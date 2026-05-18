「ボルシア・ドルトムントは彼の復帰を検討しているが、現時点では可能性は高くない」と『キッカー』誌が報じた。このイングランド人ウイングのBVB移籍については、ここ数か月間、憶測が飛び交っていた。
AFP
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「現時点では、その兆候はほとんど見られない」：BVBの移籍候補の一人について、方針転換があったと報じられている
ドルトムントスポーツディレクター、オーレ・ブック氏はスカイの取材に「我々は彼に注目している」と語った。サンチョについて「非常に創造性豊かな選手で、ドルトムントでも素晴らしい活躍をした」と評価した。
ただし、年俸1000万ユーロ超のマンチェスター・ユナイテッドでの契約を鑑みると、現時点での移籍は不透明だ。
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マンチェスター・ユナイテッドがサンチョを2度レンタル移籍させる
サンチョはBVBでブレイクし、2021年に移籍金8500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。しかし結果を残せず、オールド・トラッフォードでの定位置を確保できなかった。ユナイテッドは2023/24シーズンの後半、彼をドルトムントへ再レンタルした。 現在はヨーロッパリーグ決勝進出のアストン・ヴィラへ再レンタル中。マンチェスターとの契約は今シーズンで満了するため、移籍金なしで移籍できる。
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アストン・ヴィラでは、ジャドン・サンチョは主に控え選手として起用されている。
サンチョは今季ヴィラで38試合に出場し、1ゴール3アシストを記録したが、ウナイ・エメリ監督はウイングにブエンディアとマクギンを起用するためベンチスタートが多い。
ボルシア・ドルトムントではカリム・アデイエミの移籍が噂されており、実現すれば資金を得てウイングのポジションが空く。
2025/26シーズンのジャドン・サンチョの成績：
ゲーム： 38 出場時間： 1663 プレミアリーグ1試合平均出場時間: 38 得点： 1 アシスト： 3