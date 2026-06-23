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「現実を見よう！」――アーリング・ハーランドはノルウェーがワールドカップで優勝する可能性は「絶対にない」と主張。さらにグループ最終戦ではフランスに「おそらく負ける」と認めた。
ハーランドの活躍でノルウェーが決勝進出を決めた
25歳のフォワードは火曜日のセネガル戦で2得点を挙げ、3－2の勝利に貢献した。この勝利でスカンジナビアのチームはグループIで6ポイントとなり、残り1試合でベスト32進出を決めた。同代表がワールドカップのノックアウトステージに進むのは1998年以来初めてだ。
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ストライカーが徹底したリアリズムを要求
得点力抜群のエースストライカーは、2018年優勝国フランス戦を前に過度な期待を否定した。初出場ながら2試合連続複数得点を挙げ歴史的記録に並んでも、世界制覇への期待には耳を貸さず、「そんなことはどうでもいい。我々は勝ち上がった。相手は我々を破り、大会を制するだろう」と語った。
それでも個人技で好スタートを切った彼に、この大会が自身とノルウェーのものになるかと問われると、マンチェスター・シティのストライカーは即座に否定した。「定義による。28年ぶりの出場とグループ突破ならそうだ。だが優勝はあり得ない。 今は現実的に考え、今日、世界中のノルウェー人が喜びを分かち合えれば十分です」と語った。
世界中でバイキングを祝うイベントが相次ぐ
歴史的勝利にサポーターは熱狂し、「バイキング・ロウ」を披露した。選手たちも遠征ファンと共にピッチに駆け下り、記念すべき夜を祝った。
ハーランドは「本当に狂気だった。試合前にマーティンと『こうなったら一緒に祝おう』と話していた。実際に実現し、ノルウェーにとって特別な瞬間だ」と語った。
これは人生で最も素晴らしい夜のひとつだ。チャンピオンズリーグの決勝後に似た感覚で、言葉にできないほど誇らしい。」
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ヘビー級グループ決勝戦が迫る
ノルウェーは金曜のフランス戦に期待を寄せる。グループIの首位はここで決まる。ディディエ・デシャン率いるフランスは、ダークホースノルウェーにとって戦術面で手強い相手だ。
すでに決勝トーナメント進出を決めているため、コーチ陣は大きなプレッシャーを感じずにこの一戦に臨み、ベスト32の対戦相手が決定するのを待つことができる。