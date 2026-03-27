「現役ではない心理学者たちの趣味だ！」ユリアン・ナーゲルスマン、意外な選手交代を擁護

なぜ63分にカイ・ハヴェルツの代役として、現在絶好調のウンダフではなくヴォルテマデを投入したのか？その理由としては、第一に、この試合が「非常に激しい展開」だったため、ウンダフが「特にボールを保持している時に発揮する数多くの長所」を必ずしも十分に活かせなかったからだという。

しかし第二に、そして明らかに決定的な要因となったのは、ナゲルスマン監督が、ドイツ代表での出場時間を少し与えることで、このイングランドでプレーする選手の傷ついた自信を回復させたいと明らかに考えていたことだ。

ウォルテマデはニューカッスル・ユナイテッドで、リーグ戦初戦5試合で4ゴールを挙げる夢のようなスタートを切った後、苦戦を強いられている。しばしばかなり深い位置でプレーすることを余儀なくされ、本来の役割であるセンターフォワードとしての役割を果たせていないのだ。ナゲルスマン監督はすでに記者会見でこの点を指摘しており、この件に関して同僚のエディ・ハウ監督への皮肉を漏らさずにはいられなかった。

「彼が我々のチームでゴールから80メートルも離れた位置に置かれることはない、と約束できる」とナゲルスマン監督は述べ、金曜日の夜には、ウォルテマデが代表で記録している高い得点率（9試合で4ゴール）にも言及した。