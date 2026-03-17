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Laimer UpamecanoIMAGO / imagebroker
Christian Guinin

翻訳者：

「現時点では理にかなった考えだ」：FCバイエルン・ミュンヘンの2人のスター選手は、アタランタ・ベルガモ戦で出場しないのか？

チャンピオンズリーグのFCバイエルン・ミュンヘン対アタランタ・ベルガモ戦の決勝トーナメント1回戦第2戦を控え、ヴィンセント・コンパニー監督は、本来なら先発予定だったミュンヘンの主力選手2人を最初から起用しないことを検討している。

具体的には、デイオット・ウパメカノとコンラッド・ライマーの2人で、今シーズンの大会でこれまでに受けたイエローカードにより、それぞれ出場停止の危機に直面している。フランス人センターバックはイエローカードを2枚受けているのに対し、オーストリア人選手は4枚も受けている（3枚または5枚のイエローカードで出場停止となる）。

  • もし両選手がアタランタ戦でさらにイエローカードを受け、同時にバイエルン・ミュンヘンが準々決勝進出を確定させた場合、マンチェスター・シティやレアル・マドリードとの対戦（もし実現すれば）で出場停止となる。

    ベルガモ戦前の記者会見で、コンパニはそうした事態を避けたい意向を明らかにした。「現時点では、それは理にかなった考えだ」と、リスクを避けるためにウパメカノとライマーをベンチに置く可能性について問われた彼は答えた。

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  • Vincent Kompany Bayern 2026Getty Images

    コンパニー：「この状況では、選択肢などない」

    「この状況では、選択肢は限られている。誰だってそう考えるだろう。現状はそういうものだ。事実、明日イエローカードをもらえば、次の試合は出場停止になる。しかし、必要であればそうするしかない。それについて特に深く考えることはない」と、ドイツの最多優勝クラブの監督は語った。

    ウパメカノとライマーの代わりに誰がチームに入るかについては、コンパニーは明言しなかった。センターバックではキム・ミンジェが度々代役を務めており、この韓国人選手がジョナサン・ターと並んで先発する可能性がある。ライマーは最近左サイドバックとして起用されていたが、アルフォンソ・デイヴィスの負傷を受けて、そのポジションではトム・ビショフが第一の選択肢となるだろう。

    いずれにせよ、ミュンヘンは第2戦に向けて極めて有利な状況にある。1週間前、コンパニ率いるチームはイタリアのチームを6-1で圧倒しており、敗退となればまさに奇跡に近い。準々決勝では、マンチェスター・シティとの第1戦を3-0で圧勝したレアル・マドリードが待ち受けている可能性が高い。

  • FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

    日付時間試合
    3月18日（水）21時FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ）
    3月21日（土）15時30分FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
    4月4日（土）15時30分SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    4月11日（土）18時30分FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
チャンピオンズ リーグ
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