリ監督を解任。10月に就任したものの、終盤のリール、ストラスブール戦2連敗で欧州カップ権を逃した。