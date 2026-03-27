「現役ではない心理学者たちの趣味だ！」ユリアン・ナーゲルスマン、意外な選手交代を擁護

ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ドイツ代表が4-3の激戦を制した試合で、調子の上がらないニック・ウォルテマデをデニズ・ウンダフの代わりに起用したという、やや意外な采配について、RTLのインタビューで強く擁護した。
DFBの採点：ヴィルツは別世界――リュディガーはすでに手をこすっている
ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ドイツ代表が4-3の激戦を制した試合で、調子の上がらないニック・ウォルテマデをデニズ・ウンダフの代わりに起用したという、やや意外な采配について、RTLのインタビューで強く擁護した。
DFBの採点：ヴィルツは別世界――リュディガーはすでに手をこすっている
なぜ63分にカイ・ハヴェルツの代役として、現在絶好調のウンダフではなくヴォルテマデを投入したのか？その理由としては、第一に、この試合が「非常に激しい展開」だったため、ウンダフが「特にボールを保持している時に発揮する数多くの長所」を必ずしも十分に活かせなかったからだという。
しかし第二に、そして明らかに決定的な要因となったのは、ナゲルスマン監督が、ドイツ代表での出場時間を少し与えることで、このイングランドでプレーする選手の傷ついた自信を回復させたいと明らかに考えていたことだ。
ウォルテマデはニューカッスル・ユナイテッドで、リーグ戦初戦5試合で4ゴールを挙げる夢のようなスタートを切った後、苦戦を強いられている。しばしばかなり深い位置でプレーすることを余儀なくされ、本来の役割であるセンターフォワードとしての役割を果たせていないのだ。ナゲルスマン監督はすでに記者会見でこの点を指摘しており、この件に関して同僚のエディ・ハウ監督への皮肉を漏らさずにはいられなかった。
「彼が我々のチームでゴールから80メートルも離れた位置に置かれることはない、と約束できる」とナゲルスマン監督は述べ、金曜日の夜には、ウォルテマデが代表で記録している高い得点率（9試合で4ゴール）にも言及した。
「ニックは我々のチームで素晴らしい成績を残しているが、ニューカッスルでは今、苦戦している。今、私には選択を迫られている。絶好調のトップストライカーに自信を与え続けるか、それとも、今はそれほど調子が良くない別のトップストライカーをベンチに下げるか？ 心理学者たちに意見を聞いてみるのもいいかもしれない」とナゲルスマンは自身の決断を擁護し、続いてその心理学者たちを痛烈に批判した。彼らは「おそらく私とは正反対の意見」を述べるだろう。「現職ではない心理学者たちの趣味といえば、あらゆる監督の主張とは常に反対のことを言うことだ」
また、夏のワールドカップを見据え、ナゲルスマン監督は身長198センチ、技術に長けたこの長身の選手が今後どのような役割を果たしうるかについても言及した。「ニック・ウォルテマデには、我々のチームで再び調子を取り戻してもらうのが賢明だと思う。ニューカッスルでは調子が上がっていないし、デニズはとにかく好調だ。彼が今日出場したかどうかで、今週の彼の自信に変わりはないだろう。」
ヴォルテマデとニューカッスルのケースとは異なり、VfBシュトゥットガルトでは現在、ウンダヴが体の一部で触れるものはすべて、いわば自動的に金に変わる。29歳の彼はすでにキャリア最高のシーズンを送っており、公式戦38試合で23ゴール、13アシストを記録している。
しかし、3月初旬にナゲルスマン監督が『キッカー』誌のインタビューで物議を醸した発言をした後、それでもなお、ウンダフは代表監督の下ではW杯の計画において役割を果たせないのではないかという憶測が飛び交っていた。
こうした憶測は、その直後にアンダヴが行ったインタビューでも裏付けられた。彼はそこで、ナゲルスマン監督から現時点では連絡を受ける必要はないと語ったのだ。しかし、代表監督は、代表メンバーの選出に際してアンダヴとの関係がぎくしゃくしているという噂を即座に否定した。「すべて順調だ」と述べたのである。
この関係がさらに良好になるのは、来週火曜日のガーナ戦で、ナゲルスマン監督がウンダフに、その実力をさらに証明するにふさわしいチャンスを与える場合だけだろう。しかし、VfBのスター選手がスタメン入りするかどうかについては、ナゲルスマン監督は確約しなかった。
「まだ決めていない。まずは選手たちがこの試合をどう乗り切るか、全員が健康かどうかを見極めなければならない」と、ナゲルスマン監督は曖昧な回答に留めた。
|プレイヤー
|試合
|ゴール
|アシスト
|ニック・ウォルテメイド
|48
|11
|5
|デニズ・ウンダヴ
|38
|23
|13