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「現実的になるべきだ」―ウェイン・ルーニーは、マイケル・キャリックの初フルシーズンでのマンチェスター・ユナイテッドの優勝争いを控えめに語った。
オールド・トラッフォードでのキャリックの即座の影響
1月にキャリックが就任して以来、ユナイテッドは劇的に変貌した。元MFの彼はチームを3位に導き、在任中に39ポイントを獲得。これは同期間でトップリーグ最多だ。この復活を受け、キャリックはアモリムの後任として2年契約を締結し、チャンピオンズリーグ復帰も確実となった。
ルーニーはtalkSPORTのインタビューで「ここ数年、ファンにとって厳しい状況だったが、マイケルが来てから再び希望が生まれた。3位に入り、補強も成功した」と語った。 チャンピオンズリーグ復帰も果たした。この先、チームを次の段階へ導く補強を期待している」
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タイトル獲得への期待を抑制する
オールド・トラッフォード周辺では楽観論が広がり、アタランタのエデルソン獲得が間近と報じられている。しかしルーニーは忍耐を呼びかける。40歳の彼は、アーセナルやマンチェスター・シティと肩を並べる優勝候補へユナイテッドがどれほど速く成長できるかについて、依然として慎重な姿勢を崩していない。
ルーニーはこう説明する。「期待値については先週キャリックと話をした。出場する大会すべてで優勝を狙うだろう。だが現実的であることも必要だ。 来季トップ4に入り、FAカップ制覇やチャンピオンズリーグでの好結果があれば、それは前進だ」と語った。
成功の定義
マンチェスター・ユナイテッドは2013年以来プレミアリーグを制していない。だがルーニーは、即座の優勝より持続的な成長を重視する。名門ゆえタイトルへの hunger は絶えないが、競争の激しさを考えると短期でのリーグと欧州制覇の二冠は難しいと見る。
「誰もがリーグ優勝を望むが、現実的に考えなければならない。彼らはリーグやチャンピオンズリーグで優勝できるのか？それは難しい。それでも改善が重要だ」とクラブのレジェンドは語った。今季最も重要なのは、「優れた監督が就任した」ことで得られる恩恵を実感することだと強調した。
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マイケル・オーウェンは異なる見解を示している
ルーニーの慎重論とは対照的に、元マンチェスター・ユナイテッドFWマイケル・オーウェンは「レッドデビルズは首位チームを倒せる」と語る。今季終盤の勢いから、ユナイテッドは来季すぐにトップ争いに加わると確信している。
「来シーズンの挑戦はマンチェスター勢からしか来ないだろう」とオーウェンはメトロ紙に語った。「マンチェスター・シティは強豪だ。ペップが去っても、今シーズンはアーセナルに肉薄し、有望な若手を抱えている。国内カップ2冠も獲得しており、さらに強くなって戻ってくるだろう。久方ぶりだが、マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドもタイトルを争える。 彼が就任してからのチームの調子を見れば、間違いなく優勝候補だ。」