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Ricardo Pepi, USMNTGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

「現実を見極めることだ」―リカルド・ペピがプレイメイキングの才能を発揮。クリスチャン・プリシッチが得点不振を脱し、チームの雰囲気も上向きに。米国代表がセネガルに勝利した試合の勝者と敗者。

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アメリカ合衆国
リカルド・ペピ
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アメリカ合衆国 対 セネガル
セネガル
親善試合
クリスティアン・プリシッチ
M. Pochettino
サディオ・マネ
フォラリン・バログン

GOALは米国の勝利後、活躍した選手と課題の残った選手を分析する。

シャーロット発――米国男子代表がセネガルに3-2で勝利した直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督はパラグアイ戦、ウルグアイ戦、そして今回の試合の3試合を挙げた。これらは彼が笑顔で振り返れる試合であり、彼がチームに求めるプレーを示した試合でもある。

「我々は今、1年半近く話し合ってきた改善点を自覚している」とポチェッティーノ監督は語った。「今は現実を見極める段階だ。話し続けると、自分の言葉を信じにくくなることもある。今日は良い節目だ。 今日は全員が献身的に戦った。この姿勢と才能を維持し、さらに成長することが最も大切だ」

「これまでの問題？ それは私たち自身だ。正しい位置取り、献身、姿勢が欠けていた。今日のように、チームが一丸となることが重要だ」

日曜の勝利で米国代表はW杯モードにスイッチが入った。NYのメディアイベント、アトランタの炎天下での厳しい練習を経て、彼らはシャーロットで証明しに来た。ベルギー、ポルトガル戦で結果を出せなかったチームではなく、昨秋パラグアイ、ウルグアイ戦でリズムをつかんだチームだと示した。

日曜の試合が完璧ではなかったように、あの時の内容もすべてが悪いわけではなかった。多くの良い点と称賛すべき個人プレーがあった一方で、ポチェッティーノ監督とスタッフ陣が今後改善を目指す課題も散見された。その意味で、これはワールドカップに向けた調整試合としてこれ以上ないほど有益なものだった。自信を高めつつも、なお改善すべき点を残した試合だった。

内部の改善は続くが、外部評価はさらに高まるだろう。多くの選手がホームの雰囲気を称え、その勢いがW杯でも続くことを願っている。好パフォーマンスが続けば、その可能性は高い。日曜の試合では、まさにそれが示された。

「我々を信じてくれるファンにとって、勝利は何より大切だ」とポチェッティーノ監督は語った。「勝つことで周囲の信頼も得られる。 直近2試合で1勝すれば勢いに乗れる。負けたら？そうはいかない。公式戦であるワールドカップを良い状態で迎えるため、そのバランスを見極めることが重要だ」

長い夏になることを期待する第2週を前に、チームは高揚感に包まれている。

GOALがバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでの勝者と敗者を分析する……

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    受賞者：クリスチャン・プリシッチ

    誰もが知っていた。彼がゴールを必要としていたことを。それは彼自身のため、チームのため、そして実はみんなのためでもあった。世界が少し息をつくためだったのだ。

    だからこそ、プリシッチがネットを揺らした瞬間、安堵と喜びがはっきりと表れた。

    「最高の気分だ。ここ数か月、自分のプレーには自信があったし、良いパフォーマンスができていると感じていた。でも、みんなが気になるのはゴールだけだから、これでその話題も収まるといい。気分は最高だ」

    この得点は今年初ゴールであり、2024年以来のUSMNTでのゴールでもあった。リカルド・ペピのパスを受け、GKをかわして冷静にネットに流し込んだ。不振を感じさせる素振りはなく、自信がなければ決められないフィニッシュだった。

    これで議論は決着した。プリシッチが仕上がったということは、USMNTも準備万端ということだ。

    「代表チームには準備時間が限られている。その中で連携を磨き、勝つ方法を見つけるのが国際サッカーの面白さだ。良いチームワークを作れたチームが結果を出す。今は少し練習する時間があり、あと数週間でベストを尽くせる」

    • 広告
  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    敗者：マイルズ・ロビンソン

    このレベルでは、絶対に犯してはならないミスがある。十分な試合経験を積んだマイルズ・ロビンソンはその一線を理解しているはずだ。しかし一瞬の油断で彼はその一線を越え、米国代表は代償を払った。

    後半早々の彼のミスはマネの2点目、つまり2－2の同点弾を招いた。相手がマネのような選手なら、こうしたミスは絶対に避けなければならない。クリス・ブレイディが飛び出すのではなく、少し時間を稼いでいればロビンソンを救えたかもしれない。 とはいえ、代表デビュー戦の若きGKを責めるのは酷だ。

    ベテランのロビンソンは、むしろ味方を助ける立場にある。彼のミスでセネガルは再び流れを掴み、W杯では特に重要な決定的な瞬間を相手に与えてしまった。

    繰り返しになるが、ロビンソンにそれを指摘する必要はない。彼自身、分かっているはずだ。クリス・リチャーズが負傷中で当面は出場できない米国代表にとって、ロビンソンのミスは痛手だった。

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    受賞者：リカルド・ペピ

    ペピは一流のフィニッシャーとして知られる。だが、パスも非常に上手い。

    この米国代表FWは2得点とも関与し、1点目はヒールパスでアシスト、2点目は直接ラストパスを供給した。どちらのパスも精度が高く、彼のタッチがなければゴールは生まれなかっただろう。 PSVのスターはここ数年怪我で多くの試合を欠場したが、代表に呼ばれるとチャンスを活かす。3月と同様に日曜の試合でも得点はなかったが、十分に役割を果たした。

    「良いスタートを切るのはとても大事だ」とペピは語った。「この結果はチームに自信を与え、次の試合への準備になる」

    ただし、正ストライカーの座を争うフォラリン・バログンも得点を挙げた。とはいえ、バログンは胸を張って帰れないだろう。

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    敗者：フォラリン・バログン

    バログンに「L」をつけるのは無理がある。彼のプレーは圧巻だった。とはいえ、彼は悔しいはずだ。シャーロット戦では1得点にとどまったが、もっと多く決められたからだ。

    とはいえ、決めた1点は決勝点。本人はあと3点は取れたと感じているはずだ。1本は枠外、1本はオフサイド、もう1本はGKの好守に阻まれた。モナコ戦のように運が味方すれば、ハットトリックも十分だっただろう。

    それでも彼は何も失っていない。むしろ、どの守備陣にも脅威となることを証明した。もっと相手を苦しめたかったという思いが、次の試合への原動力になるはずだ。

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    受賞者：セルジーノ・デスト

    デストのスカウティングレポートには、彼のプレーの特定の側面を強調する大きな項目が設けられるだろう。彼は新しいことに挑戦し、ディフェンダーをドリブルで抜き、危険なパスを出す。何よりも、ファンを席から立ち上がらせるプレーでピッチを楽しむのだ。

    PSVのスターは日曜の45分間でもその才能を何度も見せつけ、いかに唯一無二かを証明した。

    最大のハイライトは、代表3ゴール目となるシンプルなシュートだった。プリシッチのパスを受け、デストはゴールに押し込むだけ。彼はその瞬間も試合後も、すぐにプリシッチに感謝を伝えた。

    「アシストをくれたことがただうれしかった」とデストは語った。「彼も素晴らしい試合をしたし、ゴールとアシストを記録した。それが一番大事だ。あのパスとチャンスを見抜いたことに感謝している。僕にできたのはボールを押し込むだけだった」

    それでも彼は満足せず、試合が進むにつれて自信を深め、何度もDFに挑んだ。デストがドリブルを開始すると、チャンスは雪だるま式に膨らむ。日曜の試合でもその傾向は顕著だった。

    「僕はただプレーするのが好きで、スキルを駆使したいんだ」と彼は語った。「試合で多くボールに触れると自信が生まれる。タッチが増えれば選択肢も広がり、もっと試せる。そうすれば、うまくいく」

    このスタイルがワールドカップでも続けば、米国代表はさらに強くなるはずだ。

  • senegal Getty Images

    敗者：セネガル

    セネガルにとって、今回のワールドカップは厳しい船出となった。米国代表（USMNT）同様、好材料が欲しかった。

    試合の数日前には、パペ・ティアウ監督が契約問題を理由に米国行きのチーム機への搭乗を拒否したとの報道も。サッカー連盟とティアウ監督本人はこれを否定したが、物議は収まらないまま試合に敗れた。

    敗戦の中でも光る場面はあったが、総じてUSMNTのプレスに苦戦した。

    「アメリカ代表のプレーを分析するため、多くの映像を研究しました」とティアウは語った。「彼らはハイプレスとフィジカルなプレーを好みます。我々は最初のラインを突破する準備をしていました。しかしバックラインからのプレーが多く、それが彼らのハイプレスに引っ掛かりました。改めてアメリカ代表におめでとうと言いたいです。我々は練習を続けていくだけです」

    6月9日にサウジアラビアと調整試合を行い、16日にフランスと対戦する。時間はまだあるが、好スタートの機会を逃した。