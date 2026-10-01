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「理想的ではない」 アレッシア・ルッソ、リア・ウィリアムソンのハンドによる痛恨のミスでパリFCに同点を許したアーセナル終盤の失速を嘆く
奇妙な守備ミスでアーセナルが代償を払う
勝利は欧州の舞台で、壊滅的な守備の連係ミスによって2点のリードを消され、北ロンドンのチームの手からすり抜けた。ルッソの今季初ゴールとジョージア・スタンウェイの落ち着いたフィニッシュでアウェーのチームが試合を完全に支配していたが、クララ・マテオが1点を返した。その後、GKミサからのパスをウィリアムソンが受けた場面で主審がインプレー中と判断し、マエリーヌ・メンディにPKを決めるチャンスを与える形となって悲劇が起きた。
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ストライカーが高くついた試合運びを指摘
イングランド代表のラッソは、アーセナルが後半に入って試合の主導権を失い、勝ち点3を取りこぼしたことへの失望を隠そうとしなかった。
悔しい引き分けを振り返り、ラッソはアーセナルの公式メディアに対して、次のように語った。「理想的ではなかった。あの［PK］の前から、後半は少し主導権を失っていたと思う。だから、もう少しうまく試合をマネジメントしないといけない。それに、前半もそうだし試合を通して本当に、本当に良い時間帯もあった。だから今は、それを生かして前に進んでいくことが大事だ」
この結果により、アーセナルは望ましくない記録も作ることになった。昨季の開幕以降、チャンピオンズリーグで2点以上リードしながら勝ち切れなかったのは、これで2度目となった。
FW、ブレークスルーから安堵を得る
フランスで試合終了のホイッスルが鳴った瞬間の痛烈な失望感はあったものの、アーセナルにとって少なくとも、エースFWが個人的な得点不足を終わらせたことは前向きな材料だった。5試合連続無得点の末に初ゴールを決めたことを振り返り、ルッソは「私はいつだって得点もチャンスメークもしたいと思っている。そう、シュートを打つためのわずかなスペースを見つけることが重要だったし、それができてうれしい」と説明した。
舞台裏でのチーム全体の尽力を強調し、ルッソはさらにこう付け加えた。「たぶんここ数試合、自分たちはその部分で自信を持てていなかったのだと思う。でも、私たちにどれだけのクオリティーがあるかは毎日のトレーニングで見えている。そんなに時間はかからないと思っていた。それを見られたのは良かったし、同時に私たち全員、そしてスタッフの功績でもある。舞台裏で本当にハードワークを続け、強く自分たちを追い込んできたし、これからもそれを続けていく」と語った。
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国内対決で守備の粘り強さが試される
アーセナルは、あの不可解な失策を早急に払拭しなければならない。今週末には厳しい国内での戦いが待ち受けているからだ。レネー・スレハース監督のチームは、10月4日の日曜日に行われる女子スーパーリーグ第5節で、優勝を争うライバルのマンチェスター・シティとアウェーで対戦する予定となっている。このビッグマッチは、ヨーロッパでの失意の敗戦を受け、チーム全体のメンタリティーと守備規律が試される極めて重要な一戦となる。
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