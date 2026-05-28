理想的な解決策が意外にも市場から消えた！バイエル・レバークーゼン、監督探しで痛恨の挫折

スカイの報道によると、バイエル04は監督候補としてフィリペ・ルイスを最有力視していた。シモン・ロルフェスとフェルナンド・カロらスポーツ部門は、フラメンゴで3年間8冠を達成した実績を買った。

しかし、ルイスは契約延長せず7月1日からフリーとなるため、クラブは再びB、C案に注目する。B案はクリスタル・パレスのオリバー・グラスナー、C案はAFCボーンマスのアンドニ・イラオラで、両監督も7月1日からフリーになる。

グラスナーは水曜、イーグルスでの最終戦で2022年のELに続き2度目の欧州タイトルを獲得。カンファレンスリーグ決勝でラヨ・バジェカーノを1-0で下した。