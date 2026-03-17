「現時点では理にかなった考えだ」：FCバイエルン・ミュンヘンの2人のスター選手は、アタランタ・ベルガモ戦で出場しないのか？

「この状況では、選択肢は限られている。誰だってそう考えるだろう。現状はそういうものだ。事実、明日イエローカードをもらえば、次の試合は出場停止になる。しかし、必要であればそうするしかない。それについて特に深く考えることはない」と、ドイツの最多優勝クラブの監督は語った。

ウパメカノとライマーの代わりに誰がチームに入るかについては、コンパニーは明言しなかった。センターバックではキム・ミンジェが度々代役を務めており、この韓国人選手がジョナサン・ターと並んで先発する可能性がある。ライマーは最近左サイドバックとして起用されていたが、アルフォンソ・デイヴィスの負傷を受けて、そのポジションではトム・ビショフが第一の選択肢となるだろう。

いずれにせよ、ミュンヘンは第2戦に向けて極めて有利な状況にある。1週間前、コンパニ率いるチームはイタリアのチームを6-1で圧倒しており、敗退となればまさに奇跡に近い。準々決勝では、マンチェスター・シティとの第1戦を3-0で圧勝したレアル・マドリードが待ち受けている可能性が高い。