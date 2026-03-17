具体的には、デイオット・ウパメカノとコンラッド・ライマーの2人で、今シーズンの大会でこれまでに受けたイエローカードにより、それぞれ出場停止の危機に直面している。フランス人センターバックはイエローカードを2枚受けているのに対し、オーストリア人選手は4枚も受けている（3枚または5枚のイエローカードで出場停止となる）。
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「現時点では理にかなった考えだ」：FCバイエルン・ミュンヘンの2人のスター選手は、アタランタ・ベルガモ戦で出場しないのか？
もし両選手がアタランタ戦でさらにイエローカードを受け、同時にバイエルン・ミュンヘンが準々決勝進出を確定させた場合、マンチェスター・シティやレアル・マドリードとの対戦（もし実現すれば）で出場停止となる。
ベルガモ戦前の記者会見で、コンパニはそうした事態を避けたい意向を明らかにした。「現時点では、それは理にかなった考えだ」と、リスクを避けるためにウパメカノとライマーをベンチに置く可能性について問われた彼は答えた。
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コンパニー：「この状況では、選択肢などない」
「この状況では、選択肢は限られている。誰だってそう考えるだろう。現状はそういうものだ。事実、明日イエローカードをもらえば、次の試合は出場停止になる。しかし、必要であればそうするしかない。それについて特に深く考えることはない」と、ドイツの最多優勝クラブの監督は語った。
ウパメカノとライマーの代わりに誰がチームに入るかについては、コンパニーは明言しなかった。センターバックではキム・ミンジェが度々代役を務めており、この韓国人選手がジョナサン・ターと並んで先発する可能性がある。ライマーは最近左サイドバックとして起用されていたが、アルフォンソ・デイヴィスの負傷を受けて、そのポジションではトム・ビショフが第一の選択肢となるだろう。
いずれにせよ、ミュンヘンは第2戦に向けて極めて有利な状況にある。1週間前、コンパニ率いるチームはイタリアのチームを6-1で圧倒しており、敗退となればまさに奇跡に近い。準々決勝では、マンチェスター・シティとの第1戦を3-0で圧勝したレアル・マドリードが待ち受けている可能性が高い。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
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