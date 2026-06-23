得点力抜群のエースストライカーは、2018年優勝国フランス戦を前に過度な期待を否定した。初出場ながら2試合連続複数得点を挙げ歴史的記録に並んでも、世界制覇への期待には耳を貸さず、「そんなことはどうでもいい。我々は勝ち上がった。相手は我々を破り、大会を制するだろう」と語った。

それでも個人技で好スタートを切った彼に、この大会が自身とノルウェーのものになるかと問われると、マンチェスター・シティのストライカーは即座に否定した。「定義による。28年ぶりの出場とグループ突破ならそうだ。だが優勝はあり得ない。 今は現実的に考え、今日、世界中のノルウェー人が喜びを分かち合えれば十分です」と語った。