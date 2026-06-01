シャーロット発――米国男子代表がセネガルに3-2で勝利した直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督はパラグアイ戦、ウルグアイ戦、そして今回の試合の3試合を挙げた。これらは彼が笑顔で振り返れる試合であり、彼がチームに求めるプレーを示した試合でもある。

「我々は今、1年半近く話し合ってきた改善点を自覚している」とポチェッティーノ監督は語った。「今は現実を見極める段階だ。話し続けると、自分の言葉を信じにくくなることもある。今日は良い節目だ。 今日は全員が献身的に戦った。この姿勢と才能を維持し、さらに成長することが最も大切だ」

「これまでの問題？ それは私たち自身だ。正しい位置取り、献身、姿勢が欠けていた。今日のように、チームが一丸となることが重要だ」

日曜の勝利で米国代表はW杯モードにスイッチが入った。NYのメディアイベント、アトランタの炎天下での厳しい練習を経て、彼らはシャーロットで証明しに来た。ベルギー、ポルトガル戦で結果を出せなかったチームではなく、昨秋パラグアイ、ウルグアイ戦でリズムをつかんだチームだと示した。

日曜の試合が完璧ではなかったように、あの時の内容もすべてが悪いわけではなかった。多くの良い点と称賛すべき個人プレーがあった一方で、ポチェッティーノ監督とスタッフ陣が今後改善を目指す課題も散見された。その意味で、これはワールドカップに向けた調整試合としてこれ以上ないほど有益なものだった。自信を高めつつも、なお改善すべき点を残した試合だった。

内部の改善は続くが、外部評価はさらに高まるだろう。多くの選手がホームの雰囲気を称え、その勢いがW杯でも続くことを願っている。好パフォーマンスが続けば、その可能性は高い。日曜の試合では、まさにそれが示された。

「我々を信じてくれるファンにとって、勝利は何より大切だ」とポチェッティーノ監督は語った。「勝つことで周囲の信頼も得られる。 直近2試合で1勝すれば勢いに乗れる。負けたら？そうはいかない。公式戦であるワールドカップを良い状態で迎えるため、そのバランスを見極めることが重要だ」

長い夏になることを期待する第2週を前に、チームは高揚感に包まれている。

GOALがバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでの勝者と敗者を分析する……