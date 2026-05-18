「現時点では、その兆候はほとんど見られない」：BVBの移籍候補の一人について、方針転換があったと報じられている

ドルトムントスポーツディレクター、オーレ・ブック氏はスカイの取材に「我々は彼に注目している」と語った。サンチョについて「非常に創造性豊かな選手で、ドルトムントでも素晴らしい活躍をした」と評価した。

ただし、年俸1000万ユーロ超のマンチェスター・ユナイテッドでの契約を鑑みると、現時点での移籍は不透明だ。