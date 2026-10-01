フランスで試合終了のホイッスルが鳴った瞬間の痛烈な失望感はあったものの、アーセナルにとって少なくとも、エースFWが個人的な得点不足を終わらせたことは前向きな材料だった。5試合連続無得点の末に初ゴールを決めたことを振り返り、ルッソは「私はいつだって得点もチャンスメークもしたいと思っている。そう、シュートを打つためのわずかなスペースを見つけることが重要だったし、それができてうれしい」と説明した。

舞台裏でのチーム全体の尽力を強調し、ルッソはさらにこう付け加えた。「たぶんここ数試合、自分たちはその部分で自信を持てていなかったのだと思う。でも、私たちにどれだけのクオリティーがあるかは毎日のトレーニングで見えている。そんなに時間はかからないと思っていた。それを見られたのは良かったし、同時に私たち全員、そしてスタッフの功績でもある。舞台裏で本当にハードワークを続け、強く自分たちを追い込んできたし、これからもそれを続けていく」と語った。