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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「現実を見よう！」――アーリング・ハーランドはノルウェーがワールドカップで優勝する可能性は「絶対にない」と主張。さらにグループ最終戦ではフランスに「おそらく負ける」と認めた。

アーリング・ハーランド
ノルウェー
ワールドカップ
フランス
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドは、ノルウェーをワールドカップの決勝トーナメントへ導いた。しかしファンには謙虚でいるよう呼びかけた。彼はセネガル戦で2得点を挙げたが、自国が優勝候補だとは即座に否定した。

  • ハーランドの活躍でノルウェーが決勝進出を決めた

    25歳のフォワードは火曜日のセネガル戦で2得点を挙げ、3－2の勝利に貢献した。この勝利でスカンジナビアのチームはグループIで6ポイントとなり、残り1試合でベスト32進出を決めた。同代表がワールドカップのノックアウトステージに進むのは1998年以来初めてだ。

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  • Erling Haaland(C)Getty Images

    ストライカーが徹底したリアリズムを要求

    得点力抜群のエースストライカーは、2018年優勝国フランス戦を前に過度な期待を否定した。初出場ながら2試合連続複数得点を挙げ歴史的記録に並んでも、世界制覇への期待には耳を貸さず、「そんなことはどうでもいい。我々は勝ち上がった。相手は我々を破り、大会を制するだろう」と語った。

    それでも個人技で好スタートを切った彼に、この大会が自身とノルウェーのものになるかと問われると、マンチェスター・シティのストライカーは即座に否定した。「定義による。28年ぶりの出場とグループ突破ならそうだ。だが優勝はあり得ない。 今は現実的に考え、今日、世界中のノルウェー人が喜びを分かち合えれば十分です」と語った。

  • 世界中でバイキングを祝うイベントが相次ぐ

    歴史的勝利にサポーターは熱狂し、「バイキング・ロウ」を披露した。選手たちも遠征ファンと共にピッチに駆け下り、記念すべき夜を祝った。

    ハーランドは「本当に狂気だった。試合前にマーティンと『こうなったら一緒に祝おう』と話していた。実際に実現し、ノルウェーにとって特別な瞬間だ」と語った。

    これは人生で最も素晴らしい夜のひとつだ。チャンピオンズリーグの決勝後に似た感覚で、言葉にできないほど誇らしい。」


  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ヘビー級グループ決勝戦が迫る

    ノルウェーは金曜のフランス戦に期待を寄せる。グループIの首位はここで決まる。ディディエ・デシャン率いるフランスは、ダークホースノルウェーにとって戦術面で手強い相手だ。

    すでに決勝トーナメント進出を決めているため、コーチ陣は大きなプレッシャーを感じずにこの一戦に臨み、ベスト32の対戦相手が決定するのを待つことができる。