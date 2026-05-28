1月にキャリックが就任して以来、ユナイテッドは劇的に変貌した。元MFの彼はチームを3位に導き、在任中に39ポイントを獲得。これは同期間でトップリーグ最多だ。この復活を受け、キャリックはアモリムの後任として2年契約を締結し、チャンピオンズリーグ復帰も確実となった。

ルーニーはtalkSPORTのインタビューで「ここ数年、ファンにとって厳しい状況だったが、マイケルが来てから再び希望が生まれた。3位に入り、補強も成功した」と語った。 チャンピオンズリーグ復帰も果たした。この先、チームを次の段階へ導く補強を期待している」